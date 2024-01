Defensa da un toque de atención a Santa Bárbara, Indra, Escribano y Sapa por los retrasos del 8x8 Dragón

El blindado 8x8 Dragón, columna vertebral de la modernización del Ejército de Tierra, no va al ritmo que debería ir. El programa, que se llegó a convertir en una auténtica pesadilla para el Ministerio de Defensa, no en vano recibió su primer impulso en 2009, consiguió ver la luz en 2020. Pero los problemas no han parado. El consorcio entregó los siete demostradores en 2022, con dos años de retraso, y ahora el lento ritmo de producción es muy preocupante.

Es por ello que el Ministerio de Defensa ha convocado este lunes en su sede de Madrid una reunión de urgencia para abordar el tema. No ha habido ni rastro de Tess Defence, el consorcio encargado de la fabricación. En el departamento de Margarita Robles no querían hablar con intermediarios, sino directamente con los cinco hombres clave que pueden hacer que el programa no vuelva por caminos tormentosos.

Los citados han sido los CEO, los máximos responsables, de las cuatro empresas que forman el consorcio Tess Defence. Los que realmente tienen capacidad de decisión. Se trata de José Vicente de los Mozos (Indra), Juan Escriña (Santa Bárbara Sistemas-General Dynamics), Ángel y Javier Escribano (Escribano EME) y Ibon Aperribay (Sapa).

En una de las plantas más altas del ministerio, la secretaria de Estado de Defensa y número dos del departamento, Amparo Valcarce, les ha expuesto a los cinco responsables de las cuatro empresas la "gran preocupación" que existe "por la falta de avances y por el nivel de cumplimiento actual" del programa del 8x8 Dragón, esencial para el Ejército de Tierra desde hace demasiados años.

Asimismo, el Ministerio ha pedido "la contratación de mayor capacidad de ingeniería en Tess Defence y aumentar el ritmo de producción, incluyendo una nueva línea de producción en la fábrica de Trubia (en el Principado de Asturias, perteneciente a General Dynamics), a la vez que ha solicitado agilizar las entregas del grupo moto propulsor de Sapa, las torres de Escribano y el software del sistema de misión de Indra.

El malestar en los últimos meses en Defensa con la marcha del programa no es algo nuevo ni oculto. La propia Robles lo hizo público el pasado 6 de enero, durante la celebración de la Pascua Militar, delante del Rey. "El vehículo Dragón 8x8 es esencial para el Ejército de Tierra y nos gustaría que este programa presentara en su ejecución, mayores avances de los apreciados hasta la fecha", dijo.

El programa actual del 8x8 Dragón consiste en una primera entrega de 348 unidades, que están llamados a sustituir a los viejos BMR, a los RG31 y a los MLV Lince. En 2023 se debieron haber entregado 34 vehículos en configuración completa, algo que no se ha hecho. Y en 2024, 70 vehículos en configuración completa y 1 vehículo en configuración simple, algo que tampoco parece que se vaya a cumplir.