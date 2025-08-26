Los tenistas más veteranos de la historia del Us Open
El amor al tenis ocasionalmente impulsa a los tenistas a vestirse de corto en edades en las que podrían considerarse mayores. Pero, mientras sean competitivos… ¿por qué no jugar? Además, dependiendo de la época en la que uno se encuentre, la edad será relativa. Actualmente hay muchos jugadores, como Federer, Nadal o Djokovic que han jugado hasta pasados los 30 años, antes era un hito realizarlo. Actualmente la edad en la que un tenista se retira es más alta debido a una preparación física y entrenamiento mucho más evolucionados. Esto permite a los tenistas profesionales tener una carrera más larga y alcanzar su máximo rendimiento en etapas más tardías de su carrera. ¿Quiénes son los tenistas más veteranos que han pasado por el US Open?
Frank Parker, 52 años (1968)
En el Abierto de Estados Unidos de 1968, Frank Parker, que entonces tenía 52 años, se convirtió en el jugador masculino de más edad de la historia en competir en el cuadro principal del torneo. Llegó a la segunda ronda antes de perder contra el que acabaría siendo el campeón, Arthur Ashe, en el primer año de la Era Open. Recordemos que Parker es uno de los pocos estadounidenses que ganó tanto el Campeonato de Francia (1948, 1949) como el Campeonato de Estados Unidos (1944, 1945).
Pancho Segura, 49 años (1970)
Pancho Segura o "Segoo", fue un destacado tenista ecuatoriano entre las décadas de 1940 y 1960. Cuando llegó la era Open, la carrera de Segura estaba llegando a su fin. Entró en el US Open en 1968 y perdió en la tercera ronda ante Laver. Su última aparición en un Grand Slam fue en el US Open de 1970 a los 49 años, donde venció a Atet Wijono, antes de perder ante Tito Vázquez en la segunda ronda. Segura llegó a ser el «mejor tenista masculino individual del mundo» anualmente en 1950 y 1952 compartido respectivamente con Jack Kramer y Pancho Gonzales.
Renée Richards, 47 años (1981)
Richards es una tenista, militar y médica oftalmóloga estadounidense que acaparó la atención mundial en los años 70, tras realizarse una cirugía de cambio de sexo en 1975. Se unió a la marina de Estados Unidos en 1963 con el fin de continuar su formación médica. Durante este tiempo jugó tenis como representante de la Armada, y ganó el sencillos y dobles en el campeonato All Navy. Tuvo cinco apariciones en el torneo ahora conocido como US Open. Alcanzó la tercera ronda en 1979, siendo su actuación más destacada en singles. El año posterior fue eliminada en segunda ronda. Mientras que no pasó la primera ronda en 1977, 1978 y 1981 que sería su última aparición con 47 años.
Vic Seixas, 45 años y 11 meses (1969)
Vic Seixas participó en el US Open de 1969, su vigésima octava y última aparición en el torneo, terminando su carrera como el jugador con más participaciones en la historia del evento hasta ese momento. Pero en realidad, su historia de amor con el US Open comenzó en 1940 con tan solo 17 años, torneo en el que compitió en la prueba individual en 18 ediciones entre 1940 y 1969. Sólo en 1943 y 1945, enrolado en la US Army durante la Segunda Guerra Mundial, y destinado en Nueva Guinea y Tokio, Seixas no estuvo en la lista de salida. Cabe destacar que, en aquellos años, el tenis amateur era un problema para tenistas sin grandes recursos económicos familiares. Debías estar entre los mejores del país para que la federación americana te ayudara en gastos y desplazamientos.
Torben Ulrich, 45 años y 10 meses (1974)
Torben Ulrich participó en el Abierto de Estados Unidos de 1974, jugando partidos de dobles y dobles mixtos, aunque no tuvo un desempeño destacado y fue eliminado en las primeras rondas en las categorías masculinas y mixtas. Ulrich, conocido por su estilo bohemio, era una figura distintiva del tenis de la época, especialmente en los años 70. Tuvo un récord de 97 partidos ATP ganados.
