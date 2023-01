Los generales de la Guardia Civil claman contra el descontrol en la lucha contra la "violencia de género"

La Asociación de la Guardia Civil conocida popularmente como "la de los generales" por la cantidad de mandos que incluye ha remitido un comunicado elevando su protesta por la falta de eficacia en la política de lucha contra la violencia de género. La asociación destaca que diciembre de 2022 cierre como "el mes con más asesinatos machistas de la historia si se confirman los cuatro últimos crímenes" y señalan que "desde APROGC, como no puede ser de otra forma, nos posicionamos del lado de las víctimas y transmitimos todo nuestro apoyo y condolencias a familiares y amigos de las víctimas".

La asociación destaca que "dicho esto, le recordamos al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no hace falta ordenar a los cuerpos de seguridad que se intensifiquen las actuaciones contra la violencia machista. Para nosotros este, y cualquier otro delito, es siempre una prioridad". La asociación de la Benemérita señala que su "celo profesional" hace que el cuerpo ponga "todo el empeño en evitar este tipo de delitos". "En el caso de que se produzcan nuestra profesionalidad tratará de identificar y poner a disposición judicial a los presuntos delincuentes que los cometen", añaden los guardias.

"Ordenar a las fuerzas de seguridad una intensificación de las medidas de protección a las víctimas de violencia machista parece dar a entender que no estamos haciendo nuestro trabajo, nada más lejos de la realidad", añade el comunicado. Por eso, desde APROGC, exigen "al ministro del Interior que se deje de palabrería de cara a la galería. Y si de verdad quiere proteger a las víctimas de violencia machista, dote con personal y medios a la Guardia Civil. Solo así se podrán atender las más de 20.000 órdenes de protección incoadas sólo en 2022 (más de 500.000 desde el año 2009)".

"Nosotros, al igual que la ministra de Igualdad doña Irene Montero, sentimos rabia y dolor por estas víctimas. A ella le pedimos que destine fondos de su Ministerio para mejorar la capacidad operativa de la Guardia Civil frente a la violencia machista y no los gaste en proyectos de dudosa eficacia en la materia", señala la asociación de la Benemérita.

Todo ello ocurre mientras, con el rechazo mayoritario de las asociaciones de la Guardia Civil, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sigue con sus medidas feministas de imponer los cupos para el ascenso privilegiado de mujeres en la Guardia Civil. Ya ha anunciado la rebaja de un 15% en la exigencia de notas a las mujeres aspirantes a la Benemérita. Y esos privilegios no lo serán sólo para acceder al cuerpo. También para ascender a oficial habrá cupos feministas. Las distintas asociaciones han señalado ya, como destaca JUCIL, que estas medidas son contraproducentes.

El pleno del Consejo de la Guardia Civil del pasado 15 de diciembre de 2022, por ejemplo, ha supuesto un importante vuelco en esta materia gracias al avance de la Ley de Personal de los Guardias Civiles. El Gobierno tiene claro que quiere esa Ley de Personal para "instaurar en la Guardia Civil el cupo femenino, ese nuevo sistema en el que se establece que hasta conseguir un 40% de mujeres en la escala de cabos y guardias, se dará prioridad a las aspirantes femeninas frente a los hombres, siempre que la diferencia de nota no supere el 15%", señalan los expertos de la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL. "Cabe decir que la nota de corte supera los 100 puntos, por lo que la ventaja con la que cuenta la aspirante femenina frente al varón supera los 15 puntos, un baremo nada desdeñable", añaden desde esta asociación.

"Pero si lo reseñado per se ya se considera preocupante, lo expuesto a continuación aún lo es más, ya que ha pasado desapercibido el gran impacto que esta normativa tiene en la trayectoria laboral de todos los Guardias Civiles que tengan entre sus planes promocionar", apunta JUCIL. Así, esta modificación de la Ley de Personal, a la que la asociación no duda en calificar de "aberrante", contempla en su articulado el siguiente contenido: "La igualdad efectiva de mujeres y hombres estará especialmente presente en el desarrollo y aplicación de esta Ley. Se implementarán las medidas necesarias para facilitar el ingreso y la promoción profesional de las mujeres promoviendo la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el Cuerpo". Y en este artículo se centra en la "promoción profesional". No sólo en la incorporación al cuerpo