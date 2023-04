Avellaneda denuncia la connivencia de un juez de Palencia para alargar el secuestro de su hijo hasta que cumpla 16

A pesar de que ya han pasado más de cuatro meses desde que su exmujer entró en prisión para cumplir condena por haber secuestrado a su hijo, Javier Avellaneda denuncia que el juez sigue sin ejecutar el auto por el se ordenaba la entrega inmediata del menor al padre después de 7 años de batalla en los juzgados. Según explica, el niño continúa viviendo con la actual pareja de su exmujer, quien cuenta con la complicidad de la madre de Avellaneda, que siempre les ha apoyado con tal de seguir viendo a su nieto.

"En un primer momento le otorgaron la custodia de manera cautelar a ella, algo que no podían hacer, pero el auto no es firme y está recurrido, y así lo acaba de reconocer por escrito el propio Juzgado Número 3 de Palencia, por lo que ahora mismo serían ellos los que estarían incurriendo en un secuestro", insiste. Lo más grave, sin embargo, es que este delito se estaría cometiendo con la "connivencia" del juez: "Dice claramente que el que cuenta es el auto en el que ordena la entrega inmediata al padre, es decir, a mí, pero luego no hace nada para garantizar esa entrega, y eso en mi pueblo se llama prevaricación". ¿La razón? Según denuncia Avellaneda, alargar el proceso hasta que el menor cumpla 16 años y que la entrega ya no sea necesaria.

La pasividad de jueces y policías

El mismo día en que su exmujer entró en prisión sin haberle entregado al niño, acudió a una comisaría para presentar una denuncia por desaparición. "Yo sabía que estaba con su pareja y el inspector jefe de la Brigada de Policía Judicial de Palencia, también. De hecho, tengo una grabación en la que me dice abiertamente que el niño está perfectamente localizado", señala Avellaneda, que lo único que buscaba era garantizarse que las fuerzas de seguridad y la Justicia hacían su trabajo. A juzgar por lo sucedido, sin embargo, el esfuerzo -al menos de momento- ha sido en balde.

El juzgado en el que recayó la denuncia preguntó al Número 3 por el historial del caso para asegurarse quién tenía la custodia del menor. La respuesta llegaba el pasado 14 de febrero. "No constan resoluciones con posterioridad al auto de fecha 16/11/22 y que puedan modificar lo acordado en dicho auto", rezaba el escrito. "Y lo que dice ese auto es que el único que ostenta la custodia y la patria potestad soy yo y que mi exmujer tiene la obligación de entregarme de forma inmediata al niño", recuerda Avellaneda.

Con todo, este padre de Palencia no entiende cómo es posible que ni jueces ni policías hagan cumplir las resoluciones. "Cuando desde el 16 de noviembre hay un juez que tiene la obligación de mandar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para devolver a un niño con su padre y no lo hace, lo que está haciendo es prevaricar", insiste. Pero lo que más le duele es que el tiempo juega en su contra: "Lo único que buscan es que Alejandro cumpla 16 años y, como entonces ya puede decidir por sí mismo, ya no habrá nada que hacer".

El interés del menor

El menor alcanzará esa edad en mayo del año que viene y, según advirtió su madre antes de entrar en prisión, no quiere estar con su padre. Sin embargo, tal y como subraya Núria -la actual pareja de Javier-, la primera orden de entrega inmediata es de hace más de cinco años: "Si en 2017 hubieran hecho su trabajo, el niño se hubiera ido con su padre". Lo mismo defienden sus abogados de Preico Jurídicos. "¿Por qué interés del menor hay que velar? ¿El de ahora, que lleva sin ver a su padre tantos años, o el de entonces? Porque es evidente que, después de tanto tiempo separado de su padre, el apego será cada vez menor", decía hace tan solo unos meses Carlos Perales.

De hecho, en 2016, la jueza que llevaba el caso tenía sobre la mesa un informe de Servicios Sociales en el que, tras entrevistar al niño, la perito se inclinaba ya no por la custodia compartida, sino porque Javier ostentase la custodia en exclusiva. "Lo más beneficioso desde el punto de vista psicológico en el momento actual y con las actuales circunstancias es que el menor permanezca bajo el cuidado cotidiano de su progenitor", rezaba el informe forense.

La trabajadora social que lo firmaba llegaba a tal conclusión tras constatar el "alto nivel de crítica" hacia el padre, así como el absentismo escolar al que la madre condenaba al menor y por el que, incluso, fue condenada por un delito de abandono de familia. No en vano, ha sido precisamente su historial -incluida la reincidencia en el secuestro tras una primera condena- la que ha llevado a la Justicia a rechazar el indulto que había solicitado.

En cualquier caso, para Javier éso no es lo más importante. "A mí, sinceramente, me da igual que a uno o a otro le caigan cuatro años, dos o los que sean. Yo lo que quiero es recuperar a mi hijo y que la gente sepa toda la verdad y que, en España, que teóricamente es una democracia, hay un niño secuestrado ya no por la madre, sino por terceras personas, con el conchaveo de la Justicia. Y hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquiera", advierte.