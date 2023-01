La "bomba de racimo electoral" que podría acabar con Sánchez

El Mundo

"Calviño ocultó a Moncloa la renuncia de su marido al cargo en Patrimonio". Es curioso que la izquierda mediática no se ocupe de este escándalo ni de la corrupción del PSOE valenciano, es realmente sorprendente. "Podemos acude al rescate de la vicepresidenta Calviño". Claro, el nepotismo es la regla en el partido de Iglesias. ¿Cómo iba a pedir explicaciones a Calviño por su marido si la jefa está donde está por ser la mujer del macho alfa? Al menos hay que reconocerles la coherencia.

Y otra muerte sacude el inicio del 2023, la del líder histórico de UGT cuando era un sindicato de izquierdas y no una banda de pícaros al servicio del PSOE con el único objetivo de llenarse los bolsillos.

"Hay figuras sin las cuales la historia de la democracia en España no puede comprenderse. Una de ellas es Nicolás Redondo Urbieta (Baracaldo, 1927), personaje clave no solo en el sindicalismo moderno, sino también en el socialismo español del último siglo. Con su muerte despedimos a un hombre clave de la España reciente", dice El Mundo.

"Contribuyó a vertebrar el gran partido de la izquierda española desde una idea solidaria de España. Y si primero respaldó a Felipe González como líder del PSOE en el Congreso de Suresnes, cuando este llegó a La Moncloa le organizó tres huelgas generales, anteponiendo sus principios -los de un sindicalismo autónomo del PSOE, al frente de la Unión General de Trabajadores (UGT)- a las ansias de poder. No es un caso común. Por eso su ejemplo y su compromiso político y democrático siguen hoy vivos". Uy, qué va. Su ejemplo y su compromiso político y democrático están tan muertos como él en la izquierda y en el sindicalismo.

Leyre Iglesias dice que "se va un demócrata convencido, no uno de aquellos antifranquistas que pretendían un autoritarismo parecido o peor. Hoy, cuando la izquierda política -también su PSOE- reescribe la historia, se va alguien que realmente la hizo". "Cuando lo visité para una entrevista me dijo que leía tres periódicos al día, que Pedro Sánchez no le gustaba y que España estaba sumida en un «declinar». Votaba al PSOE «con la nariz tapada». Y parecía sentirse culpable al confesarlo". Normal que se sintiera culpable. Va a ir al infierno por eso.

Y Arcadi Espada pone a parir a la gitana que ayer era portada en su periódico. Me parto con Arcadi. La chica reivindicaba que las feministas payas no tenían que meterse en la prueba de virginidad de las novias gitanas porque lo hacían con mucho gusto. Y presumía de su etnia como presumen los independentistas de ser superiores al resto de los españoles. Así que Arcadi le sacude hasta en el cielo de la boca.

"Esto de Séfora, la gitana, tiene para empezar que aclararse, no vayan a creerse los niños que lo del pañuelo es aquel juego de pillos y sprinters al que jugábamos. Lo del pañuelo gitano es que la ajuntaora le meta un dedo envuelto a una joven por la vagina y le rompa el himen, y a ver si hay suerte y sangra, porque no todos sangran. Sangrando se sabe que el honor estará a salvo. No el de la joven, que importa poco, sino el honor del clan". Como dice Arcadi, con más razón que un santo, "el que un acto sea voluntario no significa que deje de ser humillante e indigno". Es tan aberrante como la amputación del clítoris.

"Séfora defiende la libertad de las gitanas para someterse al pañuelo con el mismo fundamento que usan algunas islamistas para someterse al suyo: «Es algo que elegimos nosotras». El argumento está perfectamente expuesto en la literatura popular: Sarna con gusto no pica". Eso mismo pensé yo.

"A Séfora no solo la ampara la libertad, sino el orgullo identitario. Este amparo es el responsable de la monumental pirueta que practica el identitarismo: el pañuelo, gitano o islámico, ya no es el símbolo de un atentado contra la libertad, ¡sino el símbolo de la libertad misma!". "El identitarismo bloquea el progreso: y así es como una mujer sensible y valerosa aparece en la portada de un periódico profiriendo estupideces sangrantes". Arcadi tiene sus cosas, pero hay que reconocerle que a veces es genial. Y que no se calla ni debajo del agua.

