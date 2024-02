El "calvario" de Sánchez: "Donde las dan las toman"

El Mundo

"El PSOE empuja a Ábalos a la dimisión por el 'caso Koldo' : "No puede arrastrarnos en su caída"". Pues se está resistiendo. Cuenta Lucía Méndez que hasta el miércoles el PSOE y Sánchez eran un remanso de paz. "Pero ese miércoles detonó en el interior del PSOE una bomba que va más allá de la política. La detención por presunta corrupción en la adquisición de mascarillas durante la pandemia de Koldo García Izaguirre, un personaje que formaba parte del paisaje de la dirección federal en tiempos de Ábalos, pero no sólo. Un servidor del poder, siempre defendiendo a su jefe, desde que el actual responsable de Organización, Santos Cerdán, lo trajo a la sede de Ferraz procedente de Pamplona, donde inició su carrera profesional como vigilante de clubes de alterne". Y que todas las corrupciones socialistas estén relacionadas con prostitutas y cocaína. Caramba con los feministas.

"El PSOE entró en una dolorosa efervescencia que nadie puede calcular cuánto durará o a quien se puede acabar llevando por delante". "Algunas fuentes socialistas expresan así la perplejidad y el enfado del partido ante esta dura situación. «Es increíble, ¡increíble!, una pesadilla y una vergüenza muy grande, Ábalos no tiene ningún derecho a pretender arrastrar a todo el partido en su caída»". Si sólo fuera Ábalos, Lucía. Ahí está metido desde Illa hasta la presidenta del Congreso. Antes o después le salpicará a Sánchez como le salpicó a Rajoy el caso Gürtel. Arrieritos somos.

Joaquín Manso se frota las manos. "La corrupción le estalla a Sánchez en su momento de mayor debilidad política". Él, que llegó a la presidencia precisamente por la corrupción. Manso cuenta las cosas de Koldo que a estas horas ya conoce todo el mundo. "Cuando José Luis Ábalos llegaba junto a Koldo García a cualquier sitio, «era como si se aparecieran los Reyes Magos»". Un portero de puticlub que llegó a tener un enorme poder por ser el hombre para todo de Ábalos. "Los comportamientos probablemente delictivos descubiertos esta semana son de una inmoralidad tan repugnante e inconmensurable que no habrá muro de opinión pública que lo aguante". Bueno, Manso, no seas tan optimista, hay mucho sanchista convencido suelto. Mentes enfermas de sectarismo.

"Entrega personal, favores confesables e inconfesables y estrechísima confianza de la cúpula. Así, ¿quién podría atreverse a decirle que no a Koldo? ¿Hasta dónde llegó su actividad? Y ahora, ¿si Koldo cantara? Como ya pasó en Gürtel, el Gobierno queda en manos de delincuentes sin escrúpulos que mirarán por su propio interés". "Si fulgurante fue el ascenso, más dura será la caída: Ábalos pasó del todo a la nada en una mañana de julio de 2021. Sobre ese cese pesa ahora una vehemente sospecha que perseguirá a Sánchez, porque además la trama dejó de recibir contratos de administraciones socialistas en ese mismo instante. Y como el ministro, también cayó Koldo súbitamente en desgracia. ¿Cuánto sabía el Gobierno de las andanzas de Koldo y Ábalos?". Sánchez, en el centro de un caso de corrupción de lo más abyecta. Lo sorprendente es que, sabiendo que en su partido había semejante basura, haya insistido e insiste tanto en hablar del hermano de Ayuso, cuyo caso ha sido investigado y cerrado por dos fiscalías. Un tío normal hubiera hecho mutis por el foro, por si las moscas.

Emilia Landaluce se lo toma a coña. "Claro, pensarán algunos, es el PSOE de las putas y... tiene cierto sentido. La versión del clásico en neolengua inclusiva: "Que viene la coca" (en vez del coco). Y lógicamente, los socialistas en vez de huir salen a recibirla. Y además, desde que, gracias a la canción de Eurovisión, "puta" como "zorra" es un halago, ¿cómo no va ir el PSOE con ellas? ¿Zorras y coca? A mucha honra. ¡Hay que poner una cuota!. Que las putas -las lumis- estén incluidas en el campo seméntico (ejem) del PSOE no es novedad". Este PSOE es que no escarmienta. Hoy se acuerda Federico de los Guerra. Y Roldán, y el Tito Berni, y los de los ERE, siempre se enredan en lo mismo.

