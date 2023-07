Aviso de Puigdemont a Sánchez en la noche electoral: "Nos debemos a nuestros compromisos"

El 23J arroja una situación de bloqueo y Pedro Sánchez, que se queda en segunda posición, tiene opciones de permanecer en la Moncloa sólo si consigue asegurarse el apoyo de los partidos separatistas al completo. Los portavoces de las formaciones llamadas a decidir el futuro de España han marcado sus posiciones con el escrutinio aún en marcha. Especialmente relevante ha sido el mensaje de Carles Puigdemont desde Bélgica, a quien todos sitúan como la persona clave para que Sánchez continúa en el poder. Junts, que no apoyó a Sánchez en 2018 y que ha marcado distancias con la posición de apoyo de ERC en toda la legislatura, será ahora imprescindible para la formación hipotético gobierno socialista.

Avís a tots els "experts" que sempre saben el que ha de fer @JuntsXCat (i que sempre en malparlen, o menystenen la seva posició): Junts no deu res a ningú més que als seus votants. Tampoc a politòlegs espavilats, ni a tertulians diversos, ni a pseudònims de twitter, ni a… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 23, 2023

En un largo mensaje en Twitter, el ex presidente catalán ha lanzado un "aviso a los expertos que saben lo que debe hacer Junts" y que, dice, "menosprecian su posición". "No nos debemos nada más que a nuestros votantes", subraya antes de apuntar que "nuestros compromisos, nuestro programa han sido y son las referencias de nuestra acción política". Por eso, apunta, ni pactaron los indultos, ni la mesa de diálogo, ni los presupuestos, ni la investidura". Se jacta luego de la posición de Junts en este 23J en que ha resistido mucho mejor que ERC que pierde seis escaños. "No somos infalibles, no siempre acertamos. Pero podemos presentar un alto grado de responsabilidad, coherencia y fidelidad", apunta.

Mientras, el PNV, cuya abstención u apoyo puede ser también decisivo para que no se repitan las elecciones, ha avisado de que su voto no será gratis. Gestionarán sus votos con responsabilidad y "conjugando el binomio de defensa de Euskadi, por un lado, y de consolidación y avance de los principios democráticos por otro", ha dicho Andoni Ortuzar, presidente del partido.

Con sus cinco escaños, conserva el grupo parlamentario pero se ha visto superado por EH Bildu, cuyo líder, Arnaldo Otegi, ya ha avanzado su intención de "construir" una alternativa en España para "hacer camino otros cuatro años" y "cerrar el paso" al PP. También ha dejado claro el precio: "Somos ante todo gente responsable, que ha pedido en la campaña estar a la altura del momento histórico y no vamos a fallar, apostaremos por un debate en profundidad a la altura del momento histórico", ha dicho.

Otegi, que ha celebrado la subida de 51.000 votos de su partido, ha señalado que este crecimiento implica dar "un nuevo paso adelante" hacia el "cambio político que está en marcha en Euskal Herria".

Por su parte, Gabriel Rufián, tras la sangría sufrida por ERC, ha recordado que pueden "decantar la balanza" y ha avisado: "Catalunya o Vox. Este es el dilema".