"El 60% de las vacunas infantiles contra el Covid no llegará hasta 2022". Vamos, en unos 20 días. Colea el discurso de Batet.

A Federico Jiménez Losantos le pareció "atroz". "Batet, como presidenta de las Cortes, tenía la obligación moral de pedir perdón a los españoles por haber cerrado ilegalmente el Parlamento durante largos meses. Y hacerlo, en vez de agredirlos, en la persona de Macarena Olona y de Vox, porque ellos han defendido el derecho de representación frente al atropello del Ejecutivo y la cobardía del Legislativo. En su lugar hizo un típico discurset de los de Enric Juliana en can Godó: mezcla de incompetencia lingüística, cortedad intelectual, oquedad cultural y palabrería ternurista: diálogo, encuentro, oír al otro y demás cacofonías. Si dice que por defender el derecho a opinar de Vox está dispuesta a morir nos mata de risa".

Raúl del Pozo se ocupa del PP. "Pablo Casado contempla con horror que su imagen ha caído, que ya no consigue mayoría absoluta, que la pelea se ha cargado injustamente -porque se limita a cumplir órdenes- el prestigio de Egea y de Almeida. La estrategia de Casado ha sido un sonoro fracaso". ¿Qué Egea se limita a cumplir órdenes? Pues parece que los del PP no lo tienen tan claro. Dicen que es el que manda realmente en el PP que quiere moverle la silla a Casado y para eso se tiene que cargar primero a Ayuso. Y por cierto, Raúl, ¿de dónde te sacas que Egea tenía algún prestigio? Lo único que ha hecho, que se sepa, es que Casado le nombró a dedo secretario general del partido. Y enchufar a sus amiguetes murcianos en Génoca 13.

"La gente del partido pide que se gane a Pedro Sánchez, pero no está claro que el deseado sea Casado, cuando una predicción de Iván Redondo asegura que con Ayuso, el PP ganaría en 42 de las 52 provincias, sumaría cinco puntos más que con Casado, le quitaría 750.000 votos al PSOE con PP y Vox superando los 200 escaños. Así que tiemblen después de haber reído". Casado será el candidato. Lo que debería hacer es pegarse a Ayuso como una lapa y librarse del enreda de Teodoro, que se dedica a malmeter en los medios de comunicación.

El País

Artillería contra Juan Carlos I. "España niega a ex jefes de Estado extranjeros la inmunidad que reclama Juan Carlos I en Londres". "El Gobierno aparca la reforma para dar más transparencia a la Monarquía".

Más titulares curiosos porque de opinión no hay nada. "La apuesta de Vox por Macarena Olona anima a la izquierda andaluza". Y a Vox. "Moreno Bonilla y Fernández Mañueco se resignan a ir a elecciones con la crisis en el PP abierta". Que hubieran presionado a Egea para que la cerrara.

El País nunca da puntada sin hilo, nada es casualidad. "Un juzgado investiga si el presidente de Murcia medió para adelantar una operación a un familiar de García Egea". "El caso salió a la luz a partir de una información publicada en el diario digital InfoLibre el pasado mes de junio". Hace seis meses. ¿Y por qué lo saca ahora El País?

Interesante editorial sobre la Formación Profesional. " La ley que por primera vez regula a escala nacional la Formación Profesional —ahora en tramitación parlamentaria— puede no tener el brillo mediático de otras pero su alcance es estratégico". "Entre las propuestas de la ley está facilitar el contacto con la Universidad, encontrar vías de integración más rápida en el mercado laboral y crear las condiciones para que el aprendizaje del oficio se desarrolle en colaboración con las mismas empresas que hoy lamentan una mano de obra con formación insuficiente". Hoy por hoy resulta imposible encontrar albañiles, fontaneros, electricistas. Es "el mercado laboral existe porque en estos últimos años la oferta de empleo para titulados de FP ha alcanzado el 41,3% del total". A ver si se animan los jóvenes a aprender un oficio en lugar de estudiar carreras que nunca les servirán para nada.

ABC

"La Generalitat arremete contra el niño hostigado por pedir el 25% en español". Hughes dice que "el objetivo no es ni fue nunca el bilingüismo, sino expulsar el castellano de la vida catalana, y luego de la balear y luego de la valenciana, que ya ensaya en lo oficial y educativo". "Para celebrar la Constitución bien podrían haber llevado al Congreso a la heroica familia de ese niño que aspira a aprender un poquito de castellano en España, solo un poco". Menuda historia. Esperemos que intervenga la Justicia.

"El PP confía en que el parón navideño rebaje la tensión interna y evite más desgaste". Mariano Calleja, como no. "Casado se encuentra muy incómodo, además de dolido, en la guerra interna del PP, y por su parte quiere evitar cualquier afirmación o comentario que pueda servir para avivar la polémica". Pues ni te cuento cómo están los votantes. Mas que dolidos por cómo están tratando él y su secretario general a Ayuso están muy, pero que muy cabreados.

"El desgaste de la guerra interna se refleja ya en algunos sondeos, pero desde la dirección nacional se le quita importancia y se subraya que el PP sigue por delante del PSOE". "Pero ese es el discurso 'oficial' de Génova. En otros sectores del partidos sí ven un claro frenazo en el crecimiento del PP, incluso un retroceso, aún leve, pero bastante inquietante para ellos: la mayoría absoluta clarísima junto a Vox, que venían reflejando todas las encuestas nacionales, excepto la del CIS, se está disipando. Y en ese contexto, algunas fuentes populares, externas a Génova, apuntan a Ayuso «por su alejamiento de la moderación y su proximidad a Vox»". ¿Que el PP baja en las encuestas por la culpa de Ayuso? Ayuso acaba de arrasar en unas elecciones. Calleja, ¿quién te susurra esas gilipolleces?

"La acusación, aunque no provenga de la dirección nacional, no ha gustado nada en la Puerta del Sol. «Del PP esperábamos aplausos, no críticas. Ayuso hace lo que tiene que hacer un gobernante capaz. Si lo critican, tendrán que examinarse», responden desde el entorno de la presidenta madrileña". Y medicarse.

La Razón

"Moncloa busca «desactivar» a la España vaciada". "La inscripción en el registro de partidos y asociaciones de una plataforma denominada «España vaciada», que aspira a presentar candidaturas propias en las treinta provincias más despobladas y envejecidas, ha hecho saltar las alarmas en los dos grandes formaciones políticas nacionales, el PSOE y el PP, ante el temor de que una mayor fragmentación del voto, magnificada por un sistema electoral en el que opera la ley D´Hondt, perjudique a las opciones mayoritarias", dice el editorial. Mejor no adelantar acontecimientos, hay otras cosas de las que preocuparse ahora.

Por ejemplo, de lo que dice Vicente Vallés. "El puente de la Constitución ha servido para elevar acta notarial de algo que ya sabíamos, pero había que certificar con la solemnidad propia de la ocasión: que todo está roto". "Nada hace pensar que podamos asistir en los meses por venir a una mínima colaboración entre diferentes. ¿Cómo sería posible si la tercera autoridad del Estado, cuya obligación institucional es dar apariencia de imparcialidad, utiliza el discurso del 6 de diciembre en las escalinatas del Congreso para reprender a la oposición?". Cierto, ha sido la gota que colma el vaso. "La legislatura ya está en los minutos de la basura aunque se retrase su final y el resultado sea incierto".