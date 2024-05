"Sólo falta que a Feijoó le rompan las gafas" Sánchez y su banda de chulos y gamberros

El Mundo

"El revolcón del Congreso por la ley contra el proxenetismo y la del suelo agita al PSOE: "Ha sido un error"". "Ni sus socios nacionalistas ni Sumar apoyaban la medida". Le están recordando a Sánchez que sin ellos no es nada."La norma del Suelo, demandada por los ayuntamientos del PP y del PSOE por su relevancia para la ordenación urbanística, podría haber salido con el apoyo del PP. Pero, de tanto azuzar el frentismo, el PSOE ha olvidado cómo buscar los pactos, tan necesarios, entre los grandes partidos. Moncloa ha optado por reclamar al PP su adhesión al texto original, sin incluir cambios antes de su admisión a trámite. Lo correcto era activar una negociación verdadera, desde una posición propositiva. El consenso hay que trabajarlo, no exigirlo". El Mundo olvida que Sánchez es un dictador.



Y no salimos de las urnas. Ahora tocan las europeas que interesan realmente a muy poca gente. "Europa afronta desde hoy las que se presentan como las elecciones al Parlamento Europeo más importantes de la historia de la UE", anima el editorial.

En España, "las elecciones van a dirimir el liderazgo político nacional cuando aún no se ha cumplido un año de las elecciones generales que mantuvieron a Sánchez en el poder a cambio de amnistiar a los responsables del 1-O. La polarización, simbolizada por el «muro» que levantó Pedro Sánchez en su investidura para dividir a los españoles en buenos y malos, se somete a examen. Igualmente lo hacen los mensajes críticos con Bruselas que muchas veces rozan el euroescepticismo, como ocurre con formaciones como Vox o Podemos".

Federico Jiménez Losantos recuerda a Sánchez que no puede reconocer un estado que no existe. "Como hizo con el Sáhara, Sánchez se ha arrogado las funciones de jefe del Estado, Parlamento y Gobierno para reconocer lo que ha llamado "Estado palestino". El problema de este timo propagandístico es que reconoce algo que no puede conocer, porque, sencillamente, el Estado palestino no existe".

"La Autoridad Nacional Palestina en manos de la OLP, gestionaba el territorio de Gaza ocupado por Israel en la guerra y luego devuelto. Hace 17 años, Hamas, dirigida por Irán, ganó las elecciones, mató a sus opositores, impuso una dictadura islámica implacable y preparó la guerra contra Israel con cientos de túneles, donde hoy se lucha. Su masacre del 7 de octubre logró sabotear el Acuerdo de Abraham, que reconocía a Israel y un Estado palestino por existir. Esa salvajada es lo que premia Sánchez".

"Las familias de unas jóvenes secuestradas por Hamas han permitido la emisión de las imágenes grabadas por sus violadores: "Estas chicas ya pueden salir embarazadas", se jactan". "En fin, lo que reconoce Sánchez y proclama Yolanda Díaz es el derecho a violar y matar judíos. Y que no se defiendan". ¿Dónde están las del hermana yo sí te creo? A Yolanda se le tendría que caer la cara de vergüenza, si la tuviera.

El País

"Los dos plebiscitos del 9-J: contra los ultras o contra Sánchez", dice el libelo ultrasanchista repitiendo la estrategia del 23J. Pero hijos, si no hay mayor ultra que Sánchez. Ultramatón, ultramacarra, ultradictador, ultraembustero, ultradespótico. Sánchez es el ultra de los ultras. "Entre la más clamorosa indiferencia ciudadana, comenzó la madrugada de este viernes la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio", dice Xosé Hermida. La única verdad que ha escrito este pseudoperiodista en mucho tiempo.

Estefanía Molina denuncia el populismo de Sánchez. "Pedro Sánchez se ha echado en brazos de una táctica populista. Ante la incapacidad de aprobar los presupuestos o demás leyes en el Congreso, mientras el ciclo electoral dura, el presidente lleva días dirigiendo la atención hacia grandes temas como los bulos o la refriega con el ultraliberal Javier Milei. Son las cartas del PSOE para los comicios europeos. Aunque la realidad volverá a llamar a la puerta tras el 9 de junio, y el escapismo tampoco servirá entonces para que España sea gobernable". ¡Toma, verdades en el periódico ultra!

"El presidente ha hecho de su familia una cuestión de Estado, técnica para generar empatía. Los temas elegidos tampoco parecen casuales: desinformación, lawfare, ultraderecha… ". "La pregunta es qué pasará cuando pasen las elecciones europeas. Acostumbrado Sánchez a que los socios se plegaran —abusando a menudo de la figura del decreto ley—, esta semana el presidente evitó someter a votación en el Congreso el proyecto de Ley del Suelo por miedo a sufrir una derrota". ¿Después de las elecciones europeas? Pues seguiremos en el fango sanchista.

ABC

"Bloqueo legislativo inédito en la democracia". Tantas cosas inéditas desde que Sánchez llegó al poder. "Los socios de Sánchez interrumpen sus apoyos en el Congreso y demuestran la precariedad parlamentaria de un PSOE incapaz de legislar e insólitamente torpe a la hora de negociar", dice el editorial. Pero vaya, son amagos para apretarle las tuercas, no llegará a nada más. "A ninguno de los aliados le conviene dejar caer un Gobierno cuya debilidad aritmética les proporciona réditos imposibles de obtener de otra manera, y menos permitir la eventualidad de un regreso al poder de la derecha", dice Ignacio Camacho.

La Razón

"Puigdemont tensa la cuerda con amenazas de moción". Que no amenace, que lo haga. "Cabe pensar que es una estrategia de presión en la negociación entre bambalinas sobre el futuro de la Generalitat, ahora mismo muy condicionada, y frenada, por las elecciones europeas. Y que Puigdemont, en consecuencia, va de farol. Esta es la tesis de Moncloa y del PSC, donde están convencidos de que Junts jamás se atreverá a participar de una moción de censura para derribar a Pedro Sánchez de la mano del PP y de Vox. Sus mensajes son «bravuconadas» de quien, según su análisis, sabe que lo tiene todo perdido y que le toca dar un paso atrás". Y dale molinos. Tanto airear el petit comité de Feijóo con periodistas y no entender que Puchi no tiene ningún problema con Vox. Puigdemont no hizo presidente a Feijóo porque no le dio una amnistía inconstitucional, algo que el delincuente caudillo Sánchez sí hizo.

Miquel Giménez habla en Vozpopuli de lo que vemos día a día en el Congreso. "Esa generación de zánganos tiene ahora la responsabilidad de dirigir la nación y, lógicamente, no saben porque no han estudiado. La culpa es de la oposición, que les tiene manía, y van por el Congreso escupiendo y pisando fuerte. No respetan leyes ni democracia. Que le den al profesor, siguen pensando. Se mofan de la gente preparada y solo falta que a Feijoó le roben el bocadillo, le rompan las gafas y le llamen cuatro ojos mientras el líder popular mantiene una educación exquisita y una argumentación contundente". Es al único que merece la pena escuchar.

"Ahora que están con el lío de Begoña, de Koldo, los problemas con exteriores, los presupuestos que no pueden ser aprobados igual que la ley de la cosa de la vivienda, lo de Cataluña, donde Illa no sabe si coger criada o ponerse a servir, los verán más chulos y provocadores que nunca. Pero ¿saben? en el fondo están se van de vareta. Están jiñaicos. La han liado parda y saben que eso dura lo que dura, pero no es para siempre". Pues se nos está haciendo muy largo.