Marisa Cruz se pone seria. "La sensación de declive político se ha instalado ya en una parte no menor de la formación, aunque los guardianes de las nuevas esencias sanchistas cierren los ojos para no verlo incluso cuando al problema se viene a sumar el incómodo sarpullido del deterioro ético". "Se diga lo que se diga, la sensación de que el Partido Socialista se encamina al abismo prendió hace tiempo". "En el PSOE calculan que Sánchez llamará a las urnas tras las elecciones europeas". Confiemos en que esta vez la gente utilice la cabeza al meter el voto en la urna.

El País

"Sánchez busca cómo salir de la tormenta perfecta", cuenta compungido Cué. "El ‘caso Koldo’ remata una semana catastrófica que comenzó con el fiasco gallego. El PSOE intenta cerrar la amnistía para apuntalar la legislatura. El presidente presiona a Ábalos, pero nadie le llama para pedir el escaño". ¿Y eso por qué? ¿Temen que tire de la manta?

"En el PSOE ya sabían que la semana iba a ser mala. Pero nadie preveía que sería tan catastrófica". El ‘caso Koldo’ ha sido "un golpe directo a la reputación en la lucha contra la corrupción, una de las banderas de Pedro Sánchez, que llegó a La Moncloa en 2018 tras una moción de censura contra Mariano Rajoy espoleada por la sentencia del caso Gürtel. Sánchez intenta cortar cuanto antes la sangría y este sábado fue tajante: "El que la hace la paga", sentenció". Bueno, muy tajante, muy tajante, no es. Tajante sería decir: Ábalos, a la puta calle a la de ya. O te mando a Koldo, jajaja.

"Sánchez se reivindicó como defensor de una "ejemplaridad absoluta que no entiende de colores". Parecía un mensaje a Ábalos para que deje el acta de diputado, similar al que el día anterior lanzó la vicesecretaria general, María Jesús Montero. Pero lo cierto es que el presidente no citó al que fuera un hombre clave de su núcleo duro, y nadie de la dirección le ha llamado para pedirle expresamente que deje el acta. Las horas pasan y el caso no para de desgastar al Gobierno". Y lo que te rondaré, morena.

"La oposición no se conformaría con la caída de Ábalos. Apuntan directamente a Sánchez, al que el PP ve como "líder de la organización criminal de la trama Ábalos". El PP y Vox han hecho de este asunto la cuestión central de desgaste". ¿No apuntó el PSOE directamente a Rajoy pese a que no estaba ni imputado ni mucho menos condenado? Pues donde las dan las toman.



"En la dirección del PSOE esperan acontecimientos y están muy pendientes de la investigación, pero confían en que quede circunscrito a García". Pero chiquillo, si García no era más que la mano derecha de Ábalos. Ahí está metido medio PSOE, ministros incluidos, autonomías, la presidenta del Congreso. En fin, la esperanza es lo último que se pierde.

ABC

"Ábalos, el leal sanchista caído en desgracia". "El exministro trata de resistir el huracán del 'caso Koldo' cuando hasta Pedro Sánchez le enseñó este sábado la puerta de salida en un acto en Madrid".



"En manos de sus socios separatistas y proetarras, con la hecatombe electoral gallega y un escándalo de corrupción que merodea por el partido y el Gobierno, Sánchez exhibe su debilidad en el arranque de la legislatura", dice el editorial. "Más aún, a partir de ahora, una vez que la Audiencia Nacional está investigando el caso Koldo –mejor, caso Ábalos–, del que la falta de explicaciones del propio exsecretario de Organización socialista, de miembros del Gobierno o de la presidenta del Congreso, solo revela un estado de shock en el PSOE, un creciente nerviosismo interno y la percepción de que el sanchismo podría empezar a tocar fondo". A ver si esta vez es verdad. Que mira que hemos visto el fin de Sánchez miles de veces y ahí le tienes.

