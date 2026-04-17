¿Jugará Djokovic el Mutua Madrid Open de tenis?

Novak Djokovic estuvo anoche en Madrid para asistir al partido de la Euroliga entre el Real Madrid y Estrella Roja. Allí fue cuestionado por una periodista sobre su posible participación en el Mutua Madrid Open de tenis que arranca el próximo lunes en la Caja Mágica.

El problema es que Novak Djokovic no disipó las dudas de su participación e incluso habló de recuperarse de una lesión que de momento no le permite dar el ok al torneo presidido por Feliciano López y Garbiñe Muguruza.

Así fue la pregunta en pleno partido:

Djokovic disfrutando del baloncesto en el Movistar Arena ✨ ¿Volverá a jugar en Madrid? 👀#EuroLeague pic.twitter.com/Y4nQ34AvFq — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 16, 2026

"Espero poder participar. Estoy lidiando con unos problemas físicos y no estoy seguro todavía de si podré competir, pero lo voy a intentar", dijo el serbio.

Hay que recordar que Djokovic sí estuvo el año pasado en Madrid y cayó en su primer partido. Después de eso llegó a decir en rueda de prensa que lo más seguro es que esa hubiese sido su última vez en Madrid. Esperemos que no.