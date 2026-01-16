Carlos Alcaraz se pronuncia sobre su ruptura con Juan Carlos Ferrero

Carlos Alcaraz compareció en rueda de prensa oficial para hablar de las sensaciones de cara al Abierto de Australia y también fue preguntado acerca de su ruptura con Juan Carlos Ferrero, quien fue su entrenador durante las últimas siete temporadas. El murciano no había dado ninguna comparecencia desde la final de las ATP Finals que se disputó en Turín en noviembre.

Al respecto del final de la relación con Ferrero, Alcaraz confesó que la decisión fue "algo interno": "Eso es algo de nosotros, algo interno y es algo que decidimos". Y completó: "El capítulo de la vida hay un momento que tiene que terminar y lo hemos decidido así. Tengo que decir que estoy muy agradecido por estos siete años que he tenido con Juan Carlos. He aprendido mucho gracias a él. Soy el jugador que soy ahora mismo".

El tenista recalcó que se trata de una decisión que se puso encima de la mesa y se habló entre todos, como equipo profesional que son: "Internamente lo hemos decidido así. Hemos terminado este capítulo juntos. Como he dicho, todavía somos amigos, tenemos buenas relaciones, pero lo hemos decidido así", explicó para dejar claro que no existe ningún conflicto.

🗣️ Alcaraz habla por primera vez sobre la ruptura con Juan Carlos Ferrero "Fue una decisión interna, de nosotros", asegura el número uno mundial durante su rueda de prensa en el #AusOpen

Sin diferencias

El relevo lo toma Samuel López, con quien lleva trabajando "un año entero" como reconoció Carlos: "Que sea de segundo o primero no quiere decir que haya dejado de trabajar o que él haya dejado de aportar sus opiniones y su manera de trabajar". Además, añadió que "no ha cambiado nada en la rutina de entrenamiento en la pretemporada".

Alcaraz sostuvo que tiene el mismo equipo que el año pasado, a excepción de Juan Carlos Ferrero, y tiene mucha confianza en ellos: "La práctica ha ido muy bien y me siento muy bien. Estoy muy emocionado por cómo ha empezado el torneo con el equipo que tengo ahora mismo".

El camino en Melbourne

Carlos Alcaraz debutará en el Grand Slam frente al australiano Adam Walton, evitando en el mismo lado del cuadro a Jannik Sinner y Novak Djokovic. Quien sí podría ser verdugo para el español antes de la final es Alexander Zverev, número tres del mundo y finalista una vez en el Abierto de Australia.

De superar la primera ronda, se podría encontrar con Yannick Hanfmann, Corentin Moutet o Sebastian Korda. Ya en octavos, aparecerían Tommy Paul o Alejandro Davidovich. En cuartos, Alex de Miñaur, Alexander Bublik o Frances Tiafoe aparecerían para frenar su continuidad en el Grand Slam. En semifinales, además de Alexander Zverev, Daniil Medvedev o Andrey Rublev podrían ser alguno de sus contrincantes.

Aun así, Carlos Alcaraz afirmó: "Creo que este es mi principal objetivo para este año, así que será muy interesante ver cómo me preparo para estar en buena forma. Estoy entusiasmado por el título y por lograr un buen resultado aquí. Me estoy preparando lo mejor posible y estoy muy emocionado por el comienzo del torneo". Se trata del único ‘grande’ que todavía se le resiste.