El País

"La rebelión de la minoría más radical sume a los republicanos en el caos en Estados Unidos". En todos sitios cuecen habas. "El presidente valenciano dará la batalla a Sánchez por el trasvase Tajo-Segura". Ni rastro de la trama de corrupción del partido de Ximo Puig.

Daniel Gascón alerta de los peligros de la ley Trans. "La alerta sobre los riesgos e incoherencias de la nueva norma, que debe pasar por el Senado, han llegado desde puntos de vista muy diferentes". " pueden solicitar el cambio de sexo los menores de 16 años sin ningún requisito y los de 14 y 15 con consentimiento de los progenitores o de un representante legal. No está claro que todo el que tenga esa edad pueda valorar bien lo que implica esa decisión, y más si va acompañada de tratamientos con efectos como anorgasmia, esterilización y graves consecuencias médicas". Como si los peligros para la salud le importaran a los podemitas. Y menos a Sánchez, oye, que Moncloa es Moncloa.

"La regulación y la amenaza de sanciones dejará en una posición difícil a los médicos. La protección de un colectivo vulnerable no necesita ir acompañada del batiburrillo seudocientífico que niega la biología, ni deberíamos permitir que el activismo adanista deje desprotegido a otro colectivo vulnerable". Eso díselo a los verdaderos dueños de tu periódico.

Aunque hoy está el periódico sanchista rebelde y protestón. Debe ser la magia de los Reyes. Carmen Domingo le da un severo repaso al ministro Garzón. "Consumo debería aprobar medidas que ayuden de verdad en algo a los ciudadanos de a pie o que mantengan sus derechos, mejor que responsabilizarlos por sus hábitos".

"Me acerco entonces a la web y al Twitter del ministerio para ver qué nos dicen acerca de las medidas que han tomado y leo: "Averigua qué impacto ambiental tiene tu estilo de vida". "Descubre todo lo que está en tu mano para frenar la crisis climática". "El 76% de los españoles ya ha decidido cambiar sus hábitos de consumo para luchar contra el cambio climático. Pero, ¿dice tu ropa lo mismo?". Se les da bien lo de ponernos deberes desde el Ministerio… de la Culpabilidad, pero… ¿con qué deberes ha cumplido el ministerio para con nosotros?". Jo, Carmen, qué valor, leer la web y el Twitter de Garzón. Te mereces una medalla.

"Parece más un Ministerio de la Culpabilidad que nos responsabiliza del calentamiento global por nuestros hábitos de consumo, de nuestro deterioro de la salud por una mala dieta o de nuestra frivolidad con el gasto de ropa. La verdad, sorprende que eso sea velar por los consumidores en épocas en las que vivimos con una inflación récord, con continuos abusos bancarios, con altos costes en los servicios de las empresas eléctricas o con subidas de los precios que empeoran la dieta de las familias obligándoles a comprar alimentos de menor calidad". Carbón para Garzón.





ABC

"La OMS no se cree a China y la UE exigirá test negativos". Tarde, como siempre. "Esta vez no hay excusa a la ignorancia de antaño sobre la naturaleza y propagación del virus, y a la necesidad de adoptar medidas eficaces y comunes en el ámbito de la UE, por incómodas que sean. La opacidad china, la aparición de imágenes de ese país con hospitales abarrotados de pacientes, las fotografías con decenas de muertos, o la retomada libertad de movimientos en los aeropuertos, aconsejan como mínimo ponerse en guardia". Como se repita la historia de 2020 les corremos a gorrazos.

Ignacio Camacho escribe sobre Nicolás Redondo. Vaya semanita de elegías. "Redondo, hijo de un dirigente del Frente Popular que sufrió exilio y cárcel, estuvo preso él mismo, vivió la reconciliación constitucional como sindicalista y durante el felipismo se empeñó en mantener a la UGT separada del Gobierno y del partido. Felipe no olvidó: cerró a su hijo Redondo Terreros el paso a cualquier aspiración sucesoria". Ahora Sánchez quiere echarle del partido.

