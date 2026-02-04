El reproche de Toni Nadal a Alcaraz: "Me supo mal"

Un recuerdo a quienes estuvieron antes. Carlos Alcaraz se proclamó campeón en el Abierto de Australia e hizo historia al convertirse en el tenista más joven en lograr los cuatro Grand Slam. Después de esta victoria, Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal explicó un detalle del murciano que no le pareció del todo correcto antes de comenzar el torneo.

En las semanas posteriores a la ruptura, Alcaraz ha defendido a su nuevo entrenador: "Cada persona y cada entrenador es diferente. Unos te pueden aportar una cosa y otros otra. Samu creo que te puede aportar todo lo que un jugador necesita hoy en día. Para mí Samu es de los mejores, si no el mejor entrenador del mundo que hay ahora mismo", apuntó. Además, declaró estar "muy emocionado con el equipo que tengo ahora mismo".

Respecto a esas palabras de agradecimiento, Toni Nadal subrayó: "Está muy bien que Alcaraz ponga en valor a Samu López pero hay que acordarse también de Ferrero y su trabajo esos siete años. No sé cómo terminó la relación entre ambos pero cuando dijo eso me supo mal", apuntó en Radioestadio Noche.

Comparativa con su situación

Toni Nadal estableció un paralelismo de esa situación con la suya propia cuando dejó de dirigir a Rafa Nadal y ahí es cuando vino el reproche a Carlos Alcaraz: "Estoy convencido de que Samuel López ha hecho un gran trabajo en estos dos meses, pero no se puede olvidar el trabajo de Ferrero durante tantos años. A mí no me hubiese gustado que nada más dejar a Rafa él hubiese dicho esas cosas de Carlos Moyá".

Por otro lado, el manacorí lanzó un cumplido al joven, augurando un buen futuro ya que pocos pueden hacerle frente: "La capacidad de Alcaraz es altísima porque lo tiene todo, y además no veo que tenga rivales que le puedan inquietar mucho salvo Sinner y Zverev", aseguró confiando en que el de El Palmar consiga muchos más títulos en el mundo del tenis a lo largo de su carrera.