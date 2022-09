"Los ciudadanos no nacionalistas de Cataluña importan una mierda"

El Mundo

"Feijóo propone rebajar el recibo del gas hasta un 40% para los que más ahorren". Sánchez dirá que vaya disparate, que este Feijóo es un insolvente y tiene mala fe, y al final lo aplicará él mismo diciendo que cuando lo propuso el gallego no era el momento.



"Junts utiliza la Diada contra ERC y su diálogo con Sánchez". Dice el editorial que "la desunión entre partidos y entidades independentistas dominó ayer la Diada en Cataluña. Los representantes de ERC sufrieron las consecuencias del sectarismo irracional y de la cultura del odio que ellos mismos, junto al conjunto del independentismo, han esparcido en las últimas décadas". Quien siembra vientos…

"La actitud desafiante frente a los agravios ayer por parte de ERC sitúa al Ejecutivo autonómico en un escenario de tensión máxima. Y es que los nacionalistas, con sus irreconciliables estrategias para insuflar algún aliento al procés, se han colocado en un estéril punto muerto". Si no fuera por el daño que han hecho darían pena.

"Hoy el apoyo a la independencia está en mínimos, según acreditan las encuestas. Pero hace falta coraje y empuje cívico para enfrentar la construcción por la fuerza de una Cataluña segregada, autoritaria y xenófoba que sigue en marcha". Coraje, empuje cívico… Cada vez que se celebran elecciones en Cataluña el resultado es el mismo. Ni el triunfo de Arrimadas ni el de Illa sivieron para ganar al separatismo. Esa región española no tiene remedio.

Santiago González dice que esta pandilla de zumbados, encima "competían también contra la actualidad. Las imágenes del traslado de los restos mortales de la reina Isabel II copaban las aperturas de todos los informativos, como para que nadie tuviese tiempo de ocupar su atención en la división que marca a los separatistas catalanes y cómo se tomaban los dirigentes de Esquerra Republicana los abucheos, pitos y otras muestras de rechazo, que ya se habían prodigado el año pasado contra ellos y en esta edición se han reproducido con más encono".



Y Julio Valdeón critica la actitud de Feijóo. "Incapaz de asumir las razones por las que Ciudadanos ganó en 2017, Núñez Feijoó pastorea una proclama gallinácea. Sus áulicos, cabecitas sin hervir, la han bautizado como "catalanismo constitucionalista". Un animalito en doma". Eso ya se ha inventado, Feijóo. "Que los ciudadanos no nacionalistas de Cataluña importan una mierda puede comprobarse en el desamparo de quienes pelean contra el rodillo de la inmersión, para que el castellano, primera lengua de Cataluña, sea tan vehicular como el catalán". Tienes razón, Julio. Importan una mierda, es lo que hay. Y que no hay solución lo demuestra que todos sus cabecillas han abandonado la comunidad hartos de que les hagan la vida imposible.

Federico Jiménez Losantos se centra en la guerra de los jueces. "Un conflicto de fondo, entre los que creen que la Justicia debe ser independiente y los que creen que debe estar intervenida, parcial o totalmente, por la política. Es exactamente la misma división que vemos acerca del mercado: unos piensan que debe poder actuar bajo la Ley, y otros que debe ser intervenido para fijar los precios, temporalmente o siempre. En ambos casos, la diferencia está entre la Derecha, que está con la Propiedad y la Ley, y la Izquierda y los separatistas, que están contra la Ley y la propiedad. En un lado, se sitúan los defensores de la división de poderes, clave de la democracia liberal; en el otro, el socialismo y el nacionalismo. "O se frena el golpe al Poder Judicial o vamos camino de Venezuela". ¿Hay que apostar, Federico?

El País

"La Diada se convierte en un ariete contra el Govern". "La marcha, que supuestamente buscaba espolear al Ejecutivo catalán para hacer efectivo el mandato independentista del referéndum ilegal del 1-O, ha terminado al grito de "Govern, dimisión". "O hacéis la independencia o convocáis elecciones"". Es el día de la marmota más largo de la historia del mundo mundial.

