Djokovic se lleva el primer set
|Abierto de Australia
|Puntos
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Set 4
|Set 5
|Carlos AlcarazAlcaraz
|30
|-2
|-
|-
|-
|-
|Novak DjokovicDjokovic
|15
|-6
|-
|-
|-
|-
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentan en la gran final del Open de Australia 2026. El partido se disputará en la pista central, la Rod Laver Arena.
A este Djokovic, al de este set, es imposible ganarle. Carlos puede remontar si él sube el nivel y Novak baja, porque el serbio a este nivel es imbatible. Es un muro.
¡SET PARA NOVAK! Imposible jugarle así a Novak que no falla una. Derecha que desliza a la perfección y Carlos siempre a la contra.
¡VAYA DERECHA DE DJOKOVIC! Imposible hacerle daño así.
Juego en blanco para Novak. Ni un fallo. Está imposible Nole.
¡AHORA SÍ APARECE CARLOS Y FALLA NOLE! Gana su saque con cierta contundencia.
No falla ni una Djokovic. Ventaja importante ya. 1-4.
¡BREAK NOVAK! Puntazo descomunal de los dos y se lo lleva el serbio. Cuidado que empieza en modo muro el diez veces campeón de Australia.
¡Restazo de Nole y su tercera bola de break!
¡Y LA VUELVE A SALVAR CARLOS! Contrapié y finalización en red.
¡Modo pared de Djokovic y nueva bola de break!
¡LA SALVA CARLOS CON UNA DEJADA!
¡BOLA BREAK DJOKOVIC!
Primera dejada de Carlos. Cambiando el ritmo.
Pues Novak ha empezado con su saque a 1000 por hora. Juego en blanco. No se quiere desgastar el serbio en rallies.
¡JUEGO CARLOS! Perfecto el español en su saque. Fuerte, contundente y dejando pocas opciones.
Arranca el segundo juego como el primero pero sacando Carlos. 40-15. Solidez de Carlos.
Primer juego Djokovic. Muy sólido el serbio al saque como con Sinner.
Primer punto para Carlos en el cuarto del día. Ha empezado sólido Novak.
¡ARRANCÓ LA GRAN FINAL!
La rivalidad ha sido extremadamente equilibrada, repartiéndose los triunfos en las finales disputadas hasta ahora (2-2).
Hasta hoy, 1 de febrero de 2026, Novak Djokovic lidera el historial oficial frente a Carlos Alcaraz por 5 victorias a 4. Ambos tenistas se enfrentan hoy mismo en la gran final del Open de Australia 2026, lo que supondrá su décimo duelo oficial
Si Novak gana llegaría a los 25 GS y superaría a cualquier tenista, masculino y femenino (Margaret Court)
Carlos Alcaraz se medirá a Novak Djokovic buscando un nuevo Grand Slam. Sería su primero en Australia.
¡BIENVENIDAS/OS A UN DÍA QUE PUEDE SER HISTÓRICO EN AUSTRALIA!
