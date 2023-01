"Felipe VI es el jefe tranquilo de un Estado en permanente ataque de nervios"

El Mundo

"El Gobierno descarta apoyar la propuesta del PP para que los jueces elijan a los jueces: "De ninguna manera"". Sólo faltaba, iba Sánchez a renunciar a ser el juez supremo. A ver si esta vez Feijóo cumple lo prometido cuando llegue al poder (si llega) y no se hace un Rajoy.



A Lucía Méndez le da lastimilla la que le está cayendo al Rey con la cara de buenazo que tiene. "El Rey, que esta mañana de Reyes ha cumplido con la tradición de la Pascua Militar, ejerce sus funciones institucionales con serenidad, aplomo, flema, sosiego y mesura. No serían extrañas tales virtudes en un monarca si no fuera porque el tiempo nuevo es un tiempo más bien trastornado. Felipe VI es el jefe tranquilo de un Estado nervioso". Tiene más paciencia que el santo Job. "El Estado vive en permanente ataque de nervios, en constante estado de alerta, porque así lo han querido los partidos que gestionan el devenir político en España. El Rey cumple con sus obligaciones con la mejor de las caras posibles y sin dejar que le vengan a las mejillas el rubor del pasmo, la sorpresa y el desconcierto que sufrimos los ciudadanos que no tenemos que disimular las emociones, como le pasa a él y a toda la Familia Real". Es el mejor jefe de Estado que se puede tener. Nos mereceríamos que nos mandara a hacer puñetas.

"En el Estado nervioso cuya representación encarna Felipe VI también se especula -cómo no- con el acto de jura de la Constitución por parte de Leonor, heredera, Princesa de Asturias, cuando cumpla 18 años en el mes de octubre. Con las elecciones generales a punto de caramelo. Otra controversia al canto. El Rey parece sobellevar todo esto con estoicismo. Aunque la procesión irá por dentro". Pues que nos diga cómo consigue disimularlo. Cómo no le arrea una patada en el culo a Aragonès cuando le hace feos o cómo logra no darle un bofetón al patán de Sánchez cuando le ningunea.

A Rafa Latorre le llama la atención la resignación con la que la gente admite que su presidente es un redomado embustero. "El tener a un presidente gobernando, no ya con el crédito exhausto, sino con el descubierto tácito en cuenta, supone todo un experimento para la democracia española, que siempre ha tenido muchas mentiras en circulación pero que hasta ahora no había considerado la mentira como una divisa política de curso regularizado. Conviene no olvidar, como si hubiera algún pueblo que es mejor que sus políticos, que la ciudadanía es parte esencial de esa regularización".

"Esta relación tan tortuosa del presidente con la verdad se ha ido asimilando con tal naturalidad que ya casi nadie le adjudica una responsabilidad en la parálisis institucional del país. Hoy, lo cierto es que el presidente puede gobernar, y legítimamente lo hace, pero no puede demandarle a nadie la más mínima confianza en su palabra. Ni siquiera a sus más fieles. Especialmente a sus más fieles: porque lo que estos realmente desean es que les siga mintiendo". Pero el resto solo puede decirle lo que piensa en las urnas, no hay otra manera.

El País

"Ucrania desconfía de la tregua navideña anunciada por Putin". Lógico. "La denuncia ucrania de estar ante una operación de propaganda rusa no parece desencaminada cuando los bombardeos y oleadas de misiles contra objetivos civiles e infraestructuras ucranios han sido en los últimos días, y en las vísperas de la misma Navidad ortodoxa que hoy quiere proteger Putin, particularmente brutales e incoherentes con la teórica inspiración piadosa de una falsa tregua", dice el editorial.

Pero dejemos Ucrania, que ahí estamos casi todos de acuerdo. Josep Ramoneda nos pinta una España que solo existe en su imaginación. "Con desencuentros, desconfianzas y precariedades, pero lo cierto es que PSOE, Unidas Podemos (y sus diversas fracciones), Más País, Esquerra Republicana, el PNV, Bildu, BNG y Teruel Existe cubren un espectro tan amplio y complejo que casi nadie hubiese apostado por su continuidad. Y, sin embargo, entre el sí y la abstención no solo han garantizado la legislatura, sino que se han consolidado como mayoría. Y ello permite decir que el fin del modelo bipartidista, en el que PSOE y PP reinaban a su antojo, se ha resuelto razonablemente sin que un Parlamento mucho más plural haya conducido a los desastres que algunos anunciaban". Ramoneda, esa mayoría es solo numérica en el Congreso, no representan ni a la mitad de los españoles. Es la ley electoral la que otorga escaños a partidos que no representan ni al diez por ciento de la población, simplemente suman en el Parlamento, pero no refleja la realidad de la población española. Y que no ha habido desastres, dice. No voy a enumerarlos, me llevaría toda la tarde, pero sí uno, el peor: Sánchez gobierna para separatistas, filoetarras y la extrema izquierda y desprecia al resto de los españoles y ha conseguido lo que dice Lucía Méndez, que el Estado viva en un permanente estado de nervios, con acusaciones de golpe de Estado y la población totalmente enfrentada y dividida. Ese es el logro del Frankenstein del que alertó Rubalcaba.

