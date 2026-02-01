Menú
Djokovic se lleva el primer set

Abierto de Australia Puntos Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5
Carlos Alcaraz Carlos AlcarazAlcaraz 30 -2 - - - -
Novak Djokovic Novak DjokovicDjokovic 15 -6 - - - -
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentan en la gran final del Open de Australia 2026.
Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic | EFE

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentan en la gran final del Open de Australia 2026. El partido se disputará en la pista central, la Rod Laver Arena.

-2--6, 0-0

A este Djokovic, al de este set, es imposible ganarle. Carlos puede remontar si él sube el nivel y Novak baja, porque el serbio a este nivel es imbatible. Es un muro.
-2--6, 0-0

¡SET PARA NOVAK! Imposible jugarle así a Novak que no falla una. Derecha que desliza a la perfección y Carlos siempre a la contra.

-2--5, 15-40

¡VAYA DERECHA DE DJOKOVIC! Imposible hacerle daño así.

-2--5, 0-0

Juego en blanco para Novak. Ni un fallo. Está imposible Nole.

-2--4, 0-0

¡AHORA SÍ APARECE CARLOS Y FALLA NOLE! Gana su saque con cierta contundencia.

-1--4, 0-0

No falla ni una Djokovic. Ventaja importante ya. 1-4.

-1--3, 0-0

¡BREAK NOVAK! Puntazo descomunal de los dos y se lo lleva el serbio. Cuidado que empieza en modo muro el diez veces campeón de Australia.

-1--2, 40-AD

¡Restazo de Nole y su tercera bola de break!
-1--2, 40-40

¡Y LA VUELVE A SALVAR CARLOS! Contrapié y finalización en red.

-1--2, 40-AD

¡Modo pared de Djokovic y nueva bola de break!
-1--2, 40-40

¡LA SALVA CARLOS CON UNA DEJADA!
-1--2, 30-40

¡BOLA BREAK DJOKOVIC!
-1--2, 15-15

Primera dejada de Carlos. Cambiando el ritmo.

-1--2, 0-0

Pues Novak ha empezado con su saque a 1000 por hora. Juego en blanco. No se quiere desgastar el serbio en rallies.

-1--1, 0-0

¡JUEGO CARLOS! Perfecto el español en su saque. Fuerte, contundente y dejando pocas opciones.

---1, 40-15

Arranca el segundo juego como el primero pero sacando Carlos. 40-15. Solidez de Carlos.

---, 0-1

Primer juego Djokovic. Muy sólido el serbio al saque como con Sinner.

---, 40-15

Primer punto para Carlos en el cuarto del día. Ha empezado sólido Novak.

0-0

¡ARRANCÓ LA GRAN FINAL!
PREVIA

La rivalidad ha sido extremadamente equilibrada, repartiéndose los triunfos en las finales disputadas hasta ahora (2-2).
PREVIA

Hasta hoy, 1 de febrero de 2026, Novak Djokovic lidera el historial oficial frente a Carlos Alcaraz por 5 victorias a 4. Ambos tenistas se enfrentan hoy mismo en la gran final del Open de Australia 2026, lo que supondrá su décimo duelo oficial
PREVIA

Si Novak gana llegaría a los 25 GS y superaría a cualquier tenista, masculino y femenino (Margaret Court)
PREVIA

Carlos Alcaraz se medirá a Novak Djokovic buscando un nuevo Grand Slam. Sería su primero en Australia.

PREVIA

¡BIENVENIDAS/OS A UN DÍA QUE PUEDE SER HISTÓRICO EN AUSTRALIA!

