Así han sido las 10 batallas históricas entre Alcaraz y Djokovic

Semifinales Roland Garros 2023

Un partido que seguramente dejó un recuerdo amargo para siempre en la memoria de Carlos Alcaraz. Cuando más ajustado se encontraba el encuentro, con empate a uno en sets, el murciano se lesionó de su gemelo derecho. Tan luchador como siempre, prefirió morir de pie que vivir de rodillas y acabó el encuentro, pero nada pudo hacer ante el serbio, que se llevó el encuentro por 3-6, 7-5, 1-6, 1-6. En la final, Novak Djokovic salió campeón del torneo por tercera vez, tras vencer a Casper Ruud por 7-6, 6-3, 7-5.