"Parte de la estabilidad de la mayoría gubernamental se debe al adversario: una derecha radicalizada a la que nadie quiere acercarse", continúa disparatando Ramoneda. ¿Derecha radicalizada? Lo más radicalizado es el gobierno de Sánchez.

Pero lo que se preocupa a Ramoneda es la división de la extrema izquierda, extremísima izquierda y izquierda radical.

"Este éxito imprevisto, que parece confirmar el sentido de la oportunidad como la principal cualidad política del presidente Pedro Sánchez, se enfrenta ahora a un momento de máximo riesgo: la dispersión electoral, en que los intereses de los diferentes grupos de la mayoría chocan inevitablemente por unos espacios con mucho voto colindante. Y en esta situación se pone a prueba la solidez de cada uno de los proyectos, porque de ella depende en buena parte el desenlace: la posibilidad de que esta mayoría vuelva a ser viable". Un apunte, Ramoneda, la principal cualidad política de Sánchez es la de mentir sin despeinarse.



"Si este sector va a las elecciones dividido, será difícil que, con el sistema de reparto de escaños, pueda conseguir los asientos necesarios para que la suma alcance a la hora de renovar el poder". Hasta el mismo Ramoneda admite que todo se reduce a la suma de escaños. "Y es en el propio PSOE donde habitan los irredentos que darían por buena una victoria del PP para soltar lastre y volver al paraíso bipartidista. Melancólicos del pasado que no quieren reconocer el peligro real: el autoritarismo posdemocrático". Tan real que ya estamos instalados en el. El autoritarismo de Sánchez.

ABC

"Las grandes fortunas pagarán menos con el nuevo impuesto a los ricos por un error de Hacienda". ¿Otro error? ¿No pueden dar un cursillo acelerado? ¿Para qué pagamos cientos de asesores? "Se trata de una grieta legislativa que ha descubierto la Junta andaluza, de tal modo que los 874 contribuyentes que pagarán el nuevo impuesto de María Jesús Montero ingresarán en las arcas públicas 36,5 millones de euros, cuando antes pagaban 50, de modo que el Estado recaudará 13,4 millones menos con la reforma con la que supuestamente iba a penalizar a los más acaudalados. Esto mismo ocurrirá en autonomías como Madrid o Galicia en las que rige una bonificación total o parcial del impuesto de patrimonio. El Gobierno empieza a ser experto en chapuzas legislativas", explica el editorial.

Carlos Herrera dice que "para el PSOE y la UGT actuales, Nicolás y otros como él son un estorbo que les estropea el relato de que en España solo caben ellos, los buenos. Personas como Juan Carlos (que cumple años por tercer año consecutivo en el destierro) y Nicolás son dos de los 'Papas' de aquel Concilio que fue el salto de España a un Estado de derecho que ahora debilitan, mordisco a mordisco, los que ostentan indecorosamente el poder". "No juguemos al engaño: el destierro del Rey, como el olvido de Nicolás Redondo, forma parte de lo mismo: un intento de dinamitar el sistema y enterrar el 78, que es el muro de contención de aquellos que, o bien quieren sobrevivir a cualquier precio, como Sánchez, o exigen una República o una independencia". A ver si llegamos a tiempo para detenerlos.

La Razón

La Razón despide por enésima vez a Benedicto XVI. "Adiós al amigo fiel de Cristo". Pues eso, adiós, que parece que el Vaticano está compitiendo con la monarquía inglesa en el entierro de Isabel II.

Anson anda un poco despistado. "La proposición de ley del Partido Popular entorno al Consejo General del Poder Judicial es un canto a la Europa que propugna el robustecimiento de la independencia judicial frente a los aspavientos del poder ejecutivo para someter a los jueces". "La proposición de ley que Núñez Feijóo ha depositado en el Congreso de los Diputados está alineada con la doctrina de la Europa libre. Pedro Sánchez puede rechazarla, pero se pondría en evidencia. Si España quiere mantenerse en la democracia europea, no puede cebar los caminos de la independencia judicial. Tal vez el inteligente Félix Bolaños haga comprender a Pedro Sánchez que mantener una posición cesarista supone el riesgo de recibir un rejón europeo en todo lo alto. Tal vez no sería un rejón de muerte, pero más le vale a Pedro Sánchez evitarlo". Cuando escribiste este artículo, Anson, el propio Bolaños ya había dicho que de ninguna manera iban a aceptarla. Habla tu con él, si eso, lo de inteligente le habrá gustado. Y a Sánchez se la traen al pairo los rejones de Europa, que por cierto, no se producen. Le hace un par de guiños a Ursula y santas pascuas.