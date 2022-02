Frankenstein, descoyuntado: la coalición a porrazo limpio

El Mundo

"Yolanda Díaz tropieza con sus tablas de la ley". "La aprobación de la reforma laboral abre un cisma entre Yolanda Díaz y ERC: "Ha cometido un gran error"". Pobre Yoli, esto le pasa por esa campaña que se hace a sí misma constantemente. Pero al fin se acaba el serial de tan, tan consensuada reforma laboral que ha acabado con todos a porrazo limpio.

El editorial comenta el soplamocos que le ha dado la Comisión Europea al Gobierno español al declarar energía verde a las nucleares. "Esta decisión pilla al Gobierno de España en una posición singularmente desairada: todo un revés a su despliegue de activismo irresponsable y pueril, digno de mejor causa". Sánchez y sus podemitas se han quedado solos con la trasnochada pancarta del "nucleares, no, gracias".

"La propia ministra del ramo, Teresa Ribera, ha tratado hasta el último momento de frenar la toma de postura europea, protagonizando una cruzada absurda que ahora deja a España descolocada". ¿En serio creía Sánchez que él solito iba a frenar a toda Europa? Este tío necesita un psiquiatra.

"Hoy podemos constatar que el entusiasmo español por las renovables fue hijo de una obvia ceguera ideológica y constituía una apuesta estratégica claramente insuficiente". "Posar de ecologista sin fronteras cuando en privado tienes que suplicar a tus proveedores que no te cierren el gasoducto resulta de un fariseísmo patético".

"El viejo recelo antinuclear está hoy ampliamente superado". Así que, como dice Rosell, es hora de envainársela y guardar el "nucleares, no, gracias" en el trastero. "Es el momento de que Sánchez imprima un giro a su política energética. Por lo demás, ha girado tantas veces en provecho propio que los españoles sabrán perdonarle si lo hace esta vez en aras del interés general". Claro, que pierda cuidado, se lo perdonaremos todo.



David Jiménez Torres habla sobre Boris Johnson, que está metido en un buen jaleo por las fiestas. Dice David que da igual que dimita o no. "Johnson ha sido uno de los dos o tres políticos más importantes de la última década en Reino Unido. Fue una figura clave en todas las fases del Brexit". "Ha sido, además, un actor fundamental en el pasmoso éxito del partido conservador" y "lideró la destrucción del tipo de alternativa izquierdista que planteó Jeremy Corbyn, y alargó la travesía en el desierto del partido laborista".

"En realidad, el partygate es fascinante por esta asimetría entre la estatura histórica del personaje y la frivolidad con que ha puesto en peligro su carrera, si bien en ambos aspectos aparece una cuestión clave: las mentiras. Aunque, visto desde España, el escándalo es interesante por lo que revela la indignación de los británicos. Parece que a ellos aún les importan la decencia de las instituciones y el valor de la verdad en la vida pública". En Reino Unido, como en EEUU, la mentira es imperdonable. En España, un pecadillo venial.

El País

"El Gobierno se asegura ‘in extremis’ la reforma laboral con una mayoría transversal". Un voto de allá, otro de acullá que ha dejado a Frankenstein hecho jirones. Y a Yoli tocada. Ay, Yolanda, hiciste mal en infravalorar a tu jefe. Es un tío chungo y no le gusta que le hagan sombra. Aunque "Sánchez asegura que la estabilidad de la legislatura 'está garantizada'". Ya, ERC no se atreverá a romper y Podemos menos. ¿De qué iban a vivir esa panda de holgazanes? Ni de coña van a poner en riesgo sus sueldazos y la vida padre que se están dando. Por nada del mundo.

