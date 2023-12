"La mayor amenaza que tiene Navarra hoy es Pedro Sanchez"

El PSOE ha descubierto con la cesión a Bildu del Ayuntamiento de Pamplona uno de sus pagos a la formación proetarra por la investidura de Pedro Sánchez. Como respuesta, miles de personas salieron a la calle en la capital de Navarra para protestar por este cambio de Gobierno en el consistorio pamplonés que será efectivo a través de una moción de censura a la alcaldesa de Unión del Pueblo Navarro, Cristina Ibarrola, el próximo 28 de diciembre.

La todavía alcaldesa de Pamplona y el diputado del PP por Navarra, Sergio Sayas, han comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la moción de censura planteada por el PSOE y la respuesta multitudinaria que hubo en las calles de la capital de Navarra el pasado domingo. Al diputado del PP en esa concentración le trasmitieron "indignación con que ahora mismo el PSOE se haya convertido en la mayor amenaza que tiene Navarra; muchas ganas de construir una alternativa fuerte que consiga sacar de las instituciones a Chivite, a Bildu y todo lo que significa el sanchismo y hartazgo con la mentira y la indecencia que Pedro Sánchez está provocando en las instituciones, especialmente las de nuestra tierra".

Cree Sayas que la moción de censura contra Cristina Ibarrola "es un paso más en la indecencia, en la ignominia" y que esta línea que ha cruzado Sánchez es "un paso más" porque "ha dado la mayor institución que hay en Navarra después del Gobierno a quiénes no se ha despegado ni un solo milímetro de estrategia terrorista de ETA". El diputado del PP ha apuntado que "ayer en la presentación del candidato de Bildu a las elecciones del País Vasco y sin sonrojarse Bildu tenía en ese acto a tres exjefes de ETA. Es que no se empeñan ni en disimular un poco lo que son y esos son los que Sánchez ha elegido como socios". "Eso es una indecencia, una regresión democrática, una infamia y, sobre todo, es una agresión a las víctimas del terrorismo, particularmente a las del PSOE", ha apuntado.

Sobre cómo ha actuado el PSOE ha dicho que "ya no es que mientan, es que han hecho de la mentira su hábitat natural. Por supuesto van a hacer lo mismo en el País Vasco y en todos los sitios donde tengan la posibilidad porque el camino de acercamiento del PSOE a Bildu no se produce con lo de Pamplona". Ha explicado que "entre el PSOE de Sánchez y Bildu no hay ninguna diferencia" y que "ya lo estamos viendo desde hace mucho tiempo: Chivite ya era presidenta de Navarra, pero no ahora, sino desde hace 4 años con los votos de Bildu y sin ellos no hubiera podido ser presidenta y la Mancomunidad de Pamplona lleva mucho tiempo en manos de Bildu porque el PSOE ha querido. Ahora es el Ayuntamiento de Pamplona". Sayas ha recordado que "tenemos también una ponencia en el Parlamento de Navarra abierta para hablar del autogobierno y es la primera vez que el PSOE vota a favor de eso. Es otro pago a Bildu porque lo que está detrás de ese debate no es el amejoramiento del Fuero de Navarra, que eso a Bildu le da igual, lo que está en juego es un camino independentista iniciado con Navarra igual que hace años inició Cataluña".

El PSOE, "único responsable"

El diputado por Navarra del PP y ex diputado de UPN no ha querido señalar a su anterior partido por lo que ha ocurrido. Ha dicho que "el único responsable de lo que está pasando en Navarra y en el conjunto de España es el PSOE". Cree que "no sería justo ni sería el momento de repartir culpas" con UPN porque "quien está haciendo estos pactos indecentes y absolutamente injustificables desde el punto de vista ético y democrático es el PSOE".

Sin embargo, ha dicho que ni él si su compañero Carlos García Adanero, que fueron expulsados por UPN por no apoyar un acuerdo con el PSOE, están "entre los que no nos dimos cuenta de que esto era así y los que no nos dimos cuenta de que el PSOE desgraciadamente ya había elegido otros socios y que esos eran Bildu". Cree que "lo único que cabía hacer con el PSOE era plantarle cara y presentarle una alternativa fuerte que concitara al máximo número de navarros posibles". "Ahora si somos más los que nos hemos dado cuenta, bienvenidos. Es mucho mejor para Navarra, para la democracia y creo que en esta lucha que tenemos contra la indecencia que representan Sánchez y Chivite no podemos perder ni una gota de fuerza. Toda la que podamos tener conjuntamente, bienvenida sea", ha apuntado.

Sergio Sayas ha dicho sobre la manifestación de Pamplona y el apoyo de distintas fuerzas que había que "estar ayer en las calles de Pamplona era una obligación moral, democrática y constitucional". "Más allá de partidos, de siglas o de opiniones era una obligación ética porque estábamos saliendo contra la indecencia y la infamia", ha apuntado, ya que "en esto creo que estábamos unidos allí". "Más allá de eso tenemos que ser conscientes de entender que la mayor amenaza que tiene Navarra hoy es Pedro Sanchez. Es una amenaza diferente a la que hemos tenido años atrás, pero que es la más grave porque antes Navarra podía tener instituciones que la defendiera como el Gobierno e España y hoy el Gobierno de España desde que está Sánchez se ha convertido en una amenaza para nuestra tierra y eso nos exige concentrar todo el esfuerzo en lo importante, lo relevante y lo prioritario", ha reflexionado.

