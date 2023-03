¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a la gestación subrogada?

¿Qué es la gestación subrogada?

La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida por la que una mujer —la gestante— accede a gestar el hijo de otra persona. También se conoce como gestación por sustitución, maternidad subrogada o vientre de alquiler o vientre sustituto. A los futuros padres se les denomina padres comitentes o padres intencionales.

¿Está aceptada la gestación subrogada?

La gestación subrogada suscita el rechazo por igual y casi unánime de colectivos feministas, colectivos provida y partidos de izquierda y derecha. En España, de hecho, no está permitida y partidos políticos como Podemos se oponen frontalmente a la misma y hablan, con poco conocimiento de causa y en tono despectivo, de granjas de mujeres.

¿Cómo es el proceso?

Aunque, como hemos dicho, la gestación subrogada no está permitida en España, sí es legal en varios países. Uno de los que mejor regulado lo tienen es EEUU, con el marco legal más garantista del mundo, perfeccionado a lo largo de 30 años. Ambas partes, gestante y progenitores que se acogen a esta técnica de reproducción asistida, deben cumplir una larga lista de requisitos, entre los que se incluyen pruebas médicas y garantías judiciales, para convertirse en candidatos a ser padres por gestación subrogada.

¿Cuáles son los requisitos para la gestante?

Con carácter general, los requisitos que se piden en EEUU para la gestante que presta su útero para llevar adelante el embarazo de otros progenitores, son los siguientes:

- Tener entre 20 y 40 años

- Haber pasado por, al menos, un parto propio sin complicaciones

- Tener al menos un hijo propio y vivir con él

- Tener patrimonio y no recibir ninguna ayuda gubernamental

- Estabilidad económica que acredite que no se necesita de la remuneración obtenida en el proceso para vivir

- Estar emocionalmente preparada para la subrogación y acreditarlo con los informes médicos pertinentes

- No fumar, ni consumir drogas

- Tener carné de conducir

- Firmar un contrato en el que se especifica que se renuncia al bebé, que se cuidará durante el embarazo y acudirá a las revisiones médicas y que no viajará fuera del país los tres meses previos al parto

- Presentar en sede judicial un test de embarazo negativo previo a la implantación de embriones

- La prohibición de que la gestante preste sus propios óvulos al proceso. Tendrán que provenir, obligatoriamente, de una donante

- En algunos casos, si la gestante está casada, se exigirá también el consentimiento por escrito del marido

¿Qué requisitos deben cumplir los padres?

Entre los requisitos que deben cumplir los padres, no se incluye un límite de edad —por lo que los 68 años de edad de Ana Obregón no serían impedimento—. En cuanto a que Ana es soltera, es impedimento en algunos estados de EEUU, pero no debe ser el caso de Miami. Los requisitos serían, con carácter general, los siguientes:

- Someterse a los controles de salud pertinentes

- No tener antecedentes penales

- Acreditar la solvencia económica que garantice que se va a poder seguir adelante con todo el proceso

- Hacerse cargo de los gastos ocasionados por el seguro médico (la sanidad en EEUU es privada), el ginecólogo, los abogados

- Presentar en sede judicial un testamento en el que se especifique en caso de falta de los progenitores, quién se hará cargo del bebé

- En algunos países y estados de EEUU no se permite la subrogación a personas solteras

¿Cuánto dura el proceso en EEUU?

Una vez que una pareja, o padre o madre soltera es seleccionada como candidata a acogerse a la gestación subrogada empieza un proceso de meses en los que se realizan pruebas médicas a ambas partes, se busca al ginecólogo que va a supervisar el proceso y los abogados que redactarán el contrato y aportarán los documentos en sede judicial con los que posteriormente se obtendrá el visto bueno del consulado. Este proceso previo dura, como poco, seis meses.

¿Cuánto cuesta en EEUU la gestación subrogada?

En EEUU, un proceso de gestación subrogada puede llegar a costar 130.000 euros. De esa cantidad, la mayor parte se destina a gastos relacionados con la sanidad (informes médicos de ambas partes, el ginecólogo, los medicamentos para el embarazo), otra parte importante se va en la contratación de una entidad que comprueba que los seguros médicos de las dos partes están en vigor y tienen coberturas y otra parte importante se destina a los abogados. Por su parte, la mujer gestante percibe, más o menos, el equivalente a la prestación correspondiente a su baja por maternidad.

¿Qué ocurre una vez que ha nacido el hijo?

Dado que todos los procesos se llevan a cabo con supervisión judicial una vez emitida la sentencia la Dirección General de Registro y Notariado, en virtud de una resolución que se aprobó con el Gobierno de Zapatero, da paso a la inscripción del bebé en el consulado. En el caso de EEUU, el progenitor o los progenitores figuran automáticamente como padres de ese menor, que ya puede viajar a España con todas las garantías.

Esta es una de las cosas más chocantes del caso español. En España llegan entre 700 y 1.000 niños al año nacidos por gestación subrogada y, pese a que es una práctica considerada ilegal y a que los sucesivos gobiernos se niegan a regularla, sí permiten la inscripción de los bebés y a los padres se les reconoce el pleno derecho como tales.