"El PSOE es un partido que ganó la moción de censura al PP en 2018 sobre la base de una regeneración democrática y la limpieza autoexigente contra la corrupción. Hoy tantos silencios y la pretensión de crear un cortafuegos sobre Ábalos para que el caso no salpique a nadie más sólo acredita que Sánchez está empezando a perder la perspectiva y el dominio de la situación. Una vez judicializado un proceso, su evolución es incierta y los daños, judiciales, políticos y de credibilidad para el PSOE, amenazan con ser masivos. Y sólo ha transcurrido cien días desde la toma de posesión de Sánchez. No es una legislatura. Es un calvario claudicante para él y un éxito para el separatismo". Un merecido calvario.

La Razón

"Emiliano García-Page: "Hay que dejar trabajar a los jueces y respetarles igual que con Gürtel"". ¿El PSOE respetar a los jueces? ¿Los de la lawfare? ¿Los fachas con toga? Emiliano nos toma el pelo.

Dice Marhuenda que "los socialistas consiguieron sortear la corrupción de Tito Berni, incluidas las prostitutas, los sobres y las comilonas. La propaganda y la presión socialista consiguieron arrinconarlo, porque no afectaba a un diputado del PP. Es bueno recordar cómo desataron la mayor cacería política desde la Transición contra Paco Camps y Rita Barberá". Pobre Rita. Con Ayuso han intentando lo mismo, pero parece que aquí se han encontrado un hueso duro de roer.

"Con Koldo ha cambiado la suerte de Sánchez, ya que las apelaciones a la ejemplaridad chocan con lo sucedido con las compras masivas de mascarillas". "Donde las dan las toman. No hay nada como el refranero para visualizar muchas cosas de la vida cotidiana y, por supuesto, de la política. Sánchez y el PSOE están ahora en la misma situación que Rajoy y el PP con la Gürtel, aunque con la notable y decisiva diferencia de que el inquilino de La Moncloa está afectado directamente mientras que en el caso de su antecesor era un escándalo antiguo". Moción de censura ya.

"El escándalo no finalizará con la renuncia del exministro al escaño de diputado, porque ni los tribunales ni la oposición lo permitirán. El PP no tiene más que repetir lo que hizo el PSOE". No parece que los jueces, a los que el PSOE ha perseguido e insultado con ahínco vayan a pasarles ni una. "Sánchez debería expulsar inmediatamente a Ábalos del partido para mostrar la ejemplaridad que exigían a Rajoy". Tranquilo, lo hará, eso para Sánchez es lo de menos. Lo bueno es que eso no será suficiente.

Pedro Narváez, con su habitual gracejo, dice que"es un clásico del socialismo español de nuevo rico. De putas (y putos) van hombres (y mujeres) de amplia ideología y recursos, hay para todos los gustos y todos los bolsillos, pero al PSOE, el partido que lleva en su programa la abolición de la práctica putiferia, se le da especialmente bien caer en la red de las pitonisas del sexo y las fiestas de las noches blancas para coronar, no ya el divino placer de los ángeles, sino la mordida del sinvergüenza".

"Los chicos del PSOE se van de putas (otra vez) sin que rechiste el ala feminista, de siempre tan malhumorada cuando a un machito se le pone cara de prepucio, que prefiere un estoque a Ayuso, a la que, dirían, según la ley del sí es sí, o a lo mejor, si fuera de izquierdas, que maltratan por el hecho de ser mujer. Ayuso, antes que ramera a la manera socialista, se va por las ramas, y concluye que le gusta la fruta, que es lo menos que se puede responder ante esta barbarie (de Barbies, pues las del puticlub fueron daños colaterales, si bien eran más sintientes que los seres vivos a los que hace referencia la ley del maltrato animal). Qué partido, Dios mío. Con lo aburrida que es siempre la corrupción del PP, que siempre va de pasta. Pero en el PSOE no falta nunca la sordidez de las putas, la droga... y ahora nos meten un matón de discoteca.