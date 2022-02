Hacienda puede localizar al filtrador de la información sobre el hermano de Ayuso "desde el primer día"

El Ministerio de Hacienda puede localizar al filtrador de la información sobre el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "desde el primer día". El líder del PP, Pablo Casado y el ya ex secretario general de la formación, Teodoro García Egea, aseguraron públicamente que habían recibido información sobre el presunto cobro por parte de Tomás Díaz Ayuso de una comisión de 286.000 euros por cerrar un contrato sanitario con la Comunidad de Madrid en plena pandemia. Ayuso facilitó la cifra real cobrada por su hermano de 55.000 euros, y aclaró que la recibió por las "gestiones realizadas".

La presidenta madrileña desveló a su vez que Casado le había confesado que la información sobre su hermano había llegado desde Moncloa. Posteriormente, Casado y García Egea negaron que el origen de la filtración fuera el Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que Moncloa. Casado aseguró que recibió "información con datos fiscales y bancarios" y que "se podría inferir que venía de una institución pública". Por su parte, García Egea no coincidía con el líder de su partido y afirmaba que la información le llegó por "una fuente anónima".

Fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por Libertad Digital destacan que "para encontrar a la persona que accedió a los datos del Modelo 347 del hermano de Ayuso, o de la empresa Priviet Sportive que le pagó, o de los dos, sólo hay que comprobar el usuario de todos los funcionarios que accedieron a estos datos, y mandar dichos accesos a sus controladores (sus superiores inmediatos) para que justifiquen o no dichos accesos. Normalmente los accesos de los subordinados se mandan cada quince días a los controladores, pero nada impide mandar ahora los de 2020 y 2021".

"Los responsables de seguridad de la Agencia Tributaria pueden comprobar desde el primer día a través de un buscador interno quién accedió a esa información y que justificación dio el funcionario a su superior. Desde cualquier terminal de la AEAT se puede tener clarísimo quién accedió indebidamente a los datos. No hace falta mandar físicamente al SAI (Servicio de Auditoría Interno) a ninguna delegación. El periodo a analizar sería desde febrero de 2021 cuando se presentó el Modelo 347 por el hermano de Ayuso o por la empresa. Desde un terminal se puede saber todo si se quiere", añaden.

"Todos los funcionarios de la Agencia Tributaria están sujetos a un estricto control y a los datos del hermano de Ayuso sólo puede tener acceso Hacienda, su gestor personal o el de la empresa. No hay más opciones. Sólo pueden acceder a determinados datos que les competen orgánicamente y siempre lo deben justificar ante un superior, que posteriormente les tiene que dar a su vez el visto bueno. Cuando hay un acceso, se elabora automáticamente un informe con todos los detalles de dicho acceso. Desde que llegan a su puesto de trabajo, se les indica que si acceden irregularmente a datos sobre personas famosos, políticos o familiares sin justificación, se les puede abrir un expediente o directamente despedir", señalan.

Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que "la persona que filtró la información sobre el hermano de Ayuso ha demostrado tener poca experiencia. El PP aseguró públicamente que Tomás Díaz Ayuso había cobrado una comisión de 286.000 euros. Sin embargo, esta filtración fue un error ya que el filtrador accedió al Modelo 347 y no supo distinguir que dicha cifra era el importe total de lo que había cobrado durante todo el ejercicio y no sólo la cantidad percibida por el contrato suscrito por la Comunidad de Madrid. También es posible que un funcionario sacara los datos y el filtrador no los supiera interpretar y los transmitiera mal".

"Es extraño que un funcionario cualquiera haya accedido por su propia iniciativa a estos datos. Los accesos indebidos están muy vigilados, perseguidos y castigados en la AEAT. Habría que buscar accesos de alguien que no tenga miedo a perder su puesto porque no sea funcionario de carrera o de algún alto cargo que pudiera haber sido presionado por el Gobierno de Pedro Sánchez. También existe la posibilidad de que un funcionario obtuviera de forma justificada la información en el ámbito de su trabajo diario y que posteriormente, un superior la filtrase ilegalmente", apuntan.

"Si un funcionario de Hacienda obtuvo los datos por su trabajo y se los dio a un superior no hay delito de revelación de secretos. Si un cargo político de Hacienda como la ministra Mª Jesús Montero o el secretario de Estado entrega esa información al ministro Félix Bolaños o al PP existe revelación de secretos del que entrega la información y del que la hace pública", destacan. El secretario de Estado de Hacienda es a su vez el presidente de la Agencia Tributaria y casualmente Inés Bardón dejó este cargo el mes pasado, siendo sustituida por Héctor Izquierdo.

"El Ministerio de Hacienda no puede concluir su investigación afirmando que nadie accedió al Modelo 347 del hermano de Isabel Díaz Ayuso, porque podría haber obtenido la información a través del Modelo 347 de la empresa Priviet Sportive que le pagó. Está claro que alguien accedió directamente al 347 de Tomás Díaz Ayuso o de la empresa, o bien la cifra que se filtró se obtuvo tras una investigación prospectiva de todas las empresas que había suscritos contratos ese año con la Comunidad de Madrid", concluyen.

La 'investigación interna' de Hacienda

Tal y como desveló este diario, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero ha abierto una 'investigación interna' sobre la filtración de información del contrato suscrito con la Comunidad de Madrid por parte del hermano de Isabel Díaz Ayuso.

En el marco de dicha 'investigación interna', la Agencia Tributaria ha enviado auditores a varias delegaciones de Madrid" y "las sospechas del origen de la filtración sobre la facturación de Tomás Díaz Ayuso se centran en la delegación del Paseo de la Castellana". Dicha delegación es la que se encarga de las grandes empresas.

