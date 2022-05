El BOE retrata a Robles: "A propuesta de la ministra de Defensa, vengo en disponer el cese de Paz Esteban"

La destitución de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se efectuó "a propuesta" de la ministra de Defensa, Margarita Robles. El Boletín Oficial del Estado BOE publica este miércoles el "Real Decreto 351/2022, de 10 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Paz Esteban López como Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia".

Según señala textualmente el BOE, "a propuesta de la Ministra de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de mayo de 2022, Vengo en disponer el cese de doña Paz Esteban López como Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, agradeciéndole los servicios prestados".

Es decir, el cese de Paz Esteban fue a propuesta de Robles y obviamente no se trata de una "sustitución" como alegó en rueda de prensa la propia ministra de Defensa. Todo ello, a pesar de que la propia Robles realizó la semana pasada una defensa cerrada de la entonces directora del CNI. "No voy a aceptar ni como ciudadana demócrata ni como jurista ni como ministra que con frivolidad se hagan imputaciones al CNI que no puede defenderse", afirmó.

Recordamos que el artículo 9 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia señala que "el Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia será nombrado por Real Decreto a propuesta del Ministro de Defensa. El mandato será de cinco años, sin perjuicio de la facultad del Consejo de Ministros de proceder a su sustitución en cualquier momento".

Fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por Libertad Digital apuntan que "la Ley reguladora de la actividad del CNI no especifica las condiciones en las que se debe efectuar la destitución del director de la Inteligencia española, aunque el CNI obviamente depende directamente del Ministerio de Defensa de Robles".

"Que el BOE recoja el cese de Esteban a propuesta de Robles deja la imagen de la ministra de Defensa en una situación muy complicada. Cada vez son más las voces que muestran su hartazgo con la gestión de la ministra en el propio Ministerio y en el CNI", añaden.

Recordamos que a primera hora del martes, el Ejecutivo ya le había notificado a Paz Esteban su destitución por el supuesto espionaje del 'caso Pegasus' y tras 39 años de trabajo en los servicios de inteligencia. Tras publicar este diario la noticia, se precipitaban los acontecimientos y el Gobierno anunciaba oficialmente su salida una hora y media después.

Posteriormente en rueda de prensa, Robles volvía a elogiar a Esteban "por su entrega y sacrificio". "Una funcionaria ejemplar" y que "ha actuado siempre bajo la legalidad". A continuación, hacía un sorprendente juego de palabras respondiendo a un periodista: "Usted habla de destitución, yo le diría una sustitución".

Este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Robles advertía al Partido Popular de que no acepta "lecciones" de defensa del Centro Nacional de Inteligencia y de todos sus miembros, a la vez que ha insistido a ERC en que el espionaje a políticos independentistas fue "legal" y "motivado".

El amago de dimisión de Robles

Tal y como publicó Libertad digital, Margarita Robles amagó con abandonar el Gobierno de Pedro Sánchez si su secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, no era nombrada nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia CNI, tras la destitución de Paz Esteban.

El enfrentamiento entre Margarita Robles y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue durísimo para elegir al sustituto de Paz Esteban. En principio, el favorito era el general de Brigada de Artillería, Miguel Ángel Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional, el órgano de asesoramiento del presidente del Gobierno, que contaba con el apoyo de Sánchez, Bolaños y el jefe de Gabinete del presidente, Óscar López.