El monumental enfado de Alcaraz: "Las reglas ATP son siempre una mierda"

Carlos Alcaraz venció a Karen Khachanov en los cuartos de final del ATP 500 que se está disputando en Doha. Con el partido igualado en el primer set (4-4), el tenista español recibió un warning por superar el tiempo en su saque y se dirigió directamente a la jueza de silla, Marija Cicak, para protestar por la decisión. Incluso, Khachanov se acercó a pedir a la croata que quitara la amonestación.

La jueza aseguró a Alcaraz que ella había parado el tiempo cuando todavía restaban 25 segundos, antes de que el tenista se dirigiera a la toalla. "No lo has parado. ¿Cuánto tiempo lo has parado? Perfecto, no puedo ir a por la toalla", exclamó Alcaraz. A continuación, se sentó en el banco enfadado y se giró entonces al supervisor del encuentro para decirle que "las reglas ATP son siempre una mierda, siempre", visiblemente indignado.

Según la normativa, los tenistas tienen hasta 25 segundos para sacar, pero es el juez de silla quien debe considerar las condiciones de juego y la duración del punto anterior en el momento de amonestar. Posteriormente a este incidente, Alcaraz perdió el primer set en el tie-break. Los dos sets siguientes se los adjudicó el español (6-7, 6-4, 6-3) para medirse en semifinales a Rublev.

"the atp rules are always shit, they’re shit" oh carlos 😭 pic.twitter.com/jet3Qjv65M — ola ! #A1CARAZ (@bIuezoya) February 19, 2026

La queja de Alcaraz

El murciano habló de lo sucedido en la rueda de prensa posterior al partido: "La regla del tiempo es absurda. He hecho un punto que he terminado en la red con un sprint. He ido a la toalla y no tengo tiempo. Me ha dicho que ha parado el tiempo y lo que me ha dicho era absurdo. Incluso el público estaba gritando y no podía botar la bola. Tienen que tener un poquito de mano izquierda o cambiar la regla", explicó.

Además, apuntó que esta regla se convierte en un impedimento si lo que se quiere es generar un mayor atractivo en este deporte: "El tenis es espectáculo, y cuando la ATP se queja de que necesitan atraer a más gente, si no nos dejan entre punto y punto recuperar lo máximo posible para luego dar el máximo espectáculo, así vamos a ganar poco", consideró.