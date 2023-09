La ANC se enfrenta a Junts y ERC: "Pactar con quien nos reprime no puede ser el camino"

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) no está conforme con las negociaciones que mantienen ERC y Junts per Catalunya (JxCat) para la investidura de Pedro Sánchez a cambio de una amnistía y de contemplar un posible referéndum de autodeterminación en Cataluña. Y a tal efecto ha preparado un vídeo para animar a la participación en la Diada del "Onze de Setembre", fiesta regional de la comunidad autónoma, y en el que señala que "pactar con quien nos reprime no puede ser el camino".

El montaje arranca con una voz en off que asegura: "En estos últimos años nos han intentado vencer y desmovilizar. Pactar con quienes nos reprimen y nos espían no puede ser el camino. No olvidemos nuestro objetivo, la independencia, que ya votamos el 1-O".

⬛️⬜️ Ens han intentat vèncer i desmobilitzar. Aquest 11 de Setembre farem saber que aquí no s'ha acabat res i que l'independentisme continua més viu que mai. 📍 Plaça del Doctor Letamendi: per la sobirania

📍 Ciutat de la Justícia: per la llibertat

📍 Escola Proa: per la llengua… pic.twitter.com/FK8PKuqUZa — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) September 1, 2023

La ANC anima a los participantes de la tradicional manifestación a advertir a los dirigentes políticos del independentismo que "aquí no se ha acabado nada", en alusión a la decadencia del proceso separatista". En las últimas semanas, la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, se ha manifestado reiteradamente en contra de las negociaciones de ERC y JxCat. Ya se mostró crítica con el voto a favor de JxCat para designar a la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. Y la crítica ha aumentado de volumen en la segunda fase de la negociación, la relativa a la investidura de Pedro Sánchez.

Según Feliu, se tendría que haber bloqueado la situación política para "visibilizar la importancia de Cataluña". Además es contraria a aparcar la autodeterminación en las conversaciones en favor de la amnistía, tal y como ha hecho ERC y plantean las voces más pragmáticas del partido del prófugo Puigdemont. Feliu y la dirección de la ANC consideran que de lo único que hay que hablar con el PSOE y Sumar es de cómo concretar la independencia de Cataluña. Todo lo demás les resulta accesorio.

Carta contra Puigdemont

El malestar en las bases más irredentas del separatismo se ha manifestado también con una dura carta contra Puigdemont de la llamada "Comisión de Acción Política en el Interior" del "Consejo de la República". En la misiva, que ha avanzado el digital independentista El món (El mundo), los miembros de la citada comisión cargan contra Puigdemont por haber disuelto la "asamblea parlamentaria" de la entidad, tachan la decisión de "prepotente" y "a la española", acusan a su líder de "bonapartista" y le reprochan que no haya atendido la petición de 45 miembros de la asamblea de celebrar una sesión plenaria antes del final de su mandato. En la carta se dice que Puigdemont ha incurrido en unas formas "contrarias a los valores de la república en la que pretendemos vivir" y más propias de "los partidos con poca o nula democracia interna".

Todos estos movimientos se producen después de que el prófugo haya anunciado que el próximo martes pronunciará una conferencia en la que expondrá las reivindicaciones de Junts para negociar la investidura. Además, Puigdemont también ha remodelado la dirección de su partido para crear una suerte de secretariado permanente con el que tener las manos libres para adoptar decisiones relativas a la negociación sin pasar por la ejecutiva de la formación.