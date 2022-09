"Dicen que las vajillas vuelan cuando Sánchez escucha lo que no quiere oír"

El Mundo

"La inflación impacta de lleno en los alimentos sanos y condena a los vulnerables a la dieta basura". Ya, ya, bobadas, eso a la gente le da igual, a la gente lo que le preocupa es el bloqueo del CGPJ, no se habla de otra cosa en el metro y en el autobús, dice Pilar Llop, sin miedo al ridículo. Vamos, que el conductor del autobús lo primero que te dice cuando entras es ¡ay que ver con lo del CGPJ, qué tragedia! Y lo mismo los músicos del metro, entre ranchera y ranchera braman, ¡madre mía lo del CGPJ! Tanto Falcon y tanto coche oficial es lo que tiene, que les hace decir gilipolleces sin despeinarse.

El editorial recuerda que Feijóo "ha recogido la petición de las patronales de la distribución y pide al Gobierno que reduzca el IVA de los alimentos básicos. Conviene recordar aquí que por la carne y el pescado el Ejecutivo central recauda un 10% y el 4% en el caso del pan, la leche o las frutas. La propuesta, inspirada en la suspensión temporal del IVA que Alemania aplicó en el primer año de la pandemia, no es ninguna locura si se ejecuta con inteligencia. Donde no reside la solución es en el demagógico tope de los precios, experiencia que se ha demostrado fallida allí donde se ha ensayado". Sánchez dirá que qué barbaridad, que la UE no permite bajar el IVA, que Feijóo es un insolvente y tiene mala fe y acabará por bajar el IVA de los alimentos, como pasó con algunas mascarillas y el IVA de la luz y del gas.

Y don Juan Carlos la vuelve a liar. Santiago González dice que "Don Juan Carlos filtró su intención de acudir a los funerales por su augusta prima y lo hizo antes de comunicárselo al Rey Felipe VI, a la Jefatura del Estado. Y digo yo, qué necesidad tenía de darse este capricho". Como siga tocando las narices le van a coger manía hasta los juancarlistas. "Es de esperar que lo tenga todo bien medido, no vaya a ser que la familia real británica haya invitado a los funerales al juez Matthew Nicklin, que le tiene causa abierta en Londres por la denuncia de Corinna Larsen, otro lío absurdo y extemporáneo".



Emilia Landaluce comenta la extraña manía de Sánchez de creerse sus propias mentiras o las que le dicen sus siervos, y quiere repetir el debate en el Senado con Feijóo pese a las bofetadas que le dio el gallego. "Se dice síndrome de la Moncloa a la enfermedad que aqueja a todos los jefes del Gobierno cuyo síntoma esencial es pensar que España empieza y acaba entre los muros del complejo. «Presidente, cumbre» o «ahí has estado bien» pueden ser algunos giros que emplean los asesores que saben que su puestecillo depende de que el presidente esté satisfecho consigo mismo. ¿Que le pitan en Sevilla? «Son cuatro fachas organizados». Porque lo complejo de la Moncloa es precisamente sacar a su morador de la llamada zona de confort que en este caso sería explicar a Sánchez que Feijóo le dio un buen repaso en el Senado y que muchos ciudadanos tienen de él un mal concepto. ¿Prepotente? ¿Mentiroso? ¿Que parece que solo le interesa el poder? Ya se sabe que Sánchez se toma bastante mal escuchar lo que no quiere oír. Dicen que las vajillas vuelan". No hay más que ver ese apretar de mandíbula cuando algo le contraría. Ese gesto dice mucho de él. Incluso que en determinadas circunstancias podría hasta ser violento.

El País

"El entorno de Putin exige al Kremlin "una movilización total para la guerra" en Ucrania". "Moscú responde amenazando con llevar a los tribunales a cualquiera que critique las decisiones del Gobierno ruso". Al final serán los propios rusos los que acaben con Putin.

"La inflación se instala en la cesta de la compra: mantequilla, legumbres y leche encabezan las subidas". Tontunas, a los ciudadanos lo que les quita el sueño es el bloqueo del CGPJ, ya lo dijo la ministra Llop, no se habla de otra cosa, no solo en el metro y en el autobús, en la cola de la panadería, en la carnicería mientras esperas la carne picada más barata que haya. Del pescado ya ni hablamos.

El editorial contradice a Llop. "Los indicadores más fiables y transparentes señalan la inflación y el coste de la vida como la mayor preocupación ciudadana". Que no, Pepa, que es el CGPJ. "Cada vez más empresas anuncian subidas de precios de acuerdo con el IPC. Los sindicatos, por su parte, defienden subidas salariales para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos. Las familias afrontan la vuelta al colegio con la desazón de ver sus presupuestos desbaratados por el alza del coste del material escolar y de algunos de sus servicios. Una actuación descoordinada sería la receta para el desastre cuando el BCE acaba de acordar una subida histórica del 0,75% para los tipos de referencia". Y la gente venga a quejarse del bloqueo del CGPJ.

