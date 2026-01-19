Alcaraz defiende a Samu López mientras Ferrero anuncia nuevos proyectos

Carlos Alcaraz se estrenó con victoria en el Abierto de Australia ante el local Adam Walton por 6-3, 7-6(2) y 6-2, lo hizo en dos horas y cinco minutos. En la comparecencia posterior al partido, el murciano habló sobre su nuevo entrenador, Samu López, y aseguró que para él, "es de los mejores, si no el mejor entrenador del mundo que hay ahora mismo". En paralelo, Ferrero anunció "nuevos proyectos en camino" para este 2026.

"Cada persona y cada entrenador es diferente", dijo Alcaraz. "Unos te pueden aportar una cosa y otros otra. Samu creo que te puede aportar todo lo que un jugador necesita hoy en día. Al no haber sido número uno ni haber sido tenista profesional no tiene el reconocimiento que él se merece", apuntó el de El Palmar sobre su nuevo entrenador. Hace unos días ya declaró estar "muy emocionado por cómo ha empezado el torneo con el equipo que tengo ahora mismo".

Sobre los nombres que se pusieron encima de la mesa tras la desvinculación con Ferrero, expresó su desacuerdo y su plena confianza en Samu: "Me han querido poner muchos tenistas profesionales como entrenador, no me parece justo porque para mí Samu es de los mejores, si no el mejor entrenador del mundo que hay ahora mismo. Se merece el reconocimiento porque te aporta cosas que ningún tenista te puede aportar".

🇪🇸👏 Impecable ejemplo de Carlos Alcaraz defendiendo al que ahora es su entrenador principal tras la salida de Ferrero: 📌 "Para mí, Samu, es el mejor entrenador ahora mismo, y creo que se merece el reconocimiento" pic.twitter.com/y7hkffXIqU — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 18, 2026

Nuevos proyectos de Ferrero

En paralelo, el que fuera su entrenador hasta finales de diciembre publicó un mensaje a través de redes sociales para agradecer las muestras de apoyo recibidas después de que se conociera la noticia de la desvinculación con el tenista número uno del mundo: "Agradeceros a todos el montón de mensajes recibidos. No esperaba tantísimos mensajes de cariño y apoyo".

Ferrero mostró su alegría por esta nueva etapa, en la que puede dedicar más tiempo a su familia: "Estoy muy contento también de estar más tiempo en casa, en la academia, con mi familia. Siempre es de agradecer después de tanto viaje y tiempo fuera de casa". Sin embargo, sostuvo que "pasado un tiempo seguro que me entran muchas ganas de volver al circuito" y completó: "Os iré contando nuevos proyectos que salgan durante el año".