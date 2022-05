"Cuando Sánchez se hunda en las urnas, humillado y exhausto, no dejará ni heredero"

El Mundo

"La trama corrupta valenciana creó una estructura para operar en Extremadura y Andalucía". "Trató de expandirse aliándose con una empresa con vínculos socialistas. El contrato entre el presunto cabecilla e Imedes lo custodiaba el ex tesorero del PSOE valenciano en su casa". Los mangantes de los socialistas. De esto El País no dice ni mu. "El PP señala a Ximo Puig por la "corrupción" del PSOE valenciano: "Tenemos caso para rato"".





"El decreto catalán cierra la puerta a que los directores partidarios del 25% de español puedan implantarlo". "La ley diseñada por ERC, el PSC, Junts y los comunes, sólo reconoce al catalán como «vehicular» y tampoco hace referencia alguna al 25% de castellano". El socialismo se suma al golpismo y se declara en rebeldía contra las sentencias judiciales. "Prometieron que volverían a hacerlo y han vuelto a hacerlo", dice Rosell en su editorial. "Han vuelto a desobedecer las leyes, a ignorar las sentencias y a burlarse de los jueces para poder seguir imponiendo su apartheid lingüístico contra la mitad -como mínimo- de los ciudadanos de Cataluña". Y esta vez con la complicidad del PSOE. "El articulado desafía abiertamente al TSJC, que instaba a la Generalitat a adaptar el sistema educativo conforme a los principios de un bilingüismo integral efectivo. El Govern acaba de abocarse a un nuevo conflicto con el Poder Judicial. Y los jueces no pueden mirar para otro lado ni desentenderse de su misión de amparar los derechos y libertades de los ciudadanos de Cataluña".

"Podemos boicotea la conmemoración de la OTAN y acusa a Pedro Sánchez de pagarla 'a dedo'". Están que lo tiran. Dice El Mundo que "solo una izquierda naíf y eternamente inmadura, incapaz de encajar que la realidad contradiga su trasnochada ideología, se aferra a posturas previas a la caída del Muro de Berlín y contrarias a la OTAN. Se conducen aún como nostálgicos incurables de una militancia intrínsecamente criminal llamada comunismo. El problema es que esa izquierda, 40 años después, forma parte del Gobierno de España". Sí, de la mano de un psicópata embustero que se presentó a las elecciones prometiendo que nunca pactaría con ellos porque no podría dormir. Un fraude electoral con el que esperemos acabar pronto.

El País





"El PP deja en segundo plano a Ayuso en la campaña andaluza para mirar al centro", cuenta Elsa García de Blas. Bueno, allá ellos. Ayuso fue la que consiguió el objetivo de Juanma Moreno de ganar a toda la izquierda junta. "De fondo se libra también el pulso de las dos almas del PP y los dos enfoques para ganar a la izquierda: Moreno Bonilla y Feijóo apuestan por que el PP concurra a las urnas el 19-J con una estrategia de moderación y acento andaluz, frente a la derecha ideológica y de batalla cultural que representa Ayuso. La incógnita es cuál de los dos PP logrará la mejor marca electoral y se impondrá en el camino de los conservadores hacia La Moncloa". Que sí, maja, que Ayuso es una radical. No como los socios de Sánchez ultraizquierdistas, proetarras y golpistas que se saltan las leyes cada dos por tres. "La estrategia es mirar al centro y presentar a Moreno Bonilla como un presidente moderado que no da miedo a la izquierda". Sí, Elsa, mona, Ayuso da tanto miedo a la izquierda que en Madrid la votaron hasta en en Fuenlabrada, y en todos los bastiones de la izquierda. Juraría que la votó hasta el mismísimo Pablo Iglesias.

Pero mentir en esta cosa en la que se ha convertido El País en manos de Pepa Bueno y Miguel Barroso es ya la seña de identidad del periódico. Porque llega a decir García de Blas que Ayuso animó "a su partido a pactar con la extrema derecha. "Prefiero pactar con el partido de Ortega Lara [Vox] que con quienes lo secuestraron", dijo entonces en Valladolid . Unos días después, el PP se desinfló con una pírrica victoria dependiente de la extrema derecha, a la que tuvo que meter en el Gobierno". A ver, chata, Mañueco pidió socorro a Ayuso cuando las encuestas ya reflejaban la pírrica victoria del PP, la presidenta no fue la causante. En realidad, los culpables fueron los torpes de Casado y Teodoro el pelotas por convocar unas elecciones cuando no hacía ninguna falta. "Por si las moscas, Moreno Bonilla y Feijóo se apartan ahora en Andalucía de la estrategia que arrojó a Mañueco en brazos de Vox". Elsa, te recuerdo que Ayuso gobierna en solitario en Madrid, que ya no sabemos si te has olvidado o estas desinformada.





Ricardo Dudda es muy crítico con la estrategia del PSOE con Vox. "El Gobierno no confronta con la ultraderecha de Vox por convicción, o al menos ese no es su principal móvil. Confronta con la ultraderecha de Vox exclusivamente para galvanizar a sus votantes". "Es decir, y esto no es nada nuevo: la gran esperanza del PSOE es un Vox fuerte". Y a fe que lo está consiguiendo. "Con un Vox fuerte, el PSOE puede dotar de épica a su propuesta política y hacer lo que mejor sabe hacer: venderse como la única alternativa frente al caos y el oscurantismo". Pues como siga así, Vox gana las elecciones generales. "El Gobierno tiene que mirar más allá de sus intereses electorales a corto plazo. Es posible que al PSOE le convenga que crezca Vox, pero a España no". A España lo que le está haciendo un daño irreversible es el sanchismo y eso son hechos comprobables.





Hoy sermonea Pepa Bueno el asesinato de dos mujeres en Pakistán por negarse a casarse. Habla mucho Pepa de feminismo, derechos y tal y pascual. Y pide "un plan de protección contra el machismo dominante en las familias". Omite, y eso dice mucho de la honestidad de la directora de El País, que el pasado 3 de mayo, la diputada de Vox en el parlamento autonómico de Cataluña Mónica Lora presentó una propuesta contra los matrimonios forzosos que fue rechazada por el PSC, ERC, Junts per Catalunya (JxCat) y la versión catalana de Podemos por considerarla "xenófoba". Esta es nuestra izquierda política y mediática.





ABC





"Los libros de texto ideologizados provocan una crisis en el ministerio". "Los editores desmienten al Gobierno: la ideologización de libros de texto viene impuesta por ley" . "Mientras la ministra de Educación, Pilar Alegría, se desentendía este lunes de la politización de los libros de texto y daba largas a la actuación de la Alta Inspección del Estado para aplicar la sentencia del 25 por ciento de castellano en los colegios catalanes, el Gobierno de la Generalitat aprobaba un decreto para «la confrontación con la Justicia», según Junts per Catalunya", dice el editorial. "Los partidos nacionalistas han reaccionado como es habitual en ellos, con una nueva manifestación de su voluntad de desobedecer las resoluciones judiciales, antesala de la sedición por la que fueron condenados algunos de sus máximos dirigentes por la Sala Segunda del Tribunal Supremo". Sí, lo normal en los socios de Sánchez.

"La lejanía con la que la ministra de Educación observa la campaña contra el castellano en el sistema educativo catalán es la mejor expresión de la implicación de su Gobierno en una política de desafección progresiva de Cataluña hacia la Constitución. La otra cara de la moneda es la complacencia de Alegría con la ideologización de los nuevos libros de texto, nacidos al calor de las reformas educativas aprobadas por su Ejecutivo".

"Lo lógico es que Alegría no se sienta concernida por las críticas a unos libros que reflejan todo el diccionario de tópicos de la izquierda, incluyendo alabanzas a las políticas de Pedro Sánchez. Cuando luego se den a conocer los informes PISA, se analicen las causas del paro juvenil y algunos se escandalicen por la brecha cultural y formativa entre jóvenes, convendrá recordar el lavado de manos de la ministra Alegría, muy satisfecha con la degradación del sistema educativo español".

Julián Quirós habla del sin dios del Gobierno. Pedro Sanchez "está fuerte porque mantiene una base de poder". Pero "si se consuma el desastre andaluz y tampoco es capaz de remontar en las próximas municipales, si caen los alcaldes y presidentes autonómicos del PSOE en mayo del 23, el partido iniciará un sálvese quien pueda. Y el ahora todopoderoso líder empezará a parecer un cadáver exquisito que deambula por el palacio de La Moncloa, apenas seguido por Bolaños y los meninos ministeriales. Y todos esos corderos que ahora callan y consienten dejarán de obedecer las consignas".

"Cuando Sánchez se hunda en las urnas, humillado por sus socios, exhausto, con la economía en llamas, no podrá dejar ni heredero. El postsanchismo todavía no ha nacido, no, pero quizá se esté gestando". Pues se ve muy lejano. El PSOE ya no existe.





La Razón

"Moreno irá a la investidura sin pacto previo con Vox". "El PP traza una campaña para «coger voto socialista». Se presentarán como el único voto útil para frenar a la derecha más radical". Vaya, podían hacer campaña conjunta con el PSOE. Yo que ellos bajaría un poco el tono. A ver cómo explican después que han pactado con la derecha más radical.

La historia, cuenta Carmen Morodo, es que los votantes socialistas saben que el PSOE no va a ganar, y entenderán que "el PP es la única «papeleta» que puede frenar a Vox". ¿Y por qué las encuestas y los resultados de las urnas no reflejan ese miedo a Vox del que tanto hablan los medios de comunicación?

"Sobre esta base se sostiene también la premisa de que sumando más escaños que la izquierda, como confirman todos los sondeos, Juan Manuel Moreno no se someterá al «órdago» de Vox para presentarse a la investidura". "Moreno se presentará a la investidura, sin pacto previo con Vox, y «que cada partido se retrate, el de Abascal y también el socialista»". Una estrategia arriesgada.





Pero es que en el PP también creen que esa estrategia "puede abrir una guerra interna en el PSOE, sobre todo a cuenta del nerviosismo de los otros «barones», que se ven con la soga al cuello a meses de las próximas elecciones autonómicas. No es de descartar que, ante una debacle, empiecen las presiones sobre la cabeza de Pedro Sánchez para que modere su posición y rectifique una política que le ha hecho perder el centro". Eso suponiendo que haya PSOE, porque lo único que se ve es sanchismo.

"«Lo importante no va a ser el PP; lo importante puede ser la guerra que abramos en el PSOE», confiesan en una de las baronías socialistas más críticas con el «sanchismo»". Baronías socialistas críticas con el sanchismo. ¿Viven en catacumbas, Morodo?



Toni Bolaño da por hecho que el sanchismo está finiquitado y que Sánchez quiere "labrarse un futuro fuera de la política doméstica si se confirman los malos augurios. A estas alturas nadie da un euro por la continuación de un gobierno de izquierdas –de coalición progresista dixit– en La Moncloa". "El presidente se ha puesto en modo avión. No quiere darse cuenta del desaguisado. En Andalucía, los números le harán añorar a Susana Díaz. Ni siquiera el PSOE tendrá en su mano una mayoría alternativa porque pinchan, y de qué manera, pero a su izquierda solo queda un erial. En España, los datos cada día son peores y las alarmas se han disparado en territorios y ayuntamientos. Queda un año para las elecciones y todo puede ir a peor". Un año es una eternidad. ¿Nadie le va a buscar curro a Sánchez, a ser posible allende los mares, cuanto antes?