Alcaraz acelera hacia el top 5 de los tenistas que más dinero han ingresado

Para terminar el 'podio' femenino

Iga Świątek lleva diez temporadas en el circuito WTA y ha sumado 37.760.851,24 euros durante ese tiempo. Por ello, se sitúa undécima en la lista de tenistas con más ingresos y la tercera si se tiene solo en cuenta el sexo femenino. A pesar de no tener ningún título en la categoría de dobles, cuenta con 25 individuales.