Pancho Gonzales, 45 años y 3 meses (1973)
En el US Open de 1973, Pancho González, con 45 años, perdió en la primera ronda ante el neerlandés Tom Okker, disputando así su último torneo del US Open y marcando el fin de su participación en el torneo de Grand Slam. El esplendor de su carrera lo logró como profesional entre principios de la década de 1950 y mediados de la década siguiente, en una época donde los profesionales no podían participar en los torneos de Grand Slam, siendo considerado el profesional N.º 1 del mundo entre 1952 y 1960.
Venus Williams, 45 años (2025)
Venus Williams hizo una reaparición entusiasta al US Open después de un año de ausencia. A pesar de la derrota en primera ronda del torneo, le ganó un set a la cabeza de serie, Karolina Muchova. Esta fue la 25.ª participación de Williams en el US Open. Actualmente ocupa la posición 977ª del ranking WTA, lo que la convierte en la jugadora más veterana entre las mil mejores tenistas a día de hoy.
Molla Bjurstedt Mallory, 45 años (1929)
Molla Bjurstedt Mallory fue una tenista noruega-estadounidense, que llegó a ser la número 2 del mundo. Ganó un récord de ocho títulos individuales en el Campeonato Nacional de Estados Unidos. Además, fue la primera mujer en representar a Noruega en los Juegos Olímpicos. Mallory ganó el título individual en el Campeonato de Estados Unidos un récord de ocho veces en 15 intentos, ganando el último de sus títulos a la edad de 42 años, en 1926. Su peor resultado allí fue una derrota en cuartos de final en 1927, cuando tenía 43 años. Su despedida del Campeonato de Estados Unidos fue como semifinalista de 45 años en 1929, perdiendo ante Helen Wills Moody por 6-0, 6-0.
Serena Williams, 40 años (2022)
Es una exjugadora de tenis estadounidense ganadora de 23 títulos individuales en torneos Grand Slam, con la hazaña de haber conquistado los 4 majors de manera consecutiva en dos períodos distintos de su carrera, 2002/2003 y 2014/2015. Serena ha ostentado la primera posición en el ranking WTA durante 319 semanas, teniendo el récord junto a Steffi Graf de semanas consecutivas en el máximo puesto del escalafón mundial, con 186 semanas, desde 2013 a 2016. El 29 de agosto del 2022, comienza la andadura final de su carrera en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos 2022, derrotando en 1 hora y 25 minutos de partido de forma accidentada a la montenegrina Danka Kovinic por un doble 6-3. El 2 de septiembre del 2022, se retira del tenis profesional tras 25 años de espectacular carrera, perdiendo ante la australiana Ajla Tomljanović por 5-7, 7-6(4) y 1-6 en la tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos.
Jimmy Connors, 39 años (1991)
En 1991, Jimmy Connors protagonizó una legendaria remontada en el US Open, alcanzando las semifinales a los 39 años, en una actuación que generó una gran euforia en el público y se convirtió en uno de los momentos más memorables de su carrera. En su cumpleaños número 39, remontó un partido épico contra Patrick McEnroe, ganando varios encuentros difíciles con el apoyo de la afición y mostrando un tenis espectacular antes de ser eliminado por Jim Courier en semifinales.
William Larned, 38 años (1991)
William Larned ganó el individuales masculinos del Campeonato Nacional de EE. UU. (actual US Open) en 1911, derrotando a Maurice McLoughlin en la Ronda de Desafío para ganar su último título nacional y convertirse en el campeón más longevo en la historia del torneo. Es considerado uno de los 3 grandes del US Championships, habiendo ganado un récord de 7 títulos individuales, hecho que comparte junto a Richard Sears y Bill Tilden. Sus logros en el torneo comenzaron a la avanzada edad de 28 años, cuando conquistó su primer título en 1901.
