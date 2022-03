La exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento europeo, Dina Bousselham, ha decidido perdonar ante el juez a su exjefe por acceder sin permiso a la tarjeta de su teléfono móvil en el que almacenaba fotos y vídeos íntimos. El perdón de Dina evita que el exlíder de Podemos pueda ser imputado por un presunto delito de revelación de secretos.

La exasesora de Iglesias ha vuelto a declarar este martes como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el marco de la denominada pieza Dina que se investiga en la macrocausa sobre el comisario José Villarejo.

Fuentes del caso consultadas por Liberta Digital aseguran que "Dina Bousselham ha vuelto a contradecirse ante el juez en relación al estado en el que le entregó la tarjeta de su móvil Pablo Iglesias". En anteriores declaraciones, Bousselham aseguró que le entregó la tarjeta inservible, pero posteriormente lo negó y dijo que en un primer momento sí funcionaba y luego dejó de hacerlo. Si Bousselham hubiera mantenido en sede judicial su primera versión, Iglesias podría haberse enfrentado a su imputación por otro delito, daños informáticos.

El magistrado García Castellón decidió dar por finalizada la instrucción de esta pieza separada número 10 de 'Tándem' el pasado 29 de enero, después de que la Policía Científica determinara que era técnicamente imposible esclarecer quién fue la última persona que accedió a la mini SD. El juez encargó este informe policial el año pasado a fin de arrojar luz sobre cuándo, cómo y a manos de quién se produjeron los daños que dejaron inservible la tarjeta telefónica.

En 2020, elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo investigar al entonces vicepresidente y líder de Podemos por descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.

El instructor esgrimió entonces que la "única explicación posible" para los daños sufridos por la tarjeta telefónica es que se provocaran cuando estaba en poder del ex dirigente 'morado', a quien llegó, tras pasar de mano en mano, y meses después de recibirla se la devolvió a su legítima dueña. El TS rechazó imputar a Iglesias y encomendó al magistrado que siguiera indagando, si bien una vez recibido el mencionado informe policial García Castellón entendió que las pesquisas habían llegado a punto muerto.

Así lo plasmó en un reciente auto donde desestimó un recurso de Vox que abogaba por mantener viva la investigación, interesando concretamente la imputación de Iglesias. Si no es posible "determinar la producción de los daños en la tarjeta del teléfono", no se dan los presupuestos necesarios para atribuir tales hechos al ex jefe de Podemos, contestó.