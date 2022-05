Feijóo le marca la agenda a Sánchez en su primer día en el Senado

Alberto Núñez Feijóo ya ha prometido su cargo como senador. Mes y medio después de ser elegido líder del Partido Popular, su traslado a Madrid se ha completado. A las nueve de la mañana, ha pasado a formar parte de la Cámara Alta y a las 11 ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha dado por hecho que el próximo día 7 de junio se producirá el primer cara a cara con Pedro Sánchez.

Aunque desde La Moncloa todavía no han confirmado que el líder del Ejecutivo vaya a acudir al Senado ese día, el popular así lo ha anunciado: "El día 7, el presidente va a comparecer en esta Cámara y tendremos ocasión de hacerle una pregunta al presidente del Gobierno", ha sentenciado el líder popular marcándole la agenda al líder del Ejecutivo.

"Sánchez no puede echarse atrás, no tendría excusa salvo que sucediera algo muy grave", aseguran fuentes populares cercanas al presidente del partido. Un Feijóo que ha dedicado gran parte de su comparecencia a cargar contra el Gobierno por tratar, ha dicho, de "desprestigiar" las instituciones del Estado por "mantenerse en el Gobierno".

"Hay bastantes muestras que acreditan la utilización de las instituciones del Estado por parte del Gobierno", ha dicho el líder del PP. "Somos la antítesis del sanchismo. Tuvimos coincidencias con el PSOE pero ha mutado y ya no es el partido de la Transición", ha llegado a decir Feijóo.

Tras este ataque al Gobierno, preguntado por si su partido está dispuesto a seguir negociando la renovación del CGPJ con un partido que "desprestigia" las instituciones, el líder del PP ha confirmado que sí. "Retomaremos las conversaciones a partir del 19 de junio", ha sentenciado.

Sentencia en Cataluña

El líder del PP también se ha referido a la decisión de los socialistas en Cataluña de apoyar, con el visto bueno de Sánchez, el intento de los separatistas de sortear la sentencia del Supremo para que el 25 por ciento de las clases se impartan en castellano, y para que el español deje de ser lengua de aprendizaje en la práctica.

"El problema fundamental es que muchas escuelas catalanas no se cumple la ley ni se cumplía la anterior ni se cumplen las leyes básicas. No solamente hay un incumplimiento de las leyes, sino que hay una derogación de los derechos individuales de los alumnos y sus familias para poder hablar en las dos lenguas cooficiales en la comunidad catalana. Y las instituciones están para proteger los derechos de los ciudadanos y no para vulnerarlos ni para reducirlos", ha asegurado.

"Nos sorprende mucho esta decisión y este posicionamiento del PSC. Yo estoy convencido de que la mayoría votantes del PSOE en España desaprueban la posición del partido socialista de Cataluña y del presidente del Gobierno, que autoriza este pacto con el independentismo para poder estar unos meses más en la Moncloa. Les puedo asegurar que un 25% de clases en castellano es lo mínimo que un alumno catalán tiene derecho, lo mínimo", ha continuado.

Tras ello, ha añadido que él es "mucho más partidario del equilibrio de las lenguas. En Galicia el 50% de las asignaturas son en castellano y el 50% en gallego. Eso es el equilibrio y el bilingüismo cordial. Si ni siquiera se acepta el 25% y ni siquiera se cumplen la sentencias, comprenderá que no estamos en un Estado de derecho, y cuando uno no está en un Estado de Derecho empieza uno a preocuparse de forma intensa".