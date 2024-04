Koldo se hace la víctima y arremete contra el Senado: "¿Me van a llamar cuando me declaren inocente?"

Como era de esperar Koldo García, en apenas una hora, no ha contestado a las preguntas de los diferentes portavoces parlamentarios pero sí se ha enfrentado a ellos defendiendo primero su inocencia y acusándoles después de haber dictado ya su condena por encima de la palabra de los jueces. Con una clara actitud victimista, el principal investigado en la trama que salpica al PSOE ha asegurado que "está crucificado" al tiempo que se ha lamentado de la situación que está viviendo su familia y amigos: "¿Saben que yo no puedo salir de la calle? ¿Saben que hay una mujer, una hija, hay familia, hay amigos? Y sin tener conocimiento de nada, ¿ustedes ya me han culpabilizado?".

Koldo García, el primero en comparecer en la comisión de investigación que se celebra en el Senado y de forma paralela a la que tiene lugar en el Congreso, ha afirmado que no puede andar por la calle y que está "mediaticamente muerto". El exasesor de José Luis Ábalos ha apelado al sentido común para evitar dar explicaciones, aunque ha roto su silencio en contadas ocasiones.

Nada más comenzar la sesión y tras las dificultades trasladadas por el Partido Popular para localizarle, el que fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha subrayado que siempre ha estado localizable.

La senadora María Caballero de Unión del Pueblo Navarro, ha sido la primera en tomar la palabra preguntando por si " tiene la conciencia tranquila". Ante esta pregunta, Koldo ha respondido con contundencia "mucho". Una pregunta que más tarde ha sido reformulada por el senador de Bildu Josu Estarrona: "¿Quién no tiene la conciencia muy tranquila?", a lo que Koldo ha respondido: "Igual ustedes los primeros".

Posteriormente, y antes de guardar silencio para no comprometer su situación judicial, Koldo García ha mencionado su actual vínculo con el partido: "No sé si soy militante del PSOE aún porque no lo sé, pero le aseguró que volveré".

Visiblemente incómodo ante los interrogatorios, el investigado ha indicado que "no es el caso Koldo, es el caso mascarillas", mostrando su disposición a volver a la comisión cuando disponga "de las herramientas para contestar a sus señorías y una vez lo haya hecho primero ante el juez". Quien es el principal imputado en la causa de corrupción ha retado a la comisión del Senado: "¿Me van a llamar ustedes cuando me declaren inocente?

El senador popular Luis Santamaría le ha definido como "un hombre sin alma" que "no debería salir de la cárcel". Además ha lamentado que sí dé respuestas en entrevistas, pero no conteste ante la "sede de la soberanía nacional" a lo que Koldo García ha contestado: "Después de todo lo que ha dicho de mi persona, lo único que le puedo decir es que cree el ladrón que todos son de su condición".