Los resultados de las elecciones del 23-J hacen tambalear la presidencia del CGPJ

Los resultados de las elecciones generales del 23-J han hecho tambalear la presidencia suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La semana pasada, el vocal conservador Vicente Guilarte asumía la presidencia por suplencia del CGPJ tras la jubilación del vocal izquierdista Rafael Mozo, que fue el primer suplente de Carlos Lesmes al frente del Gobierno de los jueces. Este martes, el Poder Judicial celebrará un Pleno extraordinario para abordar la situación del Consejo en esta nueva etapa.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital no descartan que "pueda haber sorpresas en el Pleno de este martes. Vicente Guilarte se podría replantear su presidencia por suplencia y dar un paso atrás tras los resultados electorales de este domingo, porque no está claro que vaya a gobernar el PP. El panorama ha cambiado mucho respecto al escenario de la semana pasada en el que Guilarte no renunció al puesto".

Guilarte es abogado, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Valladolid y letrado-director de la Asesoría Jurídica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Entró al CGPJ por el turno reservado para los juristas a propuesta del PP en el Senado.

"Guilarte tendría que renunciar a su profesión para dedicarse en exclusiva a la presidencia suplente del CGPJ. No es lo mismo hacerlo para liderar el Consejo plácidamente mientras el PP Gobierno y reforma la Ley del sistema de elección de los vocales, que ante un hipotético Ejecutivo del PSOE en el que se volverían a producir tensiones y enfrentamientos por el bloqueo en la renovación del Consejo", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que "en este contexto puede entrar en juego otro vocal conservador para optar a la presidencia suplente del CGPJ, Wenceslao Olea, el siguiente vocal por edad tras Guilarte. Aunque en un primer momento, renunció a intentar disputar el liderazgo del Consejo, en los últimos días la situación ha cambiado y está moviendo sus fichas".

"Wenceslao Olea es considerado un hombre de Carlos Lesmes y no sería muy partidario de la tesis del PP de reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para que las asociaciones de jueces elijan a los jueces. No es un hombre del PP aunque se le considere del bloque conservador del CGPJ, ni tampoco asociacionista", concluyen.

Wenceslao Olea e 68 años es magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Ingresó en la carrera judicial en 1984 y ha estado destinado en Navalmoral de la Mata, Don Benito y los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Extremadura.

Recordamos que el CGPJ ha pasado de tener 20 vocales más el presidente a tan solo 16 vocales, entre ellos el mandatario interino. En estos años, el Consejo ha sufrido la jubilación de Rafael Fernández Valverde, el fallecimiento de Victoria Cinto y las dimisiones de Concepción Sáez y Carlos Lesmes.

La renuncia de Lesmes

El que fuera presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, renunció en octubre del año pasado al cargo al amparo de lo establecido en el artículo 588.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Tras finalizar el plazo anunciado por él mismo a los vocales del Consejo sin que el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP de Alberto Núñez Feijóo alcanzasen un acuerdo para la renovación, Lesmes decidía cesar de inmediato en sus funciones poniendo de manifiesto la pérdida de "toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial". Lesmes solicitó entonces volver al servicio activo en la Carrera Judicial y se incorporó a su destino en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.