Pero no solo Junts y ERC han terminado a torta limpia, "la jornada también ha terminado por mostrar de una manera clara el choque entre la ANC y Ómnium Cultural, las dos grandes entidades independentistas y que hasta este año se habían alineado siempre para sacar adelante las masivas convocatorias de los años anteriores". No me digan que la cosa no tiene su gracia.

Dice Miquel Noguer que "no existe la tan cacareada unidad en Cataluña. De hecho, hay un auténtico divorcio entre las bases y los principales partidos, particularmente Esquerra Republicana. Pero tampoco la hay en el constitucionalismo, que, pasado el momento álgido del procés, ya no tiene dónde agarrarse para articular un discurso unitario". Sobre todo desde que el PSC cambió de bando.

"El otro riesgo a la hora de interpretar la radiografía que dejó la jornada es que el Gobierno o los partidos nacionales vean el declive en la participación como una señal de que lo de Cataluña ya está arreglado. No lo está". Dice Miquel, que si hay que mejorar la financiación, la inversión, etc. Vamos, la pasta, lo de siempre.



ABC

"El PP consolida su primera posición a 8,2 puntos del PSOE". Eso sí, ABC alerta. "Este sondeo debe poner sobre alerta a Alberto Núñez Feijóo, ya que desde que fue elegido presidente del PP toda su tendencia demoscópica fue siempre prácticamente al alza, y ahora no solo se modera sino que por primera vez cae en intención de voto. Los esfuerzos tácticos del PSOE están permitiendo a Pedro Sánchez un cierto margen de recuperación". Ay, madre. "No obstante, y más allá de fluctuaciones puntuales, la tendencia de voto se dirige hacia un cambio de Gobierno, con el retorno de la derecha a La Moncloa". Dios te oiga.

"Fin de ciclo independentista en la Diada de la fractura y el desencanto". "La manifestación, lejos de las grandes marchas del inicio del 'procés', sirvió a la ANC para cargar contra los políticos. La entidad amenaza con impulsar una lista propia en una jornada marcada por los ataques a ERC". Qué bien, otro partido más. Cómo se lo pasan. "Tono bronco, pancartas acusatorias –«Botifler, no te votaré», «Traidores...»–, mal rollo. Lo que llegó a definirse como la 'revolución de las sonrisas', con sus vistosas y masivas manifestaciones, ha dado paso a un movimiento antipático, de reproches cruzados". Siempre ha sido un movimiento antipático. La diferencia es que antes los palos se los llevaban los constitucionalistas y a ahora, como ya apenas queda, se pegan entre ellos. Justicia poética.

La Razón

"La Diada independentista se vuelve contra el Govern". "El movimiento evidencia su peor cara en la calle. La protesta termina con gritos de dimisión y la ANC exige ruptura o elecciones en un nuevo desafío a los partidos".

Toni Bolaños advierte. "El secesionismo está herido, pero no muerto. Cierto que la manifestación no se pareció a las del momento álgido del 15, 16 y 17, pero en Madrid –Sánchez, y sobre todo Feijóo– se equivocarían si pensaran que la falta de asistencia al aquelarre del 11-S implica que los independentistas han desaparecido. Están ahí, no se han ido, pero o están cabreados porque se sienten engañados o no se sintieron señalados para acudir a la manifestación de la ANC que representa sólo a una parte del movimiento. Están divididos pero siguen siendo muchos". A leches entre ellos pero muchos.

"El independentismo está roto, entre sus filas la pugna por el liderazgo aumenta. La Diada de ayer con manifestación incluida es un ejemplo. La Diada ha confirmado esta brecha, esta ruptura. Los movimientos que hagan serán claves para ver su futuro y para ver, también, cual es su posición frente a los constitucionalistas". Tranquilo, esto ya lo hemos vivido antes. Se pelean mucho pero siempre se unen contra el constitucionalismo. Y la ley electoral facilita que siempre consiga gobernar el separatismo. Así que, para qué perder el tiempo. Mañana, a otra cosa.