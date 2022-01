La "crueldad intolerable" contra Ayuso de El País

El Mundo

"Sánchez retrasa aún mas la solución al precio de los test". Sánchez no tiene ninguna intención de hacer nada. Y mira que es fácil. "Competencia aconseja quitar a las farmacias el monopolio de venta de los test covid" porque no necesitan receta. Pues no, usted seguirá pagando el test a precio de oro o tendrá que irse comprarlos a Portugal. Qué gobierno de inútiles.

Dice que el editorial que "cuando el lunes este periódico informó de la disparatada brecha que existe entre el precio de un test de antígenos en Alemania y el que pagamos en España, confiábamos en la reacción del Gobierno, aunque fuera ya muy tardía". Hombre Rosell, tardía fue la información de tu periódico, Libertad Digital ya lo estaba denunciando desde el 28 de diciembre.

"Ayer la ministra portavoz alegó razones de seguridad para mantener el veto a los supermercados, pero eso es tanto como suponer que los ciudadanos españoles son más torpes que los portugueses o los franceses a la hora de aprender a realizarse una prueba". Excusas, como con las mascarillas. "La impresión, una vez más, es de caos, improvisación y chapuza".

Hablando de chapuzas. "Sánchez eleva la presión sobre Garzón ante la imposibilidad de cesar a un ministro de Unidas Podemos". Y el de Consumo riéndose en su cara. Venga, atrévete Pedrito, que te quedas sin Falcon. O como dice Santiago González, "ellos tienen la llave de la Moncloa, o sea que él verá". No deja de ser regocijante ver cómo escupen en la cara de Sánchez y él tiene que aguantarse.

El País

"Más de media España tiene las UCI en riesgo muy alto", dice el panfletillo que dirige Pepa Bueno. "Las hospitalizados suponen la mitad que hace un año, pero van en claro ascenso". Ah, la mitad que hace un año. Lo del ascenso se lo inventan para que la gente pinche en la noticia. El texto desmiente estos titulares alarmantes. "La mayoría de ingresos son por ómicron y sus estancias en camas de hospital, más cortas que en olas anteriores. En los pacientes de UCI, la mayoría de enfermos no están vacunados". "Está por ver si crecerán los ingresados graves con ómicron o si la vacuna y la menor severidad de esta variante limitarán la presión sobre los cuidados intensivos". El País ya le pone una velita a la virgen para que crezcan y suban las lecturas.

"Aunque la situación no es igual en todas partes, hay cinco comunidades (Canarias, Navarra, País Vasco, Aragón y Cantabria) con las peores cifras de hospitalización en camas convencionales desde el inicio de la campaña de vacunación".

Esto último es importante para desenmascarar las mentiras contra Ayuso de una tía que dice que es catedrática de Sociología y se llama Helena Béjar.

"La libertad que Ayuso preconiza está teñida de una sospechosa afinidad con un sector particular. Las terrazas que han invadido Madrid y acabado con el descanso de millares de vecinos desoídos en sus quejas desde hace decenios ven ahora perpetuadas sus licencias sine die. Ello genera una crueldad intolerable y un descuido total de la ciudadanía". Perdona, maja, las terrazas de Madrid son negociado de Almeida, a ver si te informas antes de ponerte a opinar. Y más que las terrazas, lo que ha acabado con el descanso de los vecinos son los botellones, un fenómeno que no nació con Ayuso y al que Carmena no puso tampoco ningún remedio. Que no te enteras, Helena.

"Mi libertad tiene un límite en el daño que mi acción produce en el otro: no llevar mascarilla en espacios cerrados y la apertura de bares y discotecas sin límite de horario atenta contra la vida del prójimo". Pero qué dice esta loca. El uso de las mascarillas es igual en toda España. En Madrid es obligatoria la mascarilla en espacios cerrados como lo es en Valencia. Y sobre el horario de los bares, no nos hagas reír. ¿Contagia más el virus a las once de la noche que a las seis de la tarde? Mentiras, mentiras y más mentiras.

Y la trola estrella de esta ignorante. "Ayuso tiene un discurso ideológico que los habitantes de la comunidad que preside han de soportar en la ciudad más contaminada y más ruidosa de Europa y con mayores índices de covid". El discurso de Ayuso lo ha votado la inmensa mayoría de los habitantes de la comunidad hace seis meses. Y, al margen de que lo que afirma es falso, tanto la contaminación como el ruido son competencias municipales. ¿Pero de dónde se ha sacado El País a esta pirada? Y los mayores índices de covid no los tiene Madrid y tu periódico lo dice hoy en su informe, en el que Madrid no aparece por ningún sitio.

"El de Ayuso es un liberalismo cruel, afín a un optimismo irresponsable y a una política electoral interesada que trata a los ciudadanos como niños. Madrid es una ciudad de muy alto riesgo sanitario y político", dice esta chalada embustera. "Tendremos que pedir todos rendimiento de cuentas en las próximas elecciones". Las elecciones se celebraron hace seis meses. Y fueron contundentes. A Ayuso la reciben con aplausos por donde pasa. Eso es lo que escuece a El País y de ahí su discurso de odio.

