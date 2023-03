Yolanda Díaz pone por fin fecha al futuro de Sumar y replicará a Vox en la moción de censura

Tras meses de marear la perdiz la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha decidido, supuestamente, poner fin al eterno "proceso de escucha" en el que se embarcó hace ahora 9 meses, convocando a "todos y todas" a un acto de Sumar el próximo 2 de abril, en un acto en el Polideportivo Magariños de Madrid.

Se supone que el acto es para anunciar que se presenta a las próximas elecciones generales, aunque explícitamente no lo haya dicho. Dice en el vídeo que ha publicado en Twitter que tiene "muchas cosas" que contar y convoca a sus seguidores a que acudan a Magariños a las 11:30.

🗓️ Domingo 2 de abril 📍 Polideportivo Magariños (Madrid) ⏱️ 11:30h Muchas cosas que contar. ¡Te esperamos! 💕https://t.co/tWsX9EdsNi pic.twitter.com/zPm0VkautK — Sumar (@sumar) March 20, 2023

En un momento en el que las tensiones en el seno del espacio de Unidas Podemos son cada vez mayores, con una más que evidente mala relación con las dos ministras moradas en el Ejecutivo, Irene Montero y Ione Belarra, y la presión externa de quien la colocó como líder de ese espacio, Pablo Iglesias, Díaz parece que ha decidido poner fin a la incertidumbre sobre su futuro político.

Ayer anticipó en Sevilla que "con carácter inmediato" tomaría una decisión para contribuir al país y para "dar esperanza a la gente que lo está pasando mal". No obstante, esa inmediatez no es una inmediatez inmediata, valga la redundancia, sino que Díaz retrasa aún dos semanas el anuncio de lo que va a hacer, dejando además en el aire todas las incógnitas sobre la fórmula que Unidas Podemos, y en su caso Sumar, elegirán para concurrir a las próximas elecciones generales, dado que ya había dejado claro que no se presentaría a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Pero hoy, al menos, la vicepresidenta ha dado otro pequeño paso, ha movido ficha y ha anunciado que va a anunciar algo. "Tengo muchas cosas que contaros, así que si os animáis, os espero", dice la ministra de Trabajo en el vídeo, tras lo que se despide con "¡un biquiño!" y diciendo adiós con la mano.

Hasta ese día no se sabrá el alcance que su apuesta política, aunque todo el mundo da por hecho que la ministra lanzará su candidatura a la Presidencia del Gobierno, dado que ayer señaló que el "proceso de escucha", lleno de dudas e indecisiones, estaba concluyendo, con el diseño de un proyecto de país cuyo horizonte Díaz sitúa en "la próxima década" y que define como "un país que sume, feminista, ecologista, pacifista, en el que los jóvenes han de tener futuro, en el que la investigación es presente y futuro y en el que la sanidad y la educación pública son vitales".

Está por ver qué actitud tomará el sector Podemos en relación a la convocatoria de Díaz, pues no sólo han mostrado en estos meses todo tipo de recelos hacia Sumar, sino que han llegado incluso a amenazar con no acudir a la presentación de su candidatura si no quedaba previamente claro el papel de Podemos en el proyecto.

Dará réplica a Vox en la moción

Por otra parte, Yolanda Díaz intervendrá en el turno del Gobierno para replicar la moción de censura de Vox con Ramón Tamames como candidato a la presidencia del Gobierno. Díaz fijará la posición del socio minoritario dentro del Ejecutivo durante el debate parlamentario, que arrancará este martes.

Así lo han confirmado fuentes del espacio confederal de Unidas Podemos, reeditando la estrategia que se siguió con el PSOE en la última moción de censura, donde se hizo tándem con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las mismas fuentes confirman que la intervención de Díaz tiene toda la lógica del mundo, pues les permitirá poner el foco en las medidas impulsadas en esta legislatura con el PSOE, poniendo en valor lo que, según creen, es uno de los activos más destacados del Ejecutivo: las políticas en el mercado laboral.

Por su parte, Podemos, que había pedido que las mujeres tuvieran protagonismo durante el debate de la moción, ha confirmado que tomará la palabra en representación del partido la diputada Lucía Muñoz, que defendió ya la posición de los morados en el tenso debate sobre la reforma del PSOE a la ley del sólo sí es sí.

En el caso de En Comú Podem intervendrá su portavoz en el Congreso, la diputada Aina Vidal, y queda aún sin concretar quién participará por Izquierda Unidad, puesto que el grupo confederal reparte turnos de intervención para que puedan expresarse las distintas corrientes de la confluencia.