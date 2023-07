Aunque cabe la posibilidad de que Carles Puigdemont diga tantas mentiras como el presidente del Gobierno, antes de saber que sus votos iban a ser absolutamente necesarios para la investidura de Pedro Sánchez el prófugo de la Justicia dejó claro que no lo conseguiría con los votos de Junts.

"Pedro Sánchez no será primer ministro con los votos de Junts, no puede serlo, por muchas razones", señaló el 15 de julio en una entrevista en Ara, donde acusaba a Pedro Sánchez de incumplir sus compromisos: "Como ya lo ha hecho varias veces, ¿exactamente qué incentivo tenemos nosotros para hacer primer ministro a un mentiroso y un incumplidor?".

En la misma entrevista recriminó a ERC su predisposición a negociar una nueva investidura de Sánchez: "No lo entendí hace cuatro años", recordó. En opinión de Puigdemont, "no se puede ir a una negociación con este señor sin tomar todas las precauciones". "Pagar por adelantado a un tío al que no le comprarías un coche de segunda mano es un deporte de riesgo", sentenció.

Siete días después, los votos de Puigdemont han resultado ser indispensables para que Pedro Sánchez pueda seguir en la Moncloa. Lo cierto es que la mala opinión de Puigdemont sobre Sánchez, compartida por buena parte de la opinión pública y los medios de comunicación en España —se hizo célebre la pregunta de Carlos Alsina en Onda Cero al principio de la campaña del 23-J, cuando le preguntó que por qué mentía tanto— es recíproca. Si Puigdemont dice que Sánchez miente, incumple y no le compraría un coche de segunda mano, Pedro Sánchez y el PSOE en general han tenido, hasta hace escasos días, una muy mala opinión sobre Puigdemont, del que decían que "su palabra es papel mojado".

Incluso cuando se estaba negociando quién sería alcalde de Barcelona tras las elecciones del 28-M, los del PSOE hacían aspavientos ante la mera posibilidad de que el PP apoyase al candidato de Junts en vez de al socialista Collboni, como finalmente ocurrió. Margarita Robles llegó incluso a mostrarse "escandalizada" con Feijóo en una entrevista en Antena 3 por el hecho de que sopesase dar la alcaldía de Barcelona a Trías, y señaló que era "terrible" que el PP, un partido constitucionalista, estuviese dispuesto a "apoyar a Junts" en Barcelona.

Si el 23-J permitía la abstención de Junts para la investidura, el resultado del voto CERA, que ha ortorgado un escaño más al PP en Madrid, exige el "sí" de los de Puigdemont.

De momento, el voto CERA ha encarecido el apoyo de Puigdemont y el PSOE se ha apresurado a blanquear a un prófugo de la justicia, porque de sus votos depende que siga en la Moncloa Pedro Sánchez.