ABC

"La mitad de Europa se contagiará en las próximas semanas". Sí, y todos los que estamos vivos vamos a morir. Qué hartura, por Dios.

"Podemos arremete contra Sánchez por el caso Garzón para robar espacio al PSOE". Cree el editorial que "la única explicación plausible es que ambos partidos han entrado en pánico electoral porque a falta de apenas dos semanas para que comience la campaña no tiene lógica que la eterna batalla latente de egos y desautorizaciones haya saltado por los aires de modo tan explícito".

"Jamás había ocurrido antes con ningún ministro, del mismo modo que nunca había ocurrido hasta ahora que los dirigentes de Podemos, incluido Iglesias, saliesen en tromba directamente contra Pedro Sánchez". Y se tiene que aguantar, más que le pese, "sería ingenuo sostener que la coalición está en peligro". "Al PSOE lo único que le interesa es agotar la legislatura forzando lo que sea. Y a Podemos, exactamente lo mismo". Tenemos un "gobierno desquiciado". Pero mola verlos tirarse los trastos a la cabeza.

Sostres comenta lo de Teo colándose en la foto de Ayuso con Mañueco. "Génova odia y teme a Miguel Ángel Rodríguez y mientras él se divierte en su propósito de convertir a su Christine Daaé en la primera presidenta de España, Teo coquetea peligrosamente con el ridículo que hace Pedro Sánchez cada vez que fuerza un posado, el más sonado con el presidente de los Estados Unidos". "La mala leche es infinita y la guerra está abierta, pero más entre MAR y Teo que entre los líderes. Miguel Ángel Rodríguez ha esculpido a la política española más emergente y sexy de nuestro tiempo, la única a la que yo votaría con auténtico entusiasmo", como millones de ciudadanos que se empadronarían en Madrid solo para votarla. Que se chinche la Helena de El País.

"Me pregunto qué mecanismo mental llevó a Teo a creer que no íbamos a darnos cuenta de su oportunismo y me deprime que no entienda el daño que le está haciendo a la credibilidad y liderazgo de su candidato, y por lo tanto a sus posibilidades de imponerse en las próximas elecciones generales". Ese es problema de Casado, Sostres.

"Teo pagaría gustoso el precio de una Comunidad socialista a cambio de poder arrastrar la cabeza ensangrentada de Ayuso, a la que detesta hasta unos límites que un político serio no tendría que permitirse". Con la cabeza de Ayuso arrastraría la cabeza de Casado, y Casado lo mismo reacciona y arrastra la cabeza de Teo. Una masacre de cabezas sangrantes mientras Sánchez se frota las manos.

"La presidenta ha podido con Ciudadanos, con Pablo Iglesias y con Pedro Sánchez, y ahora resultará que Teo va a poder con ella". "Si de verdad piensa que colándose en fotografías a las que no estaba invitado, fingiendo reconciliaciones que no se han producido, o cuestionando a líderes que arrasan en las urnas, Pablo Casado tendría que buscarse a otro estratega con mejor relación con la realidad y con su lugar en el mundo".

"Podríamos reprochar por igual a Teo y a MAR, a Casado y a Ayuso, que no funcionen como un solo tanque en la prioridad absoluta de librarnos de un presidente como Pedro Sánchez. Pero si nos ponen a elegir, a Pablo le buscaremos un trabajo y las únicas fotos en las que saldrá Teo serán las de los fugitivos más buscados". Casado no tendrá España para correr como pierda las elecciones por sus celos de Ayuso.

La Razón

"Sánchez ata el cordón sanitario contra PP y Vox en la reforma laboral". "Moncloa evita respaldar a Garzón y reitera su apoyo "total e inequívoco" al sector ganadero". Marhuenda se lía a palos con el ministrillo. A este no le tiene ningún aprecio. "La arrogancia del ministrillo al mantener unas palabras que perjudican al sector ganadero solo encuentra justificación en su enorme soberbia. Es bueno recordar que su desconocimiento no es un eximente, porque sus conocimientos sobre el sector son superficiales, por no decir inexistentes". "No le gustan las macrogranjas y a mí me pasa lo mismo con los comunistas. En mi caso puedo sustentar con pruebas mi rechazo, mientras que en el suyo todavía estamos esperando que aporte algo más que una infundada y frívola opinión". Y ahora a amenaza a Sánchez.

Cristina L. Schlichting escribe el artículo sobre covid más sensato de los que se pueden leer hoy en día. "La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) ha expresado su preocupación por la alarma social que desata el continuar publicando diariamente el número de infectados por la enfermedad. Consideran que la covid se ha convertido en un coronavirus catarral, con muchos casos pero pocos de ellos graves y que la incidencia ya no indica nada relevante". "Semfyc subraya que carece de sentido que se afronte todo esto como la amenaza mortal de las primeras olas. Muchos andan al borde de la paranoia. Gente que se aísla. Ancianos aterrorizados. Niños obsesionados, que se lavan de continuo las manos". A ver si todos los medios de comunicación toman nota porque están haciendo mucho daño con un alarmismo injustificado. No todo vale por la audiencia. Un consejo, apaguen la televisión si no es para ver Netflix.