Andre Agassi, 36 años (2006)
Es considerado uno de los más grandes tenistas de todos los tiempos. Se retiró el 3 de septiembre de 2006 a los treinta y seis años. Fue número uno en el ranking ATP durante 101 semanas y terminó una temporada en la cima de la clasificación ATP en 1999. Fue ganador de ocho torneos de Grand Slam: cuatro Abierto de Australia (1995, 2000, 2001, 2003), dos Abierto de Estados Unidos (1994, 1999), un Campeonato de Wimbledon (1992) y un Torneo de Roland Garros (1999). En su último Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos 2006, fue eliminado por Benjamin Becker en cuatro sets. En los últimos meses, Agassi venía soportando dolores de espalda que requerían cortisona para aliviarlos. A pesar de esas molestias, en la segunda ronda había derrotado al número ocho del mundo, Marcos Baghdatis. El 24 de junio de 2006, luego de veintiún años de actividad profesional, anunció su retiro.
Ken Rosewall, 36 años (1974)
Ken Rosewall ganó el título individual masculino del US Open de 1970 al vencer a su compatriota australiano Tony Roche en la final por 2-6, 6-4, 7-6 y 6-3. Este fue el primer título del Abierto de EE. UU. de Rosewall en la Era Abierta y su séptimo Grand Slam individual en total. Rosewall ganó cuatro títulos de Grand Slam en la era amateur y cuatro en el era abierta, alcanzando 16 finales. Además ganó el Abierto Profesional de Francia ocho veces, el Abierto Profesional de Wembley cinco veces, y el Abierto Profesional de Estados Unidos dos veces. A los 39 años y 310 días se convirtió en el finalista de Grand Slam de mayor edad de la historia, al alcanzar la final del US Open en 1974.
Novak Djokovic, 36 años (2023)
Novak Djokovic es considerado el mejor tenista de todos los tiempos, por sus logros en todos los torneos más importantes del circuito profesional masculino y registros históricos en la clasificación de la ATP. Además, es el número 1 más longevo de la historia, récord alcanzado a la edad de 36 años y 321 días. Novak es también el único tenista en la historia en conseguir el Triple Grand Slam en la carrera, que consiste en ganar, al menos tres veces, cada uno de los cuatro Grand Slam a lo largo de la carrera, y es el único con tres trofeos en Majors sobre tres superficies diferentes. En el año 2023 se hizo con el trofeo del Us Open frente a Danil Medvedev y se convirtió en uno de los ganadores más veteranos con 36 años.
Roger Federer, 36 años (2017)
Roger Federer es un extenista suizo, considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Ha sido ganador de 20 torneos de Grand Slam, cifra que lo ubica en tercer lugar del palmarés, sólo superado por el serbio Novak Djokovic (24) y el español Rafael Nadal (22). Fue número 1 del mundo durante 310 semanas en total, cifra sólo superada por Novak Djokovic. Entre sus récords más importantes en Grand Slam destacan los siguientes: único tenista de la historia que posee cinco o más títulos en tres de los cuatro Grand Slam: en el Abierto de Australia (6), en el Campeonato de Wimbledon (8) y en el Abierto de Estados Unidos (5). Es el tenista que más veces ha participado en torneos de Grand Slam (81). En el año 2017, con 36 años, fue su última participación en el US Open, torneo al que llegaba con la misión de recuperar el número 1 después de cinco años y sumar su 20.º Grand Slam pero tan solo pudo llegar a los cuartos de final, donde fue eliminado por el argentino Juan Manuel del Potro.
John McEnroe, 35 años (1994)
John McEnroe jugó su último Abierto de Estados Unidos en 1994, donde participó en un memorable partido contra Richard Krajicek, que dio lugar a un famoso incidente en el que McEnroe prometió ponerse de cabeza si Krajicek perdía un set concreto. Aunque McEnroe no ganó el Abierto de Estados Unidos de 1994 (ganó cuatro títulos en su carrera, pero no ese año), seguía siendo un jugador en activo hasta su retirada en el año 2006. McEnroe ganó un récord de la Era Abierta con 155 títulos en su carrera: 77 en individuales, 77 en dobles y 1 en dobles mixtos. Esto incluye siete majors de individuales (cuatro en el US Open y tres en Wimbledon ), nueve majors de dobles masculinos y un major de dobles mixtos. McEnroe es el único jugador masculino en ganar más de 70 títulos tanto en individuales como en dobles.