Pide el editorial que siente "a todos los agentes sociales a una mesa de negociación cuyo resultado debe ser una previsión de evolución de precios y salarios para los próximos dos años. Es esencial que el Gobierno diseñe un plan de actuación y que lo comunique con celeridad, claridad, y sin discordancia de voces". Pues no pides tu na.

"Es el Gobierno el que puede garantizar que la necesaria ayuda a sectores afectados no esté reñida con la disciplina fiscal. Las tentaciones electoralistas estarían de más en este contexto, porque un buen pacto de rentas respaldaría la credibilidad misma del Gobierno". Este Gobierno no tiene ya ninguna credibilidad. Y las entrevistas masaje a Sánchez en teles y radios amigas no ayudan.

ABC

"Pymes y autónomos lanzan un SOS tras perderse más de 19.000 negocios en agosto". A Sánchez los autónomos se la traen al pairo, para él no son gente.

ABC, como no podía ser de otra manera, se muestra a favor de que Juan Carlos vaya al entierro de Isabel II. "Nada tiene que opinar el Ejecutivo de la presencia o no de Don Juan Carlos, que está en su derecho de acudir a dar el último adiós a su prima, coetánea en el Trono británico durante todo su reinado en España. Crear una polémica añadida y sobreactuada sobre la agenda de Don Juan Carlos, y politizarla además involucrando a la Casa Real cuando de un funeral se trata, carece de sentido". Don Juan Carlos podía haber excusado su presencia por motivos de salud y no meter a su hijo en otro lío, que bastante tiene el hombre.

Julián Quirós habla del papelón de Podemos en el Gobierno. "Los socialistas juegan con ellos a ponerles y quitarles el biberón de la boca". "Una vez Pablo Iglesias fuera de juego, lo que queda dentro es el parvulario del corro de la patata. Sánchez les ha ocupado el espacio, los está vaciando electoralmente y los deja tontear con las ideas más peregrinas. A veces las hace suyas y se las apropia, otras les da cuerda hasta caer en el ridículo. En esto, Yolanda Díaz no presenta diferencias respecto a Irene Montero o Ione Belarra". Yoli es otra Irene pero con más arrugas y adicta a la peluquería.



La Razón

"Bruselas baraja condicionar 70.000 millones de euros en créditos a la reforma de la elección de los jueces". La Razón debe pensar que si mete la pela por medio a lo mejor hace realidad los delirios de la ministra de Justicia y la gente empieza a hablar del problemón del CGPJ mientras no llegan a fin de mes.

Marhuenda es uno de los pocos columnistas que comentan el debate del estado de la región de Madrid. Mira que les gusta hablar de Ayuso y ahora ni mu. "Es lógico que Ayuso irrite profundamente a la izquierda política y mediática". Sobre todo porque les deja en ridículo. "La tropa de Más Madrid y Unidas Podemos es una colección de pijo progres que está disociada de las necesidades y la vida cotidiana de los madrileños que dicen representar". Como dice Ayuso, viven en un mundo virtual. "Ayuso es una mujer a la que nadie le ha regalado nada", más bien le ha puesto zancadillas en el camino.

"La izquierda madrileña se ha instalado en el populismo y ha arrastrado al PSOE". "Ayuso les derrotó a todos ellos y sigue imparable en las encuestas". "Este martes les volvió a dar otro revolcón, pero supongo que se han acostumbrado a asumir la humillación de la derrota". Ayer no hizo reír a carcajadas con sus burlas sobre los "ultraricos" y otras chorradas de la izquierda.

Tomás Gómez dice que "algún que otro sondeo interesado ha intentado crear un clima favorable a Díaz Ayuso, un esfuerzo inútil porque lo único que queda por saber es si tendrá mayoría absoluta o no". Ya está todo el pescado vendido.

"En la izquierda las cosas están más complicadas. Mónica García se enfrenta a la última oportunidad de ganar el sillón de la Puerta del Sol y Podemos, sin Iglesias, está en su ocaso definitivo. No es descartable que, de aquí a mayo, termine por perder hasta el último diputado autonómico. ". Gracias, Ayuso, qué gran servicio a España.

Tomás Gómez da por hecho que todo el voto de la izquierda, incluido el socialista, irá a la candidatura de Mónica García, esa mujer que está siempre enfadada. "El PSOE madrileño lleva camino de su segundo ridículo consecutivo". "Un drama lo del PSOE de Madrid". Si nos fiamos de las encuestas, el drama no se quedará en Madrid. Tras el sanchismo, del PSOE no va a quedar nada.