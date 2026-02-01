Menú
Rafa Nadal, presente en la final entre Djokovic y Alcaraz

"Al no estar en una mentalidad profesional, lo primero que quiero es volver a disfrutar", dijo Rafa.

No se lo podía perder. El dos veces campeón de Australia y ganador de un total de 22 Grand Slams, Rafael Nadal Parera, está presente en la final del Open de Australia 2025 con Carlos Alcaraz y Novak Djokovic como protagonistas.

Esta es la imagen de Nadal:

"Va a ser un placer verlo en directo. Al no estar en una mentalidad profesional, lo primero que quiero es volver a disfrutar de una gran batalla y de un gran nivel", comentó Rafa antes de la final.

Rafa confiaba en Carlos desde el principio a pesar de tanto cansancio en las semifinales: "Estoy seguro de que Alcaraz se va a recuperar. La otra semifinal tampoco fue corta y con un jugador que tiene una edad distinta, así que creo que tiene incluso más posibilidades de llegar mejor que Novak".

Rafa acudió en representación de la marca KIA de la cual es embajador mundial. Es el aniversario, 25 años, y Nadal ha ido invitado por ellos.

