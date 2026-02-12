Así pone Alcaraz en práctica el "Método Blessed Hands"

Durante las semanas que duró el Abierto de Australia las siglas M.B.H se repitieron con frecuencia cuando era Carlos Alcaraz el protagonista de los encuentros en directo. Incluso, el propio tenista firmó la cámara con estas iniciales al vencer a Álex de Miñaur en cuartos de final.

El significado de estas iniciales es Método Blessed Hands, que en español se traduce como Método de las Manos Bendecidas. Para muchos, ha sido una de las fórmulas detrás del gran momento de Alcaraz, y un vídeo de su vuelta a los entrenamientos ha desatado los comentarios en tono de broma por el guiño del tenista al procedimiento.

Los inicios

Este fenómeno comenzó a hacerse conocido en el pasado Abierto de Estados Unidos, a raíz de un inesperado corte de pelo con el que apareció el español ante los medios de comunicación: rapado completamente. Así fue como levantó el trofeo ante el italiano Sinner y posteriormente, reconoció que había sido su hermano Álvaro el que le había realizado el corte de pelo.

Fue en esos momentos cuando se empezó a hablar de las ‘manos bendecidas’ en las redes sociales por parte de @RufiEnLancha, conocido como Alcatraz, quien vio en la parte del cuerpo del hermano del tenista una especie de amuleto. Poco a poco, el ‘método’ fue tomando forma y para los aficionados fue clave en las victorias del murciano.

La historia dio un paso más tras la ruptura de Ferrero con su pupilo. Samu López tomó el relevo en el cargo y Álvaro Alcaraz apareció de manera más recurrente en los entrenamientos del número uno del mundo, ayudando en su preparación. Por ello, las "manos bendecidas" han terminado por colarse en el relato alrededor de Alcaraz y su camino en la élite del tenis.