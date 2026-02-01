Así han sido las 10 batallas históricas entre Alcaraz y Djokovic
La final del Open de Australia ha supuesto la décima ocasión en la que los dos gigantes del tenis actual, junto a Sinner, se miden en la pista.
Semifinales Madrid Open 2022
Primer enfrentamiento entre estos dos monstruos del tenis y en el que un Alcaraz de 19 años recién cumplidos demostró por qué estaba destinado a dominar este deporte durante los próximos años. Tras más de tres horas y media de partido, el murciano acabó remontando y venciendo por 7-6, 5-7, 6-7. En la final, Alcaraz levantó el título tras pasar por encima de Alexander Zverev por 6-3, 6-1 en poco más de una hora.
Semifinales Roland Garros 2023
Un partido que seguramente dejó un recuerdo amargo para siempre en la memoria de Carlos Alcaraz. Cuando más ajustado se encontraba el encuentro, con empate a uno en sets, el murciano se lesionó de su gemelo derecho. Tan luchador como siempre, prefirió morir de pie que vivir de rodillas y acabó el encuentro, pero nada pudo hacer ante el serbio, que se llevó el encuentro por 3-6, 7-5, 1-6, 1-6. En la final, Novak Djokovic salió campeón del torneo por tercera vez, tras vencer a Casper Ruud por 7-6, 6-3, 7-5.
Final Wimbledon 2023
Partido absolutamente espectacular en el que Alcaraz volvió a mostrar su capacidad de resiliencia contra un Djokovic que buscaba su quinto título de Wimbledon consecutivo. Tras un inicio arrollador del serbio, Alcaraz supo darle la vuelta el encuentro, aunque no pudo evitar mandarlo a un quinto y definitivo set que fue realmente cardíaco. El de El Palmar supo romper el saque de su rival y acabó tomando revancha de lo sucedido en Francia, venciendo un encuentro de casi 5 horas de duración por 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4.
Final Cincinnati Open 2023
Impresionante choque que se acabó llevando el serbio por 7-5, 6-7, 6-7. Alcaraz supo levantarse tras la primera rotura de servicio de Nole y se llevó el pimer set. En el segundo, desaprovechó una bola de partido en el tie break que acabó perdiendo, lo que le dio mucha fuerza a un experimentado Djokovic. Pese a que Alcaraz salvó hasta cuatro bolas de partido en el tercer set, el tie break volvía a caer del lado contrario.
Semifinales ATP Finals 2023
Empezó el partido de cara para Carlos, que desaprovechó hasta dos opciones para romper el saque del serbio en el primer juego. No obstante, a partir de ahí Djokovic se mostró intratable, no concedió prácticamente nada y acabó venciendo por 3-6, 2-6. En la final tampoco encontró mucha oposición, venciendo a Jannik Sinner por 3-6, 3-6.
Final Wimbledon 2024
Segundo año consecutivo en el que se enfrentaban en este mismo escenario, sucediendo también el mismo resultado; no obstante, la forma de vencer de Alcaraz fue muy distinta a 2023. El murciano pasó por encima de Djokovic, venciendo 6-2, 6-2, 7-6. Pese a desaprovechar con su saque tres bolas de partido, Alcaraz mantuvo la mente fría y supo mostrar una inteligencia en pista digna de un verdadero campeón.
Final Juegos Olímpicos París 2024
Otro partido espectacular que no pudo estar más igualado. Ninguno de los dos fue capaz de romper el saque de su rival y la final se acabó decidiendo en dos tie breaks que cayeron del lado del serbio. Pese al gran nivel que ofreció Alcaraz, Djokovic mostró con creces las ganas que tenía de completar su carrera con un oro en unos Juegos Olímpicos, firmando un partido prácticamente perfecto.
Cuartos del Open de Australia 2025
Los cuartos de final del Australian Open 2025 fueron para Novak. Djokovic volvió a triunfar. Esta vez ganó por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4. El serbio se recuperó después de un primer set en contra.
Semis Open USA 2025
Alcaraz se tomó revancha en la semifinal del US Open 2025, con una cómoda victoria por 6-4, 7-6 (4) y 6-2.
Carlos, campeón en Australia
El español ya es por fin campeón de su primer Abierto de Australia ganando en la final a Novak. 2-6, 6-2, 6-2 y 7-5 para el murciano. Carlos Alcaraz toca la gloria y se lleva el décimo duelo.