"Cuando se apartó lo hizo de forma ejemplar, concluyente, definitiva: no conspiró, no estorbó, no trató de influir, no movió hilos en la sombra, no participó en conciliábulos ni intrigas". Un extraterrestre en la España de hoy, en la que hasta el presidente del Gobierno va por la vida viendo contubernios y señores que fuman puros conspirando contra él.

"La memoria de Redondo 'el Viejo' representa el espíritu de la España que supo dominar el impulso de revancha y de enfrentamiento para alumbrar un régimen nuevo a base de tolerancia, diálogo y acuerdo". Puf, no puedo ni imaginar lo que ha tenido que sufrir esta legislatura viendo como un tío destruye en pocos meses todo lo que él ayudó a construir.

"Supo ganar y perder, cedió cuando entendió que era preciso hacerlo y peleó cuando hubo que pelear, hasta el borde mismo del cisma interno, pero jamás faltó a sus adversarios el respeto. Quizá no llegase a comprender lo que González, Boyer y Solchaga sí atisbaron: que el obrerismo de la izquierda de los sesenta y setenta se había quedado arcaico, desfasado en el paradigma contemporáneo. Esa tozuda integridad con su ideario le ha permitido, en cambio, el privilegio de morir rodeado de la estima de sus conciudadanos". Como decía Rubalcaba, en España enterramos muy bien.

Y a Girauta no le gustaron las campanadas. Pero no solo "la escenografía, ni las uvas de la ira de Risto, que al menos son ira y, por tanto, son". "De la última horterada solo resta Risto, o su cizaña, porque el tío tiene intuición suficiente para comprender que otra cosa les aboca a la nada, y porque es de los que se ganan la vida a dentelladas secas y calientes, que diría el de Orihuela. La horterada máxima, el mal gusto encarnado en esas parejas o tríos subidos en torno a la campana de la Puerta del Sol, solo te recuerda el vacío, solo anuncia una falta de propósito. Y deja el regusto amargo de haber malgastado la vida". Girauta ha empezado el año con mal pie si una bobada así le hace pensar que ha malgastado la vida. Verás cosas este año que te amargarán mucho más que la horterada de Nochevieja, Girauta.





La Razón

"La ley del «sí es sí» ya ha rebajado 140 años de cárcel a violadores y agresores sexuales". Irene estará feliz. José Antonio Vera dice, o más bien confirma, que "la ministra Irene Montero nos tiene acostumbrados no sólo a despreciar a los que piensan diferente, sino que además los insulta. Sobre todo si son jueces. Según ella, no hay que hacer caso a los jueces, que son todos retrógrados y fascistas, salvo su asesora áulica Victoria Rosell, que también se cree por encima del resto de la Humanidad". "Con la ley del «sólo sí es sí», Montero ha procedido sin saber, mezclando incompetencia con arrogancia, despreciando a quienes más conocen la materia por su profesión o trayectoria". Con la ley del sí es sí y con todo lo demás, la incompetencia, la arrogancia, el desprecio al diferente, el insulto y la violencia va en el ADN de todo podemita, es la esencia de Podemos.

"El Gobierno debería haber actuado desde un primer momento, modificando con rapidez el bodrio podemita. No lo hizo para no reconocer errores, prefiriendo dedicarse al deporte de cargar contra los jueces, que no tienen culpa de nada". Sí, de estar sometidos a la ley en lugar de a la dictadura sanchista- podemita.

En opinión de Julián Cabrera, "siendo cierto que la reforma de la malversación y la supresión de la sedición dejan más indefenso al Estado frente a aventuras contra su integridad y que el votante de casi todos los colores todavía no ha dejado de frotarse los ojos –ahí están los sondeos– la legislación del «sí es sí» ofrece un recorrido mucho más largo a la hora de convertirse en onda expansiva de una bomba de racimo electoral, entre otras cosas porque la amnesia en la que se confía desde el Gobierno en el caso de la sedición y la malversación puede no resultar aplicable a la norma icónica de una Irene Montero que cabalga desde la silla del Consejo de ministros a lomos de un desbocado tigre ideológico". Se lo pedimos a los Reyes, que para algo son magos, que nos liberen de esta pesadilla.