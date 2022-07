Junts aprovecha la sumisión de Sánchez para exigirle más dinero para el tren catalán tras el fiasco del AVE extremeño

Reparto de papeles. ERC pide a Pedro Sánchez indultos para todos los delincuentes relacionados con el separatismo, como adelantó Libertad Digital. Junts pide las inversiones millonarias que no llegan al resto de comunidades autónomas españolas. Y ambas formaciones reclaman un mayor avance en la dictadura lingüística catalana. Todo un reparto de papeles que no se ha olvidado de regodearse en desgracias ajenas. Y es que Junts acaba de solicitar formalmente un incremento del dinero destinado al tren catalán, justo cuando Extremadura aún intenta entender el timo de una inauguración por Sánchez de un AVE en esa comunidad que no supera los 90 km/hora.

Con total descaro y por escrito. Así lo ha hecho Junts por medio de su exigencia de "Mejora y dignificación del servicio de tren entre Figueras, Gerona y Barcelona". Un documento registrado ya en el Congreso de los Diputados en el que el partido de Carles Puigdemont exige más dinero para el tren catalán.

Junts afirma que "con motivo de la pandemia de la covid-19 se adoptaron diversas medidas de contención y con carácter temporal. Entre ellas, como medida de contención y con vocación de provisionalidad, se redujo la movilidad en el Estado. Siguiendo esta pauta, RENFE redujo a la mitad las frecuencias del tren de alta velocidad (TAV) entre Figueras, Girona y Barcelona, pasando de 15 a 7 frecuencias diarias en cada sentido".

Los separatistas señalan que "pasado el confinamiento y retornados a la normalidad en la movilidad, RENFE mantuvo la reducción de las frecuencias. Ante las diversas quejas presentadas, RENFE se comprometió a restablecer progresivamente el servicio en función de la demanda, hasta recuperar las 15 frecuencias por sentido en junio de 2022. Pasada dicha fecha y ante el evidente incumplimiento, la compañía manifiesta que no es capaz de cumplirlo ni sabe cuándo podrá hacerlo pues precisa de maquinistas disponibles".

Sin embargo, en respuesta a las preguntas escritas planteadas por Junts, "el Gobierno manifestó que tenía previsto incorporar en 2021 la cantidad de 924 nuevos maquinistas terminando el año con ‘un número total de 5.720, la cifra más alta de los últimos años’, por lo que la actual respuesta dada carece de sentido pues anteriormente con menos maquinistas se prestaba el servicio".

Junts afirma que "actualmente existen 10 frecuencias diarias por sentido en la línea entre Figueras, Gerona y Barcelona, que no representan más del 60% de la oferta previa a la pandemia. Ello comporta que los días y las franjas horarias con demanda más alta —como son las mañanas, los lunes y los viernes— sea difícil encontrar plazas libres y validar el bono, a no ser que se haga con mucha antelación. A título de ejemplo, es bastante difícil encontrar plaza en el Avant del viernes por la tarde. Asimismo, son insuficientes las frecuencias de los fines de semana".

Los separatistas denuncian que "la situación no afecta únicamente a la línea de alta velocidad. El servicio de Media Distancia y de Cercanías también es manifiestamente insuficiente en frecuencia horaria y capacidad".

Y, por todo ello, piden que se ponga fin a "esta situación de menosprecio y dejadez". Por lo que exigen la "recuperación inmediata y total de las frecuencias anteriores a la pandemia en la línea del TAV entre Figueras-Gerona-Barcelona". Que, en respuesta a las demandas de los usuarios, "se estudie la viabilidad de añadir nuevas frecuencias", especialmente "un tren que salga de Barcelona sobre las 20:30h a fin de facilitar la conciliación laboral y familiar de los trabajadores que finalizan su jornada laboral tarde; trenes con origen en Figueras entre las 9:00 y las 15:00h, así como los fines de semana en ambos sentidos".

Reclaman un "aumento de la oferta de plazas de Avant en la línea Figueras-Gerona-Barcelona"; "aumento del número de vagones", "de las frecuencias y de la capacidad en los servicios de Media Distancia y Regionales", y una "mejora de la comunicación y uso de la app y web de RENFE". Por supuesto, con "app en catalán y resto de lenguas cooficiales".

Toda una carta a los Reyes Magos de Sánchez, que coinciden con el fiasco de un esperado AVE extremeño que no ha rebasado los 90 km/hora en pleno enfado de los habitantes de esa comunidad.