"Ingenuos no somos"

Además de Sergio Sayas ha intervenido en la conversación la todavía alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, a la que el diputado del PP y excompañero suyo en UPN ha mandado "un abrazo" porque "es absolutamente injustificable lo que han hecho con la alcaldía de Pamplona". "Cuenta con nuestro apoyo para plantar cara a este PSOE indecente", ha añadido. Ibarrola por su parte le ha agradecido que estuviera en concentración de al igual que las "10.000-12.000 personas que estuvieron y muchas más que no estaban porque no cabían".

Ha contado que en los últimos días ha recibido "apoyo y cariño" por "algo que no puede ser más indecente, infame" y que no tiene "palabras para describir". Ha dicho que "una cosa es hacer una moción de censura por una justificación, porque es una herramienta democrática, y otra lo que hace el PSOE que es utilizar la democracia para retorcerla". Ha añadido que "es utilizar un bisturí para matar en vez de para curar".

"Este plan maquiavélico de tener fecha de defunción cuando lo han decidido desde el primer día solamente para mantenerse en los sillones Pedro Sánchez y María Chivite me parece indecente por parte de todos los socialistas que desde hace mucho tiempo han perdido valores, principios, palabra y todo lo que puede ser decente", ha apuntado Cristina Ibarrola que ha asegurado que "nosotros ingenuos no somos". "Llevo en el Parlamento cuatro años haciendo frente al PSOE de forma dura y rigurosa. Nosotros no teníamos las seguridad plena de que se iba a realizar esto. Era una amenaza que estaba ahí constantemente. Podía ocurrir, no éramos ni tontos ni ingenuos", ha explicado la alcaldesa de Pamplona.

Cristina Ibarrola ha contado que "hemos trabajado de forma intensa por si ocurría que no tuvieran ninguna justificación. De hecho, ellos han intentado durante estos meses justificarlo a través de un relato que era una mentira que hemos desmontado perfectamente". "Tenemos el apoyo de la calle de Pamplona, nos quedamos con la conciencia muy tranquila, con un trabajo muy bien hecho y con una moción de censura que se ha demostrado que no tenia ninguna justificación y que se retratan ahora", ha indicado. "Veo que todo el mundo parece que tenía el plan perfectamente definido" y que "hemos tenido la sospecha de que lo podía hacer el PSOE, claro, nos ha mentido una vez, cien, dos mil, pero nosotros no estábamos gobernando con el PSOE. La relación ha sido muy tensa. Hemos gobernado solos, hemos trabajado solos para avanzar en la mejora de la ciudad y en un mayor bienestar para los ciudadanos. Estoy muy tranquila", ha añadido.

En la situación en la que está el Ayuntamiento Pamplona hay otros cuatro consistorios en la región. La alcaldesa pamplonesa ha asegurado que "es imposible" saber si los socialistas harán lo mismo que con Pamplona. Cree que lo que ocurra será "lo que le interese a Pedro Sánchez y a los dirigentes de España, de Navarra, para sus sillones personales que es por lo que se mueven o para satisfacer las imposiciones que les haga EH Bildu a cambio de lo que les presta para que se mantengan ellos en el poder". "Esto puede cambiar de un día para otro y lo que tengan que hacer lo harán. Les creo capaces de absolutamente todo", ha señalado.

El liderazgo de Esparza

La alcaldesa de Pamplona ha dicho que liderazgo del líder de UPN, José Javier Esparza, no está en entredicho por lo sucedido y que "son dos cosas absolutamente independientes". "Ayer había una concentración convocada por UPN y había muchos representante de PP, Cs y muchos votantes socialistas e independientes. Mucha gente a la que le indigna esta manera de hacer política", ha dicho. "En este momento el congreso de UPN tendrá su vía y ahora estamos ante algo que necesita una respuesta social no solo de las que estamos en cargos políticos. Una respuesta de la calle que es la que puede parar lo que está haciendo el PSOE en España, en Navarra o en Pamplona. Confío en que les pase una factura democrática porque ni vamos a perdonar esto ni lo vamos a olvidar. Ni nosotros ni los ciudadanos", ha añadido.

Cristina Ibarrola ha comentado también la relación con el PP. Cree que "las relaciones en el Ayuntamiento de Pamplona eran buenas y me consta que entre mi partido y Feijóo también y creo que es el momento de equilibrar fuerzas para aislar a un PSOE que no representa los intereses de la sociedad" sino "sólo los intereses de personas y de sillones y que ha traspasado todos los límites y todas las líneas". "Es imposible que este PSOE sea creíble en algo", ha dicho la alcaldesa de Pamplona que cree que hay que conseguir que "todas las fuerzas de la sociedad trabajen de manera conjunta para que desaparezca de todas las instituciones lo que representa este PSOE actual. Creo que será muy bueno, para España, Navarra y Pamplona".