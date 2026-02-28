Moïse Kouamé, el joven que ilusiona al tenis francés: "Hay un poco de Djokovic y Alcaraz en mí"

Moïse Kouamé se convirtió al disputar el ATP 250 de Montpellier de 2026, en el sexto hombre más joven en disputar el cuadro final de un torneo con 16 años y 10 meses. El pupilo de Richard Gasquet llegó al torneo a través de una invitación de la organización para disputar la fase previa. El parisino venció en sus dos partidos clasificatorios al sueco Elias Ymer y a su compatriota Clement Chidekh.

El entrenador del joven, Gasquet, es uno de los que supera ese registro de precocidad. Por delante también se encuentran Ryan Harrison, Rudolf Molleker y Rafa Nadal. Sin embargo, Kouamé sí que es el primer tenista nacido en 2009 que lo consigue y reconoce que Gasquet le aporta "mucha serenidad y experiencia a nivel mental, dentro y fuera de pista".

Con sello propio

El francés tiene apenas los mismos años que Rafa Nadal cuando disputó su primer encuentro oficial en el circuito. Fue el Masters 1000 de Montecarlo en el año 2003 y el español avanzó hasta tercera ronda habiendo vencido al entonces vigente campeón de Roland Garros, Albert Costa. Tan solo unas semanas separan la primera aparición del francés en un ATP de la de Carlos Alcaraz. En 2020, lo hizo antes de cumplir los 17 años en el ATP 500 de Río de Janeiro.

Moïse Kouamé definió su juego tras un partido en el Challenger como una mezcla de varios jugadores, pero destacó la importancia de su propia esencia: "Hay un poco de Gaël en mí, Djokovic, Sinner y Alcaraz… y sobre todo, hay mucho de Moïse Kouamé. Eso es lo más importante. Me importa mucho mi propia identidad".

El Open Occitanie de Montpellier no es el primer torneo en el que ha estado presente Kouamé. El francés jugó la ‘qualy’ del Mutua Madrid Open 2025 como invitado, aunque fue eliminado por Botic Van de Zandschulp. Cabe destacar que el joven también fue sparring de Jannik Sinner en uno de los entrenamientos del italiano en Roland Garros. En las últimas semanas, tras varios Challenger más, el galo entró en el top 400 del ranking ATP y se sitúa en la posición 397. El último en conseguirlo antes de cumplir 17 años fue Carlos Alcaraz.

Des sparring français pour les finalistes ! Enzo Couacaud a tapé avec Carlos Alcaraz et Moïse Kouame avec Jannik Sinner. #RolandGarros pic.twitter.com/USSKvwPXY0 — FFT (@FFTennis) June 8, 2025

Con 1,91 metros de altura, posee un gran despliegue físico, solidez defensiva y sirve grandes saques. Es diestro y de revés a dos manos. Aunque las ganas de Francia por tener una estrella son muy grandes, ya que desde Roland Garros 1983 ningún tenista ha conseguido llevar el nombre del país a lo más alto, hay voces que piden calma. El extenista Nicolas Mahut ha asegurado: "Por ahora, dejémoslo en paz", ha señalado. Asimismo, Moïse ha manifestado que tiene muchos sueños en el tenis siendo el principal "evolucionar como tenista y divertirme en la pista, sonreír y disfrutar".