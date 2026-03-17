La Fundación Emilio Sánchez Vicario recibe el Premio 'Fuera Pista' del RCT Barcelona-1899 por su labor de inclusión

La Fundación Emilio Sánchez Vicario ha recibido el Premio 'Fuera Pista' del Real Club de Tenis Barcelona-1899 en su categoría institucional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la educación, la inclusión social y la igualdad de oportunidades a través del deporte.

Este galardón, que celebra su segunda edición, distingue a deportistas y entidades que contribuyen a impulsar valores como la solidaridad, la sostenibilidad y el desarrollo personal más allá de la competición. La presidenta de la Fundación, Marisa Sánchez Vicario, recogió el premio durante el acto de presentación del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, celebrado este lunes en el Palauet Albéniz de Barcelona.

En palabras de Emilio Sánchez Vicario, presidente de honor de la Fundación, "Desde nuestros inicios hemos trabajado con la convicción de que el deporte, y en particular el tenis, es una herramienta educativa y de inclusión muy poderosa que ayuda a las personas a desarrollar valores como el esfuerzo, la superación y el respeto al otro".

Constituida en 2010, la Fundación desarrolla programas deportivos y educativos dirigidos a personas con discapacidad y colectivos en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de favorecer su integración social y su desarrollo personal. Sus iniciativas cuentan con la participación de más de 300 alumnos con diversidad funcional al año y combinan actividad física, formación y acompañamiento para reforzar habilidades, autoestima e inclusión.

Entre sus proyectos figuran la organización de torneos ITF Wheelchair, clases de tenis y pádel inclusivo en distintas escuelas y acciones de voluntariado que integran a deportistas con y sin discapacidad. La entidad colabora además con instituciones y empresas para garantizar la continuidad de sus programas y reforzar la accesibilidad en el ámbito deportivo.

La Fundación mantiene también una colaboración estable con el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde impulsa desde 2012 la actividad deportiva de la Escuela de Tenis en Silla de Ruedas. Desde entonces, más de 1.500 personas han participado en sus programas y han tenido un primer acceso a este deporte.

En la categoría personal, el Real Club de Tenis Barcelona-1899 distinguió asimismo a José Luis Arilla por su trayectoria y su contribución al tenis español. El acto contó con la presencia, entre otros, del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; del presidente del RCTB-1899, Josep Jordi Cambra; y del presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu.