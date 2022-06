Macarena Olona y el "efecto Ducati"

El Mundo

"Moreno resiste el acoso de Vox y se abre a todos los partidos", dice sobre el debate. Y el miedo cambia de bando. "Ataque de pánico en el PP ante las encuestas favorables por si desmovilizan a su electorado en la recta final". Temen que la gente se vaya a la playa. Señor Juanma, fue usted el que convocó elecciones en pleno verano.

Cuenta Lucía Méndez que "Macarena Olona quería ser la protagonista del debate decisivo, y lo consiguió a base de hacer lo que mejor sabe hacer: provocar. El resto de los aspirantes enmudecían observándola, de hito en hito, sin saber qué responderle. Hubo silencios y silencios. Pero qué dice esta mujer. Juanma Moreno la miraba de reojo, mientras ella le increpaba una, otra y otra vez. «Es usted presidente gracias a Vox». Como diciendo para después del 19-J". Está haciendo una campaña desastrosa con tanto sobreactuar.

"Su verbo inflamado la hizo famosa en el Congreso, pero en directo y frente a unos interlocutores educados y diplomáticos fue un personaje histriónico y expansivo que salía y entraba en el escenario con estruendo, para sorpresa del público. Si el próximo domingo Vox no cubre las expectativas que este partido se ha puesto para el 19-J, ya tienen a quien echarle la culpa". "Frente al espectáculo de Olona contra «el señor Moreno, Juanma», poco podrá hacer el resto de los aspirantes para hacerse escuchar por el público". Lleva una campaña un poco verduleril.

Pero, según Raúl del Pozo, le va bien. "Mientras el nacional-populismo crecía en la anterior recesión en muchos países de Europa, en Grecia, Portugal y España hubo gobiernos de izquierda. Ahora parece que en Andalucía los mayorales, tractoristas, los ganaderos de reses bravas y muchas mujeres y jóvenes van a coger la papeleta de Vox". "Algunos trabajadores no votan a la izquierda cuando las cifras atropellan a la demagogia; los políticos tienen que hablar para no decir nada, cuando llegan noticias sobre el déficit que asustan y la inflación la sufren cada día en el supermercado. Suben los tipos de interés y la prima se va a poner otra vez pesada. Andalucía tiene 11 de los barrios más pobres de España, con tres millones de personas al borde de la pobreza. Pero esa villas miseria no votan y si lo hacen, apoyan a los que más gritan, a los que van contra todo cuando el 15-M fragmentado y en declive deja la barricada a los indignados de la derecha dura". Pues si votan a los que más gritan gana Olona fijo. A ver si acaba la campaña y se le pasa.

El País

"PSOE, PP y Vox vetan limitar la inviolabilidad del Rey". ¿Cuáles decíamos que son los partidos constitucionalistas? Los socios de Sánchez precisamente, no. Y Sánchez pensando en dar un golpe a lo Daniel Ortega y montar una dictadura nicaragüense en España. Lo va a tener difícil.

"Moreno se escabulle en el segundo debate electoral de Andalucía entre candidatos y elude hablar de pactos". Al menos no dijo que no podría dormir con Vox. "En el último enfrentamiento a seis, mucho más ágil que el anterior, Olona asegura al aspirante del PP andaluz a la reelección que "si le falta un solo escaño o una abstención" no se la dará si Vox no entra en el Gobierno". Bueno, bueno, señora Olona, no se ponga usted tan estupenda. "La campaña electoral andaluza comenzó y terminará con un interrogante que no tiene respuesta. ¿Con quién pactará el Partido Popular si necesita los votos de Vox?", dice El País como si fuéramos idiotas. Pues yo misma te lo resuelvo Pepa. O se abstiene el PSOE o pactará con Vox.

Paloma Rando dice que "anoche participó en el debate de las elecciones andaluzas en Canal Sur la representante de un partido político que quiere cerrar Canal Sur, mira si son democráticas las instituciones públicas". Puf, todavía nos acordamos de cuando Pablo Iglesias quería cerrar todos lo medios que le criticaban. Y estuvo de vicepresidente hasta que le echó Ayuso por el fraude de Pedro Sánchez.



El editorial habla sobre el terrible problema del acceso ala vivienda, que se ha convertido en una pesadilla para muchos. "Los últimos datos apuntan a niveles récord en operaciones de compraventa, así como a fuertes subidas en los precios de los alquileres que siguen haciendo muy difícil el acceso a la vivienda"

"El encarecimiento de los materiales de construcción está frenando la oferta de obra nueva, lo que añade presión sobre ese mercado y también sobre el de segunda mano. Esa amenaza persiste y hace más necesario todavía recordar el informe anual del Banco de España y su advertencia de que para reducir la desigualdad es necesario actuar sobre las condiciones de acceso a la vivienda, que se han endurecido en los últimos años, tanto en la vivienda en propiedad como en la de alquiler".

Admite Pepa Bueno que las propuestas del Gobierno para limitar el precio del alquiler, que ni siquiera ha entrado en vigor, no sirve para nada. "La experiencia en aquellas zonas donde las administraciones han decidido una limitación de los precios de los alquileres ha reducido la oferta y ha hecho más difícil el acceso a la vivienda de muchas familias". A este paso, la gente no caber debajo de los puentes. Y por cierto, está muy bien eso de proteger al propietario contra los impagos, pero tampoco estaría de más proteger a los inquilinos de los caseros que se niegan sistemáticamente a devolver las fianzas. A ver si unos van a tener más derechos que otros.

ABC

"El PSOE espera que Sánchez asuma el baño de realidad". "La estrategia del miedo a Vox naufraga en Andalucía, como antes en Madrid y Castilla y León". Lo ha asumido de tal forma que pretende ilegalizar a un partido que no ha cometido ninguna ilegalidad, al contrario que sus socios, para perpetuarse en el poder. Como Franco ilegalizó el PCE, Sánchez pretende ilegalizar a Vox.

"Moreno se limita a ver los toros desde la barrera en otro debate improductivo", dice Manuel Contreras sobre el debate. "El girigay televisivo dejó muy tranquilo a Juanma Moreno, quien apenas tuvo que fajarse ni se vio en apuros en ningún momento". Es lo que tienen los debates a seis, que parecen más un Sálvame o una tertulia que un debate entre candidatos.

Dice el editorial que "unas elecciones como estas suelen votarse en clave autonómica, pero si algo está concitando Pedro Sánchez a escala nacional es un rechazo creciente". "La preocupación en el PSOE, aún larvada y solo expresada ‘sotto voce’, es máxima. Nadie se atreve a hablar en alto, y hay quien espera agazapado a que se dé un baño de realidad que le obligue a reaccionar". Han tragado con todo. Unos valientes, los socialistas.

Isabel San Sebastián dice que "la izquierda política y mediática muestra un empeño tozudo en poner el foco del debate en los probables vencedores de las elecciones andaluzas, con el propósito de ocultar su monumental derrota". Ay, Vox, ay, que viene Vox. Son inaguantables, hablan para sí mismos. Como dice Isabel, ahí se nota "la distancia creciente que separa a la opinión pública de la opinión publicada o, mejor dicho, emitida". Ferreras no lo sabe, pero no le escucha ya ni Dios, salvo los antonios maestres y escolares, pero a esos no les tiene que convencer de nada.

"La ‘alarma antifascista’ lanzada pomposamente por Pablo Iglesias al conocerse los resultados de los anteriores comicios cayó en saco roto en su momento, al carecer del menor fundamento, y con el correr del tiempo ha producido en el electorado exactamente el efecto contrario". Sí, una alarma antisanchista.

La Razón

"Sánchez se baja de la campaña andaluza para proteger su imagen". ¿Proteger su imagen? Ni Mister Proper es capaz de lavar la imagen de Sánchez. La patada no va dirigida al pobre Espadas, va dirigida directamente a él. "Coincidirá hoy con el candidato del PP en un acto como presidente del Gobierno y ya no volverá hasta el cierre. Moncloa empieza a trabajar ya en administrar la debacle". Como dice Toni Bolaño y casi todos los analistas "a pesar del CIS, la realidad es tozuda y para el PSOE sombría. Tratar de poner al pairo Andalucía, como si sus resultados no fueran extrapolables en unas generales resulta incluso grotesco. No hay más ciego que el que se cree que es el tuerto". "Ya no vale agitar el espantajo de Vox. La alerta antifascista no tiene incidencia en un electorado hastiado". Sánchez no es que esté ciego, es que está sordo. No ha querido escuchar a nadie salvo a sus socios de extrema izquierda, rufianes y otegis. Y eso tiene un precio.





"El debate «decisivo» de las andaluzas acaba con los cascos azules de la campaña". "Olona volvió a salir al ataque y malparada y Juanma Moreno se mantuvo centrado alejado de la confrontación". "La candidata Olona, como en el primer debate, se vio lastrada por el efecto Ducati –cuyos motores se vienen arriba muy rápido– y pasó de ser el verso suelto de pie quebrado a convertirse en el perfecto «sparring»". Olona, Olona, baja los decibelios, mujer.



Abel Hernández dice que "cuando alguien es vencido, se queda solo. Esta es la amenaza que pende sobre la cabeza, aparentemente impasible, de Pedro Sánchez". Solo pero con la Moncloa. "Los más resentidos, los agraviados, sacarán entonces los puñales. Ya empieza a adivinarse en la sombra de las agrupaciones socialistas el brillo de los aceros".





"Abundan los que piensan que la permanencia del «sanchismo» acabaría con el socialismo en España siguiendo casi paso por paso la trayectoria francesa. Esto les lleva a algunos a plantear radicalmente el dilema: ¡O Sánchez o el PSOE!". ¿Qué PSOE? "Cuando se comprueba que empieza el desbarajuste –y faltan unos días para estar seguro de ello–, se alzarán las horcas contra el inquilino de La Moncloa". Eso solo pasará cuando Sánchez pierda las elecciones, y faltan dos años.