Editorial sobre el primer ministro británico en el que Boris no sale muy bien parado. "Compareció este miércoles ante la Cámara de los Comunes para esbozar nuevas disculpas y comprometerse a poner orden en Downing Street. Sus promesas fueron vagas y difusas, pero no su arrogancia desafiante. Volvió a presentarse como el hombre que logró sacar al Reino Unido de la UE, aunque las nefastas consecuencias del Brexit sigan siendo un quebradero de cabeza diario para ciudadanos y empresas; presumió de haber lanzado la campaña de vacunación más exitosa y rápida de Europa, pero olvidó que las cifras de muertes superan las de cualquier otro país del continente. Aseguró también que su Gobierno lidera a Occidente frente al desafío de Vladímir Putin en Ucrania, a pesar de que esa misma tarde el presidente ruso decidió cancelar la llamada telefónica que tenían ambos agendada. Johnson es hoy una rémora para los conservadores, que aguanta en Downing Street con tiempo prestado". Pero aguanta.

ABC

"El PSOE se jacta de la debilidad de Yolanda Díaz". Se creyó las alabanzas de la izquierda mediática. Su caída será tan espectacular como su artificial subida a los altares.

ABC también comenta el mazazo de la UE a Sanchez. "La postura del Gobierno de Sánchez, y de otros países contrarios a esta catalogación, recibe un baño de realidad que debiera hacerles despertar de maximalismos hoy irrealizables. Los avances que logra la última generación de tecnología nuclear (cada vez más limpia y segura) invitan a dejar atrás los alcanforados prejuicios del ecologismo de salón". No se apearán del burro.

Gabriel Albiac habla de los abusos a menores. "No es a una Iglesia concreta a la que acecha el monstruo de la pederastia. Es a toda institución que se consagre a la enseñanza: o, más bien, a todos sus miembros. Los porcentajes de agresión sexual son básicamente los mismos en cualquier colectivo que trabaje con niños. E idéntico ha de ser el rigor de la ley con todos ellos".

Otro editorial pone a caldo al Gobierno, por todo en general. "El Gobierno saca adelante sus trampas porque son eficaces, pero es el premio del astuto, no del inteligente; del trilero, no del que juega limpio. Se une a esta falta de consideración por la ética democrática la despreocupación del Gobierno de socialistas y comunistas por la legalidad y la constitucionalidad de sus actuaciones. Es un Ejecutivo que vive instalado en la quiebra del Derecho y la Constitución. "No hay tecla de la mentira que no pulse la Moncloa". A ver, es un Gobierno que nació del engaño y la mentira.

"No es fácil mentir con tanta soltura. Hace falta predisposición y una conciencia laxa, que exija poco en términos éticos". No creo que haya nadie en España a quien le quepa duda de que Sánchez es un tramposo, un mentiroso, un hombre sin escrúpulos y un tipo peligroso.

La Razón

"La reforma laboral rompe el bloque de investidura: ERC y PNV votarán 'no'". "Yolanda Díaz reconoce su "preocupación" por no haber logrado convencer a los socios y critica que la "norma más importante de la legislatura" no tenga su apoyo por 'rivalidades partidistas'". Y eso que hace un mes nos la vendían como la ley más consensuada de la historia. Para descojonarse.

Marhuenda lo ve como otro triunfo de Sánchez. "La capacidad propagandística de Moncloa es enorme y los que voten en contra serán arrollados con el apoyo fervoroso de la entregada izquierda mediática". No será para tanto, Marhuenda. La semana que viene nadie hablará de la dichosa reforma laboral.

Destaca "la debilidad de la vicepresidenta Díaz, porque tiene que asumir que ha sido la labor de Sánchez y Bolaños la que ha desatascado el problema, porque consiguieron el número mágico sin su ayuda". Díaz se ha caído del caballo. No es imprescindible.

"Casado debería tomar buena nota, porque a partir de ahora le machacarán los periodistas progubernamentales. Lo lógico es que Sánchez aproveche estos días para descalificar a la oposición e intentar revertir una posible victoria de Mañueco". No estoy tan segura de que la reforma laboral interfiera en las elecciones de Castilla y León. Para el día 13 ya nadie se acordará de eso.

Y no podía faltar algún columnista que sueñe con que esto sea el final de Sánchez. "El desgaste ha sido grande, y los enfrentamientos en la coalición de la investidura, demasiado visibles y profundos", dice José Marco. ¿Y? Ni ERC, ni PNV, ni mucho menos Podemos van a dejar caer a Sánchez. Pasará sin pena ni gloria y a otra cosa, mariposa.