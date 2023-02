El CGPJ no logra un acuerdo para instar a las Cortes a proceder a su renovación o a la devolución de sus competencias

El Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reunido este jueves para abordar la situación institucional en la que se encuentra, así como las disfunciones y consecuencias que se generan en el servicio público de justicia, ha concluido sin acuerdo para instar a las Cortes a realizar su renovación inmediata o bien, a devolverle sus competencias para poder realizar nombramientos. Las dos propuestas sometidas a votación no han alcanzado la mayoría necesaria para ser aprobadas.

La primera de las propuestas en ser debatida y sometida a votación ha sido la elevada al Pleno por la Comisión Permanente, en la que se proponía remitir al Congreso y al Senado el informe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo sobre el impacto que para la actividad de cada Sala provoca la imposibilidad legal de efectuar nombramientos discrecionales, que fue aprobado por la Sala de Gobierno del alto tribunal el pasado 16 de enero; así como el informe de los servicios técnicos del CGPJ en relación con las vacantes existentes en la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales.

El texto instaba al Congreso y al Senado a proveer lo necesario para la inmediata renovación del Consejo y, en caso de no producirse esta, a devolver al órgano de gobierno de los jueces la competencia para efectuar nombramientos discrecionales. La propuesta ha recibido los votos a favor de los vocales Rafael Mozo, Roser Bach, Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz y Pilar Sepúlveda. Los otros once vocales han votado en contra. Contra el rechazo de esta propuesta han anunciado voto particular los vocales Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Díaz Abad y Álvaro Cuesta.

La segunda de las propuestas, de los vocales Enrique Lucas y Gerardo Martínez Tristán, instaba al Congreso y al Senado a proceder a la inmediata renovación del Consejo o a la devolución a este de sus competencias para efectuar nombramientos discrecionales. Mientras tanto, solicitaba a las Cámaras que se habilitara al CGPJ para efectuar los nombramientos discrecionales que permitan cubrir, a propuesta motivada de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el mínimo de vacantes necesario para garantizar el normal funcionamiento de sus distintas Salas.

La propuesta ha obtenido los votos a favor de los vocales Ángeles Carmona, José María Macías, Roser Bach, Enrique Lucas, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y Wenceslao Olea. Otros nueve vocales han votado en contra y la vocal Concepción Sáez lo ha hecho en blanco. Contra el rechazo de esta propuesta han anunciado la formulación de voto particular los vocales Enrique Lucas, Gerardo Martínez Tristán, Ángeles Carmona, Roser Bach, Carmen Llombart, José María Macías y José Antonio Ballestero.

Los nombramientos bloqueados superarán los 80 en 2023

Tal y como desveló este diario, los nombramientos judiciales bloqueados por el Gobierno de Pedro Sánchez en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) superarán los 80 este año. Dicho bloqueo comenzó en marzo del año 2021 cuando entró en vigor la Ley impulsada por PSOE y Podemos que impide al CGPJ realizar nombramientos en funciones.

El 2022 finalizó con un total de 71 nombramientos bloqueados que están provocando un grave colapso en la justicia al afectar al Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y las Audiencias Provinciales de toda España. No obstante, en los próximos meses se producirán un total de 13 vacantes más que elevarán la cifra total de nombramientos bloqueados por el Gobierno a un total de 84 a finales de 2023. Las bajas se producirán a causa de las jubilaciones o por expiración del mandato.