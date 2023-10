La inquietante desaparición de Rafael Barber: quedó con alguien que había conocido por redes y no volvió

"Muy preocupante", así definen desde SOS Desaparecidos el caso de Rafael Barber Simo. Un varón de 34 años del que no se sabe nada desde el jueves 5 de octubre. Aquel día le dijo a su madre, con la que vive en Gandía, que había conocido a alguien y que se iba un pasar "un par de días a Barcelona". Pero no volvió.

Según nos explica la mujer, "esto no es propio de él". "Es muy de casa" y "no le gusta salir por la noche", añade en declaraciones a Libertad Digital. "Echa unas cervezas con sus amigos de siempre, pero nada más". Y, si duerme fuera por algún motivo, "siempre me avisa". De ahí que piense que le ha podido pasar algo.

Su móvil está apagado desde el domingo 8 de octubre y desde entonces no se ha puesto en contacto con nadie. Su entorno piensa que la desaparición del camarero, a quien definen como alguien muy casero, no es voluntaria. Sólo saben que tenía que regresar a casa el 7 de octubre y no lo hizo.

El último día

El jueves 5 de octubre por la mañana fue con su madre hasta el nuevo restaurante en el que iba a empezar a trabajar, unos días más tarde (el martes 10 de octubre). Había estado trabajando de camarero hasta el final del verano. Todo era normal. Después de hablar con el propietario, se fueron a casa y comieron juntos.

Lo único que su madre identifica como extraordinario fue una llamada telefónica que Rafael mantuvo con alguien en torno a las cinco de la tarde en un tono más alto de lo que era habitual en él. Fue después de esa conversación cuando le dijo que se marchaba a Barcelona y se despidieron hasta el sábado.

¿Visitó a alguien?

"Tú tranquila, mamá. El sábado estoy aquí. He conocido a un chico en Barcelona y me voy dos días allí", le dijo. Nadie de su entorno conoce a esa persona, "tuvo que ser por las redes sociales". Sí le había comentado a un amigo un par de datos sobre él, como que "era mayor y conducía un Lamborghini".

El caso es que Rafael "salió de casa con una bolsa simple, con una muda de ropa -un pantalón negro y un jersey blanco- y una de ropa interior", algo que concordaba con los planes que le había trasladado a su madre. Sin embargo, no regresó el día previsto.

¿Qué pasó?

Su entorno no tiene constancia de que Rafael llegara a Barcelona. Sólo saben que no se llevó el coche, porque está en su casa. Todo es una gran incógnita. En esos dos días en los que iba a estar fuera, no se puso en contacto con nadie. Y su madre no intentó localizarle hasta que vio que no daba señales de vida el día que tenía que volver.

Es entonces cuando la mujer empieza a llamarle y escribirle mensajes de WhatsApp. Pero no recibió respuesta. "Lo llamo, da señal, pero no contesta. Así que pienso que cuando vea mi llamada me la devolverá, pero no me llama. Insisto, da señal, pero no coge". "El domingo por la mañana, lo primero que hice fue volver a llamar y entonces ya me da el móvil apagado totalmente". "Y hasta la fecha de hoy", asevera.