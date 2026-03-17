De frenar saques al efecto Magnus: la verdadera función del recubrimiento en el tenis

Si alguna vez has sostenido una pelota de tenis nueva, probablemente habrás notado su textura suave y ligeramente deshilachada. Ese recubrimiento no es un detalle estético ni una simple cuestión de diseño. Se trata de una capa de fieltro que cumple una función fundamental en el juego y sin la cual el tenis, tal y como se conoce hoy, sería muy diferente.

El fieltro, compuesto normalmente por una mezcla de lana y nailon, actúa como un elemento clave de ingeniería aerodinámica. Su principal función es aumentar la resistencia al aire y permitir que la pelota sea controlable durante el juego.

Un freno aerodinámico imprescindible

Cuando un jugador profesional ejecuta un saque, la pelota puede superar los 200 kilómetros por hora. Sin embargo, gracias al fieltro que recubre su superficie, esa velocidad se reduce considerablemente durante el trayecto.

La pelusa genera fricción con el aire, lo que produce resistencia aerodinámica. Este fenómeno actúa como un freno natural que ralentiza la pelota mientras vuela. De hecho, un saque que comienza a gran velocidad puede llegar al rival mucho más lento debido a este efecto.

Si las pelotas fueran completamente lisas, el aire se deslizaría sobre su superficie con mucha menos resistencia. Esto haría que viajaran a velocidades muy superiores y dificultaría enormemente la reacción de los jugadores.

La clave para los efectos

El fieltro no solo reduce la velocidad de la pelota. También permite que los jugadores ejecuten golpes con efecto, una de las características más importantes del tenis moderno.

Cuando una pelota gira sobre sí misma tras ser golpeada, su interacción con el aire provoca lo que se conoce como efecto Magnus. Este fenómeno crea una diferencia de presión alrededor de la pelota que modifica su trayectoria.

Gracias a la superficie rugosa del fieltro, el aire se agarra mejor a la pelota, amplificando este efecto. Esto permite realizar golpes con topspin o backspin, en los que la bola puede cambiar su trayectoria de forma pronunciada y caer dentro de la pista incluso cuando parecía salir fuera.

Sin esta fricción adicional, los efectos serían mucho menos perceptibles y el control sobre la trayectoria sería mucho menor.

El contacto con la raqueta

La física del tenis no solo ocurre en el aire. También entra en juego en el momento en que la pelota impacta contra las cuerdas de la raqueta.

Cuando el golpe se produce a gran velocidad, el fieltro se comprime ligeramente y se engancha momentáneamente con el cordaje. Este contacto aumenta el agarre entre la pelota y la raqueta, permitiendo al jugador controlar mejor la dirección y la rotación del golpe.

Si la superficie fuera completamente lisa, la pelota resbalaría sobre las cuerdas con mucha más facilidad. Esto dificultaría aplicar efectos o dirigir el golpe con precisión.

Por qué los jugadores examinan las pelotas

Durante los partidos profesionales es habitual ver a los tenistas inspeccionar varias pelotas antes de sacar. Este gesto no responde a supersticiones, sino a la evaluación del estado de su superficie.

Con el uso, el fieltro se va desgastando y levantando. La pelota se vuelve más esponjosa, lo que aumenta su resistencia al aire y la hace más lenta.

Por el contrario, una pelota nueva tiene la pelusa más compacta y suele ser más rápida. Por eso los jugadores eligen cuidadosamente qué bola utilizar en función de la situación del partido.

Materiales y evolución de las pelotas

Las pelotas de tenis no siempre han sido como las actuales. En el siglo XIX, por ejemplo, se utilizaban cubiertas de franela. Con el paso del tiempo, los materiales fueron evolucionando hasta llegar a las combinaciones modernas de lana y nailon que ofrecen mayor resistencia y durabilidad.

El reglamento también establece características concretas para garantizar un comportamiento uniforme. El peso de la pelota suele situarse entre 56,7 y 58,5 gramos, mientras que su rebote debe mantenerse dentro de unos márgenes determinados.

El curioso origen del color

Otro detalle llamativo de las pelotas de tenis es su color. Aunque muchas personas lo perciben como verde, en realidad se trata de un tono amarillo fluorescente.

Este color se introdujo en 1972 por decisión de la Federación Internacional de Tenis con un objetivo claro: mejorar la visibilidad de la pelota en televisión. En aquella época las retransmisiones todavía se realizaban en blanco y negro, por lo que era necesario utilizar un tono que destacara con claridad en pantalla.

Mucho más que una simple pelota

Aunque pueda parecer un objeto sencillo, la pelota de tenis es en realidad el resultado de numerosos principios físicos y decisiones de diseño. Su recubrimiento de fieltro permite controlar la velocidad, mejorar los efectos y garantizar que el juego sea dinámico y técnico.

Sin esa característica pelusa, el tenis sería un deporte mucho más rápido y difícil de controlar. El pequeño detalle que muchos ven como un simple pelo es, en realidad, uno de los elementos que hacen posible el espectáculo del tenis moderno.