Instituciones Penitenciarias se inclina por rechazar el indulto a la última madre secuestradora

La dirección del centro penitenciario de Villanubla (Valladolid) se inclina por rechazar el indulto a Laura Molinilla Marcos, la madre de Palencia que mantuvo a su hijo secuestrado durante 7 años. La mujer, condenada a cuatro años de cárcel por el Tribunal Supremo, ingresó en prisión el pasado 27 de noviembre confiando en que el Gobierno, como ya hiciera con María Sevilla o Juana Rivas, accediera a concederle la medida de gracia.

Tras revisar su caso, sin embargo, Instituciones Penitenciarias ha emitido un informe desfavorable debido, fundamentalmente, a que considera que su pronóstico de reincidencia es medio-alto. "La cuantía de la condena, el periodo de cumplimiento en el que se encuentra, el escaso tiempo pasado en el centro penitenciario, la naturaleza del delito, así como la reiteración en el mismo, existiendo dos causas penales, motivan el informe desfavorable a la petición de indulto", añade el escrito de la Junta de Tratamiento al que ha tenido acceso Libertad Digital. La última palabra, no obstante, la tendrá el Gobierno.

El menor sigue secuestrado

El padre del menor, Javier Avellaneda, lleva años luchando para que se haga justicia. Sin embargo, ni siquiera ahora que su mujer está en prisión ha conseguido que le entreguen a su hijo, que en estos momentos sigue viviendo con el marido de su ex, a quien ya ha denunciado por secuestro. Su caso es uno de los más escandalosos de cuantos han trascendido a la opinión pública, por cuanto ni siquiera existe ninguna denuncia ni condena contra él por maltrato o abuso sexual, como suele ocurrir en otros casos de sustracción de menores.

Su particular calvario se inició en la Navidad de 2015, a raíz de que le otorgaran la custodia compartida. A partir de ese momento, su exmujer comenzó a amenazarle con que no le entregaría al menor cuando finalizase su periodo de vacaciones con el niño que, por aquel entonces, tenía 7 años. Finalmente, acabó cumpliendo sus amenazas y fue entonces cuando comenzó una ardua batalla en los juzgados que ha finalizado con dos sentencias del Supremo que no solo la condenaban a cuatro años de prisión, sino que, además, le retiraban la patria potestad. De esta forma, el padre es el único que ostenta en estos momentos tanto la mencionada patria potestad como la custodia. Y precisamente por eso, la Justicia ordenó que se le entregase el niño de forma inmediata.

¿Cuál es el interés superior del menor?

A pesar de la ejecutoria, Laura Molinilla Marcos entró en prisión sin hacer caso al juez, alegando el supuesto rechazo de su hijo que, según llegó a decir, había amenazado incluso con suicidarse si le obligaban a ir con su padre. "El niño vive en un entorno de odio y de inquina permanente hacia mí, a pesar de que yo no he hecho nada ni contra él ni contra su madre", lamentaba Javier en declaraciones a LD. "Imagínate lo que se puede hacer con la mente de un niño en siete años", apostillaba su actual mujer, quien responsabilizaba igualmente a la Justicia del desapego del menor por culpa de la lentitud a la hora de tomar decisiones.

Ante esta situación, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Palencia se inclinó el pasado 16 de diciembre por otorgarle la tutela provisional de Alejandro a su abuela paterna quien, según Javier, consiente que el niño siga viviendo con su padrastro porque su ex nunca impidió que ella le siguiera viendo. Ahora, este padre de Palencia le ha denunciado también a él por secuestro y por colaboración necesaria en el delito de sustracción cometido por su exmujer, además de por injurias y calumnias y por suplantación de identidad civil filial -hacerse pasar por su padre biológico-, entre otras cosas. Denuncias que ya han sido admitidas a trámite, según Javier, y por las que próximamente tendrá que acudir a declarar en los juzgados.

Mientras tanto, este padre de Palencia hace un llamamiento para que la Justicia sea consciente del "maltrato" al que está siendo sometido su hijo al alargar esta situación y permitir que siga bajo el cuidado de las mismas personas que llevan años insultándole a él y colaborando para romper la relación paterno filial. En este sentido, los abogados de Javier no entienden cómo la Justicia puede replantearse ahora cuál es el interés superior del menor, cuando la primera orden de entrega es de 2017. "¿Por qué interés del menor hay que velar? ¿El de ahora, que lleva sin ver a su padre tantos años, o el de entonces? Porque es evidente que, después de tanto tiempo separado de su padre, el apego será cada vez menor", lamentaba el mes pasado Carlos Perales, de Preico Jurídicos.

Un informe demoledor

No en vano, por aquel entonces, la jueza que llevaba el caso tenía sobre la mesa un informe de Servicios Sociales en el que, tras entrevistar al menor, la perito se inclinaba ya no por la custodia compartida, sino porque Javier ostentase la custodia en exclusiva. "Lo más beneficioso desde el punto de vista psicológico en el momento actual y con las actuales circunstancias es que el menor permanezca bajo el cuidado cotidiano de su progenitor", rezaba el informe forense.

La trabajadora social que lo firmaba llegaba a tal conclusión tras constatar el "alto nivel de crítica" hacia el padre, así como el absentismo escolar al que la madre condenaba al menor y por el que, incluso, fue condenada por un delito de abandono de familia.