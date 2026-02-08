Alcaraz acelera hacia el top 5 de los tenistas que más dinero han ingresado
Djokovic lidera la lista de los jugadores que más dinero han acumulado a lo largo de su carrera, según datos de la ATP y la WTA. Tras él aparecen nombres como Rafa Nadal o Serena Williams, mientras Alcaraz ya llama a la puerta de los cinco primeros.
Liderando la lista
Novak Djokovic es el tenista que más dinero acumula en sus 23 temporadas en el circuito ATP. El serbio ha ganado 101 títulos individuales y uno dobles con una cantidad total ingresada de 163.292.452,73 euros. A diferencia del resto de integrantes del Big Three, sigue en activo.
El primer español
Rafa Nadal es el segundo tenista en la lista con 114.359.163,45 euros durante 23 temporadas en el circuito ATP. El manacorí consiguió 92 títulos individuales y once dobles a lo largo de toda su carrera.
Cerrando el top 3
Roger Federer acumuló 110.671.292,90 euros con 103 títulos individuales y ocho dobles durante 24 temporadas en el circuito ATP.
La primera mujer en la lista
Serena Williams estuvo durante 27 temporadas en el circuito WTA e ingresó 80.351.799,15 euros con 73 títulos individuales y 23 dobles.
En el top 5
Andy Murray con 46 títulos individuales y tres dobles a lo largo de su carrera, el británico ingresó en total 54.819.021,73 euros.
Aspira a entrar entre los cinco primeros
Ocupando la sexta posición en la lista, Carlos Alcaraz acumula 53.157.790,60 euros en su octava temporada en el circuito ATP. El murciano tiene 25 títulos individuales, pero no tiene ninguno doble todavía en su vitrina.
En séptima posición
Alexander Zverev aparece por detrás de Alcaraz entre los tenistas que más han ingresado a lo largo de su carrera. El alemán acumula 50.174.310,46 euros en 13 temporadas en el circuito ATP. En cuanto a títulos, reúne 24 individuales y dos dobles.
Por detrás de Zverev
En la octava posición, Jannik Sinner. El italiano lleva ocho temporadas en el circuito ATP y, situándose como número 2 del mundo, se ha embolsado 48.640.898,24 euros con 24 títulos individuales y un títulos de dobles.
Un tenista ruso como noveno
Daniil Medvedvev suma una cantidad de 41.759.359,24 euros durante 12 temporadas en el circuito ATP. El ruso no cuenta con ningún trofeo doble en su vitrina, pero puede presumir de 22 títulos individuales.
Cerrando el top 10
Ayrina Sabalenka tiene 22 títulos individuales y seis dobles después de llevar once temporadas en el circuito WTA. En este tiempo, ha ingresado 39.651.800,83 euros.
Para terminar el 'podio' femenino
Iga Świątek lleva diez temporadas en el circuito WTA y ha sumado 37.760.851,24 euros durante ese tiempo. Por ello, se sitúa undécima en la lista de tenistas con más ingresos y la tercera si se tiene solo en cuenta el sexo femenino. A pesar de no tener ningún título en la categoría de dobles, cuenta con 25 individuales.
Siguiendo a Świątek
Pete Sampras ocupa el lugar duodécimo con unos ingresos de 36.633.038,69 euros a lo largo de sus catorce temporadas en el circuito ATP. Retirado en 2002, en sus vitrinas se encuentran 64 títulos individuales y un par de dobles.
Habiendo estado fuera de las pistas
A sus 45 años, Venus Williams ha percibido unos ingresos de 36.383.661,76 durante las 31 temporadas que lleva en el circuito WTA. La tenista tiene unos ingresos inferiores a los de su hermana Serena Williams y reúne 49 títulos individuales y 22 dobles.
Penúltima en la lista
Simona Halep acumuló durante su trayectoria deportiva 34.056.675,84 euros. La extenista rumana se retiró en 2025 con 24 individuales y uno doble en 17 temporadas en el circuito WTA.
Al final de los quince primeros
La posición número quince está reservada para Victoria Azarenka. La bielorrusa ha recibido 32.917.285,25 millones de euros durante 20 temporada en el circuito. Azarenka cuenta con 21 títulos individuales y 10 dobles.