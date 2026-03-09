El mítico récord de Djokovic que persigue Alcaraz: "Él puede hacerlo"

Alcaraz se convirtió con 22 años en el tenista más joven en sumar a su palmarés los cuatro Grand Slam. Un récord conseguido tras proclamarse campeón del Abierto de Australia a comienzos de 2026. Sin embargo, Djokovic ve capaz que el español siga batiendo otros números, como el de más victorias consecutivas que ahora mismo ostenta el serbio.

En 2011, Djokovic enlazó 41 triunfos, fueron cinco meses en los que ningún rival logró imponerse al tenista hasta que en Roland Garros, la garra de Roger Federer paró esa gran racha. Respecto a las posibilidades de Carlos Alcaraz para conseguirlo, aseguró: "Él puede hacerlo. Tiene todo lo que se necesita en términos de juego, en términos de adaptabilidad a diferentes superficies, y el nivel de forma física y recuperación que ha demostrado y madurado a lo largo de los años".

Además, el serbio señaló cuál puede ser una de las claves para alcanzar ese periodo de éxitos: "Si mantiene su cuerpo sano, es tan bueno que puede ganar cualquier torneo en el que participe. Ha logrado cosas históricas en nuestro deporte a pesar de su juventud". Aunque el tenista advirtió de la dificultad y la exigencia: "He tenido otras rachas, al principio de diferentes temporadas, en las que gané más de 25, creo que dos veces, es muy exigente".

Para seguir los pasos de Djokovic

Con la victoria sobre el búlgaro Dimitrov en el torneo Masters 1000 ATP de Indian Wells suma trece consecutivas, continúa invicto, a la espera de medirse en la madrugada del martes al francés Arthur Rinderknech.

Djokovic destacó que en estos momentos, el número uno del mundo tiene un nivel de confianza "muy alto" y cuando estás ganando tanto no quieres dejar escapar la racha, pero "cuando pierdes por primera vez, te afecta un poco". "Pero mientras sigues ganando, sientes que cada partido te hace más fuerte, en cierto sentido, si puedo reflexionar o recordar lo que sentía en ese momento", apuntó.

Si Carlos Alcaraz logra conquistar Indian Wells, alcanzaría las 18 victorias y optaría a igualar y superar el récord de Nole en caso de llegar hasta Roma invicto. El torneo ATP Masters 1000 se celebra del 7 al 18 de mayo y, hasta entonces, los obstáculos serán Miami, Montecarlo, Barcelona y Madrid – de conseguir el ATP en California –.