El Ministerio de Igualdad ha salido en tromba contra la gestación subrogada tras el mediático caso de la maternidad de Ana Obregón a los 68 años mediante vientre de alquiler, una práctica prohibida en España pero legal en otros países.

La primera ha sido la secretaria de Estado de Agenda 2030 y también secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, que en una entrevista en TVE ha utilizado la noticia para atacar a quienes hacen uso de este método en otros países inscribiendo luego a los niños como sus hijos en España.

En su opinión, se trata de "una buena ocasión para volver a abrir este debate", en el sentido de prohibirlo: aunque en España la gestación subrogada esté prohibida, y la nueva ley del aborto lo defina, además, como "violencia reproductiva" contra la mujer, "aún hay pasos que dar para que no se pueda hacer a través de segundos y terceros países", como el caso de EEUU en el caso de la actriz y presentadora.

Verstrynge ha pedido tener "empatía" con las familias que no pueden tener hijos de forma bioógica, pero también "con las mujeres que están al otro lado de la gestación subrogada y que son las que ponen su vientre a disposición de otras personas, en muchas ocasiones más adineradas". Para Verstrynge, la clave es que exista en España la "incongruencia de que esté prohibido pero se pueda hacer en otro país".

Mientras, en declaraciones a los medios desde el Congreso, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pedido no olvidar a "las mujeres que están detrás, hay un sesgo de discriminación por pobreza claro. No se olviden de que es una práctica que no es legal en España, que está reconocida en nuestro país como una forma de violencia contra las mujeres".

Según su opinión, las mujeres que dan a luz por gestación subrogada son "mujeres precarias" que están "en una situación de pobreza y de absoluta precariedad". "Está regulado, es una práctica que no es legal, también está prohibida su publicidad y la nueva ley lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres", ha insistido.