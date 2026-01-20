Djokovic acusa al Gobierno serbio de llevar el tenis a la bancarrota por venganza política

El conflicto entre Novak Djokovic y el Gobierno serbio sigue intensificándose. El tenista culpó al Gobierno de retirar la financiación al tenis, así como de poner este deporte al borde de la bancarrota. Incluso, esbozó la posibilidad de que sea como consecuencia de su apoyo mostrado a las protestas antigubernamentales que comenzaron en noviembre de 2024.

Las declaraciones se produjeron en la emisora NovaS desde Melbourne: "Uno debería preguntarse el porqué de esa decisión, si se trata de un deporte que ha sido una de las marcas de país más exitoso en los últimos veinte años, un deporte que ha producido algunos de los mejores embajadores de Serbia en el mundo", comentó.

Una situación de "jaque mate"

El tenista serbio se encuentra participando en el Abierto de Australia y aseguró que, mientras otras disciplinas sí han visto sus recursos aumentados, el tenis ha recibido 2,5 veces menos dinero: "Ustedes y otros medios deberían preguntarle al Ministerio por qué hizo esto. Tengo mis ideas, pero es mejor no compartirlas. Creo que algunas cosas son obvias, pero la pregunta debería plantearse a las instituciones correspondientes, así que... veamos qué dicen", declaró.

Además, el ganador de 24 torneos de Grand Slam transmitió una imagen poco positiva sobre la Federación de Tenis de Serbia: "Esto pone a la Federación de Tenis de Serbia en una situación de jaque mate. Mi tío, que es presidente, me dijo que faltan unos meses para la bancarrota de la Federación", dijo Djokovic.

A raíz de las protestas estudiantiles

El serbio se instaló junto a su familia en Grecia en septiembre de 2025. Este movimiento se produjo después de ser tachado de "traidor" en su país por apoyar las protestas estudiantiles contra el Gobierno de Aleksandar Vučić. Desde noviembre de 2024, los estudiantes se manifiestan contra la corrupción y abogan por el Estado de Derecho, demandando nuevas elecciones en el país balcánico.

Todo surgió después del colapso de una marquesina en una estación de trenes en Novi Sad, que causó la muerte de 16 personas. A mediados de diciembre, Djokovic se pronunció al respecto y en enero de 2025 dedicó su victoria a una estudiante que fue atropellada por un coche durante las protestas.