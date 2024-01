La Pascua Militar: una conmemoración de la expulsión de los británicos de Menorca

El principio del siglo XVIII fue duro para España. Muerto el rey Carlos II –conocido como el hechizado– sin descendencia, los españoles se vieron envueltos en una guerra civil que se prolongó durante casi década y media. Fue la denominada Guerra de Sucesión, entre los partidarios de continuar con una casa reinante austracista que representaba el archiduque Carlos de Austria o por la vía borbónica de quien pasaría a la historia como el rey Felipe V.

La guerra no sólo fue interna, pues muchas coronas europeas se jugaban su influencia y su reputación en el escenario bélico español y no dudaron en dar apoyo a los diferentes bandos. La contienda no acabó hasta la capitulación de Barcelona en 1714 –la burguesía catalana fue una ferviente defensora de la vía austracista y su modelo absolutista, aunque ahora el nacionalismo catalán lo revista de otra cosa– y Mallorca en 1715.

Del lado del bando derrotado del viejo linaje Habsburgo también estaba Reino Unido, que una vez claro que su bando iba a ser derrotado empezó a buscar la rentabilidad a una guerra que no iba a estar en la llegada al trono de España de su candidato. Aprovechó la situación para apoderarse de dos territorios estratégicos que pertenecían a España: Gibraltar y la isla de Menorca. Dos plazas que aseguró con la firma del Tratado de Utrecht que puso fin a la guerra.

Cuatro décadas después de esos hechos llegó al trono español Carlos III, el tercer hijo varón de Felipe V y el primero de su matrimonio con Isabel Farnesio. Lo hizo tras el fallecimiento de sus dos hermanos mayores, los reyes Luis I y Fernando VI, que murieran sin descendencia. Subió al trono con la intención de modernizar la estructura del Estado y la sociedad española, siguiendo la línea de la Ilustración propia de la época, incluidas las Fuerzas Armadas.

Uno de sus objetivos también fue recuperar los territorios españoles conquistados por el Reino Unido durante ese siglo y Menorca estaba entre ellos. Tras dos meses de ataques de desgaste sobre el castillo de San Felipe, en la localidad de Mahón, donde se encontraban guarnecidas las tropas británicas, el asalto definitivo para recuperar la isla balear comenzó precisamente un 6 de enero de 1782.

Una flota de 52 navíos con unos 8.000 infantes de marina a bordo y liderados por el Duque de Crillón comenzó a bombardear sin descanso el fuerte con la intención de hacer flaquear la resistencia británica y permitir el desembarco en las playas próximas al castillo. Un mes después, el 5 de febrero, los británicos ondearon la bandera blanca y se rindieron. Fueron capturados más de 3.000 soldados y oficiales británicos, incluyendo un mariscal de campo.

Conseguido el objetivo de expulsar a las tropas británicas de Menorca, Carlos III impulsó la celebración de la Pascua Militar, que se celebra desde entonces cada 6 de enero. Un acto para recompensar los méritos en el campo de batalla, ya fuese a través de ascensos en el empleo o concediendo el ingreso en órdenes militares, al tiempo que hacía un agradecimiento público y en persona a quienes se jugaban en combate su vida por España.

Con el paso de los años el formato de la Pascua Militar ha ido evolucionando. Desde la llegada de la democracia a nuestro país, se celebra en el Palacio Real de Madrid. La reunión tiene lugar en el Salón del Trono y, presidida por los Reyes, asisten el presidente del Gobierno, ministros, autoridades civiles, Asociación de Veteranos, Hermandad de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria y una nutrida representación de las Fuerzas Armadas, así como de todas las jerarquías y empleos militares.

La celebración de la Pascua Militar constituye un acto castrense con el que se inaugura el año militar. En dicho acto se realiza un balance de las vicisitudes del año anterior y se marcan las líneas de acción que se desarrollarán en el siguiente. Además, se imponen condecoraciones militares a aquellos civiles y miembros de las Fuerzas Armadas que se han hecho acreedores de ellas durante el año vencido.