Carlos Alcaraz le enseña a Djokovic quién manda: campeón en Australia

Delante tenía a Novak Djokovic buscando su Grand Slam número 25, pero Carlos Alcaraz es otro extraterrestre español capaz de superar a cualquiera. El español ya es por fin campeón de su primer Abierto de Australia ganando en la final a Novak. 2-6, 6-2, 6-2 y 7-5 para el murciano. Carlos Alcaraz toca la gloria y arranca 2026 como el mejor del mundo.

Así fue el partido

El primer set fue imposible de ganar para Carlos. Sobre todo porque el Novak que tuvo enfrente no fallaba ni una sola pelota. Era un muro de diamante y con mucha justicia y un tenis de leyenda, Novak Djokovic se llevó el primer set por un contundente 2-6. La final se ponía complicada.

En el segundo la cosa cambió. Carlos Alcaraz vio un hueco por el que entrar cuando Novak empezó por fin a cometer errores no forzados. El español logró el break para ponerse 3-1 y a partir de ahí solo tuvo que administrar su ventaja. 6-2 de vendetta y partido con todo igualado al tercer set.

Lo que no se entendió muy bien fue que con el set recién ganado para Carlos el techo se empezase a cerrar. Además Novak Djokovic se marchó al vestuario bastante tiempo y el partido perdió su ritmo por momentos. Carlos Alcaraz no cayó en la trampa y volvió a romper el servicio al serbio a mitad del tercer set. Se puso 3-2 y luego 4-2. La final se abría y se ponía un poco más cuesta abajo. Carlos apretó para rematar y lo hizo con 6-3.

El cuarto empezó con tiempo médico para Novak. Apareció la doctora y le ofreció varias opciones para solucionar el problema que tuviese. Hay que recordar que ha sufrido el serbio con una ampolla en este Abierto de Australia. Novak Djokovic parecía muerto, pero todo el mundo sabe que eso no es así con el serbio.

El partido estaba igualado con un Djokovic mejorado al servicio. Y Carlos, siempre sacando en los iguales también aguantaba. Se fueron hasta el 5-5. Luego 6-5 y finalmente 7-5 para el español. Carlos se tiraba al suelo sabedor de que ya tiene todos los Grand Slams en su palmarés.

Carlos es oro para España. Ya lleva siete Grand Slams. Solo ha perdido una final. Siete de ocho en finales. Un Open de Australia, dos Wimbledon, dos Roland Garros y dos US Open.