Feijóo sigue evitando a Abascal y prioriza a Ortuzar

Unos días después de llegar a la presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo aseguró que su intención era mantener encuentros con diferentes líderes políticos "cuando su agenda se lo permitiera". Cinco meses y medio han pasado desde entonces y los líderes del PP y Vox todavía no han celebrado esa reunión.

En cambio, en esa ronda de encuentros con líderes políticos, Feijóo sí que quiere celebrar una reunión con el líder del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar "antes de que acabe el mes de septiembre".

Este movimiento se enmarca en la política de Génova de acercarse a los grupos pequeños de cara a las próximas elecciones generales. El nuevo líder popular quiere "tener abiertas" todas las posibilidades de pactos con un fin: "No depender tanto solo de Vox y no cerrarse puertas", confirman desde Génova.

Por ello, la semana pasada también se vio con el líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. Esa formación tiene dos diputados en estos momentos en el Congreso de los Diputados mientras que el PNV cuenta con seis.

Feijóo lleva este tipo de encuentros con discreción porque, creen los populares, "no hay ninguna necesidad de publicitarlos". Además, consideran que, en el caso de que "más adelante" se celebre esa reunión con Abascal, la imagen de ambos "no suma" al líder del PP y "no aporta a su proyecto".

Abascal, "esperanzado"

En cambio, Santiago Abascal se muestra "esperanzado" ante un futuro encuentro con Alberto Núñez Feijóo para el que sigue sin haber fecha. El líder de Vox mantiene su "mano tendida" pero no a toda costa. "No basta con un relevo, hace falta una alternativa", defendió este martes durante una conferencia en la Universidad CEU San Pablo junto a la exdirigente del PP, María San Gil.

El líder de Vox asegura "no conocer personalmente" a Feijóo todavía, aunque se muestra "convencido de que podrán hablar con normalidad". Eso sí, dice sentirse "alejado" de sus políticas y le advierte de que cualquier tipo de pacto con el PNV hace imposible un acuerdo con Vox, como dijo en una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio. "No sé si nos llevaremos bien o si seremos amigos pero eso no es lo importante, lo importante es qué quiere para España", explicó no dando por segura una posible coalición PP-Vox si no es para cambiar las políticas de Pedro Sánchez.

Por ahora, todas estas manifestaciones se las han hecho a través de los medios de comunicación porque, tal y como desveló Libertad Digital, su relación directa se ha limitado a unos mensajes de texto que se enviaron cuando Feijóo fue elegido presidente del PP el pasado mes de abril en Sevilla. Después, el líder del PP desveló que hablaron por teléfono pero sin concertar un encuentro que sigue sin producirse.