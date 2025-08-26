Los tenistas más veteranos de la historia del Us Open

15 / 16

Roger Federer, 36 años (2017)

Roger Federer es un extenista suizo, considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Ha sido ganador de 20 torneos de Grand Slam, cifra que lo ubica en tercer lugar del palmarés, sólo superado por el serbio Novak Djokovic (24) y el español Rafael Nadal (22). Fue número 1 del mundo durante 310 semanas en total, cifra sólo superada por Novak Djokovic. Entre sus récords más importantes en Grand Slam destacan los siguientes: único tenista de la historia que posee cinco o más títulos en tres de los cuatro Grand Slam: en el Abierto de Australia (6), en el Campeonato de Wimbledon (8) y en el Abierto de Estados Unidos (5). Es el tenista que más veces ha participado en torneos de Grand Slam (81). En el año 2017, con 36 años, fue su última participación en el US Open, torneo al que llegaba con la misión de recuperar el número 1 después de cinco años y sumar su 20.º Grand Slam pero tan solo pudo llegar a los cuartos de final, donde fue eliminado por el argentino Juan Manuel del Potro.